Den norske kortfilmen «Nattrikken» er Oscar-nominert

Det ble klart tirsdag da nominasjonene ble kunngjort i Los Angeles av skuespillerne Riz Ahmed og Allison Williams.

Norge må knive med Danmark om prisen for beste kortfilm. Danske «Ivalu» av Anders Walter er nominert.

Også Sverige har fått en nominasjon. Ruben Östlund er nominert for beste manus for filmen «Triangle of Sadness».

«Nattrikken» er regissert av Eirik Tveiten og handler om en beruset kvinne som rapper en trikk, og dermed får ansvaret for passasjerene. Hovedrollen spilles av Sigrid Husjord.

Kortfilmen ble tildelt prisen for beste «short narrativ» under prisutdelingen Tribeca film festival i 2022 og er blant annet vist som kortfilm hos The New Yorker.

Oscar-utdelingen finner sted 12. mars, eller natt til 13. mars norsk tid.

