Hun spiller Edvard Munch på film: – Først trodde jeg regissøren tullet med meg

– Jeg er stolt over å ha fått bidra til denne filmen, sier Anne Krigsvoll.

Fredag er det kinopremiere på spillefilmen «Munch», der fire forskjellige skuespillere deler på å spille Edvard Munch. Filmen åpner med Anne Krigsvoll som den 80-årige Edvard Munch, på Ekely vinteren 1944. Krokrygget, sjuk og ensom prøver han å beskytte bildene sine fra å bli konfiskert av de tyske okkupantene.

– Jeg håper jeg yter geniet Edvard Munch rettferdighet. Det jeg gjør i filmen er bare en liten del av helheten. De tre guttene gjør sine deler, vi gir hver våre farger til dette bildet av Munch. Helheten synes jeg ble veldig vakker, sier Anne Krigsvoll.

Disse spiller Munch i «Munch»:

Her er regissør Henrik Martin Dahlsbakkens fire blad Edvard Munch, spilt av f.v. Alfred Ekker Strande, Mattis Herman Nyquist, Ola G. Furuseth og Anne Krigsvoll. (NTB kultur)

Alfred Ekker Strande – spiller Munch som 21

Mattis Herman Nyquist – spiller Munch som 30

Ola G. Furuseth – spiller Munch som 45

Anne Krigsvoll – spiller Munch som 80





Med «Munch» ville regissør Henrik Martin Dahlsbakken lage et annerledes kunstnerportrett. Fire manusforfattere har skrevet hver sin del av filmen, for hver sin skuespiller, som fremstiller hver sin epoke i Edvard Munchs liv.

Kjønn er ikke så relevant. Anne var bare riktig — Henrik Martin Dahlsbakken, regissør «Munch»

Oslo 20230110. Regissør Henrik Martin Dahlsbakken har laget spillefilmen «Munch» (Gorm Kallestad/NTB kultur)

– Jeg er veldig glad i Anne Krigsvoll. Hun er kanskje den beste skuespilleren vi har. Da jeg tenkte på Edvard Munch som gammel, falt Anne inn i hodet mitt umiddelbart, fortalte regissør Henrik Martin Dahlsbakken under en presentasjon av filmen sist uke. Dahlsbakken begynte å jobbe med «Munch»-prosjektet i 2018, etter at han hadde regissert komedien «Rett vest» med bl.a. Anne Krigsvoll.

– Jeg vurderte andre mannlige skuespillere, men Anne har det rette for å gestalte den aldrende Munch. Kjønn er ikke så relevant. Det handler mer om hva Anne har i seg. Hun var rett og slett bare riktig, sa Dahlsbakken.

Begynte å gråte

Anne Krigsvoll (67), spiller den gamle Edvard Munch i filmen «Munch» (Bernt Erik Pedersen)

Anne Krigsvoll som den aldrende Edvard Munch i filmen «Munch» (Agnete Brun)

– Altså, jeg håper da virkelig ikke folk går rundt og tenker at jeg er kvinne! sier Anne Krigsvoll om «Munch»-rollen.

– Jeg håper folk ser på dette som et stykke skuespillerarbeid. Det er et underlig oppheng i det at jeg er en kvinne som spiller en mann. Jeg har spilt mann før, jeg. Det handler bare om å finne en uttrykksform. Menn er like forskjellige som kvinner. Alle er vi forskjellige. Men de menneskelige følelser er evige.

– Hadde du noen gang sett for deg at du skulle spille Edvard Munch?

– Nei.

– Hvordan reagerte du da Henrik Martin Dahlsbakken spurte?

– Jeg begynte å gråte, sier Anne Krigsvoll og ler.

Det burde lages mange flere filmer om Munch — Anne Krigsvoll

– Først trodde jeg at han tullet med meg. Men det er en strålende utfordring. Og det er en stor tillit Henrik gir meg. Jeg er stolt over Henrik som kaster seg ut i dette med entusiasme, kjærlighet og full tro på prosjektet. Det smitter over på oss andre som er med.

Edvard Munchs liv og kunst er lite behandlet i norsk spillefilm. Den britiske regissøren Peter Watkins laget en tretimers spillefilm for Fjernsynsteatret i 1974, den fikk raskt status som standardverk, og siden har det stort sett vært dokumentarfilmer.

– Hvorfor lage film om Munch? spurte Dagsrevyen. Hvorfor ikke lage film om Munch, svarte jeg da. Selvfølgelig skal man lage film om Munch. Det burde lages mange flere filmer om Munch. Men det er som om ingen tør å ta tak i ham. Det synes jeg er rart, sier Anne Krigsvoll.

Munch-masken

Til filmen ble Munchs bolig og atelier Ekely gjenskapt i en villa på Flisa. For Anne Krigsvoll startet hver innspillingsdag med to timer i sminken, der hun fikk på en spesiallaget maske for å ligne mer på Edvard Munch.

– Første gangen jeg så meg selv med masken, tenkte jeg at jeg så ut som en blanding av faren min og heksa i «Reisen til julestjernen», sier Anne Krigsvoll.

– Masken er bare ett av flere hjelpemidler jeg brukte i denne rollen. For at ikke jeg skal se ut sånn som jeg egentlig ser ut, lager de en maske til meg som gjør det lettere å fjerne Anne. Da blir det en annen skikkelse som trer fram. Men jeg blir jo ikke en annen. Anne er Anne uansett.

ANNE KRIGSVOLL (66)

Skuespiller, født i Trondheim 4. februar 1956.

Utdannet ved Statens Teaterhøgskole 1979–1982.

Ved Nationaltheatret fra 1982, med mindre opphold, bl.a. Fjernsynsteateret 1985-86, Trøndelag Teater 1986–87.

Heddaprisen 1999 og 2019. Amandaprisen 1987 og 2015.

Aktuell i spillefilmen «Munch», regi Henrik Martin Dahlsbakken, kinopremiere 27. januar

Anne Krigsvoll som Edvard Munch i spillefilmen «Munch» (2023) (Agnete Brun/Ymer Media)

Foto av Edvard Munch i stuen på Ekely 1943, vist under utstillingen «Skygger» da det nye Munchmuseet åpnet. (Munchmuseet )

Regissør Henrik Martin Dahlsbakken syntes Anne Krigsvoll viste en egen forståelse for skikkelsen Edvard Munch, blant annet fordi hennes far var billedkunstner, fortalte han under presentasjonen. Anne Krigsvoll sier seg enig.

– Som skuespiller jobber du kollektivt mot et mål. Det er en mye mer ensom ting å være maler, sier Krigsvoll. Edvard Munch var ugift og enslig, i filmen sitter den aldrende Munch alene på Ekely og snakker om å være «gift med kunsten». Anders Krigsvoll (1912–1988) var en helt annerledes type, understreker datteren:

– Min far var jo gift og hadde barn og arbeidet som maler på Trøndelag Teater. Man skal ikke sammenligne mennesker. Man kan ikke sammenligne Munch med noen, egentlig. Munch var Munch og Anders Krigsvoll var Anders Krigsvoll. Man må lete forskjellige steder når man skal finne et uttrykk som skuespiller. Du kan ikke finne alt i deg selv, og du kan ikke finne alt utenfor. Det blir en blanding av det man vet og det man ikke vet, det man kan og det man ikke kan.

– Vi har nok av historikere som fordyper seg i Munch. Det er ikke min oppgave å kunne mest mulig om hans liv og virke. Og det er like mange syn på Munch som det er historikere. Tror du Munch var sånn eller sånn, spør folk meg nå. Jeg har ikke peiling! Jeg kan ikke vite om Munch hadde Aspergers. Jeg kan bare tolke Edvard Munch ut fra hans kunst.

Onsdag denne uka hadde «Munch» verdenspremiere ved den internasjonale filmfestivalen i Rotterdam, men Anne Krigsvoll måtte bli igjen i Oslo, ved Nationaltheatret der hun har jobbet i over 40 år:

– Jeg kan ikke være med til Rotterdam, dessverre, jeg spiller «Jordbærstedet». Teateret er hjertet mitt. Men det er gøy å gjøre ting som dette innimellom.

Anne Krigsvoll i Nationaltheatrets «Jordbærstedet», regissert av Johannes Holmen Dahl, med Laila Goody i bakgrunnen. (Erika Hebbert )

Snart siste forestilling

For mens kinopremieren på «Munch» nærmet seg, har Anne Krigsvoll hatt teaterpremiere: Hun spiller i «Jordbærstedet» på Nationaltheatret, med sin gamle kollega Sverre Anker Ousdal i hovedrollen. Ousdal mistet synet etter en kreftoperasjon i 2009, og gjorde sin avskjedsforestilling på Nationaltheatret i 2013 med «Kong Lear», før han nå gjør comeback i «Jordbærstedet».

– Sverre er full av humør og pågangsmot, han er så sta at han får til det han vil, konstaterer Anne Krigsvoll. Ousdal har fått strålende kritikker i hovedrollen som Isak, kritikerne har også berømmet Krigsvolls birolle: «Anne Krigsvoll gjør det lille glimtet av rollen som Isaks 96 år gamle mor til et lite mesterverk» skrev Dagsavisen.

– Jeg er veldig glad for å kunne stå på scenen sammen med Sverre, Anne Marit, og Laila Goody – som jeg også spilte med da hun debuterte på Nationaltheatret. Her trekkes det tråder. De unge og de gamle sammen. Det er det beste ved teatret: Det handler ikke om alder eller kjønn, vi er sammen om å skape noe, sier Anne Krigsvoll.

Gjennom fire tiår har hun vært ansatt på Nationaltheatret og blitt en av landets mest kjente og hyllede skuespillere. Men «Jordbærstedet» blir en av hennes siste forestillinger. Til uka fyller hun 67, neste år på denne tiden blir hun pensjonist.

– Jeg går av med pensjon i februar neste år. Nå er det «Jordbærstedet», og så er det en forestilling til, som blir min avskjedsforestilling. Mer enn det har jeg ikke lov å si nå, smiler Krigsvoll hemmelighetsfullt.

– Men jeg er veldig fornøyd med det jeg får som avskjedsforestilling. Den blir fin.

