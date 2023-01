– Hun har vært usynlig

– Karin Hindsbo har vært usynlig i kunstmiljøet. Jeg har knapt møtt henne på en åpning noen gang.

Det sier Dagsavisens kunstkritiker Lars Elton om Karin Hindsbos avgang som direktør for Nasjonalmuseet.

Nyheten om at Hindsbo har bestemt seg for å ikke søke om forlengelse av sitt åremål som direktør kom torsdag ettermiddag gjennom en pressemelding fra museet.

«Det har ikke vært en enkel beslutning. Jeg er utrolig glad i mine kolleger og veldig stolt over hva vi har fått til med det nye Nasjonalmuseet. Det har vært seks spennende år med ekstrem omstilling og mye nybrottsarbeid», skriver hun i pressemeldingen.

Hindsbo vil avtre fra sin stilling 1. juni 2023.

[ Karin Hindsbo trekker seg som direktør for Nasjonalmuseet ]

Etterlyser norsk direktør

Elton mener Hindsbos etterfølger bør kjenne bedre til det norske kunstmiljøet enn han har inntrykk av at hun gjør.

– Denne gangen burde Nasjonalmuseet sørge for å ansette en nordmann, en som kjenner det norske kunstmiljøet og den norske kunsthistorien. Det er nok av gode kandidater. De har hatt tre skandinaviske direktører som har vist seg å være lite vellykket.

Han understreker at hun skal ha ros for arbeidet sitt med å løfte fram samiske og kvinnelige kunstnere, men mener at hun har vært for unnvikende i sin tid som direktør.

– Hun har vært en omstridt direktør som har møtt mye kritikk, men likevel vært unnvikende i de få debattene hun har stilt opp i.

[ Portrettet med Karin Hindsbo: – Konspirering og personangrep er ugreit (+) ]

Lars Elton, kunstanmelder i Dagsavisen. (Mimsy Moller)

[ Teatervåren 2023 - disse forestillingene gleder vi oss til (+) ]

Viktigheten av synlighet

Elton trekker også fram at han mener Hindsbo ikke var god nok til å synliggjøre Nasjonalmuseet da de holdt stengt fra januar 2019 til åpningen av det nye museet sommeren 2022.

– Hun har måttet leve med flere års utsettelse av åpningen, som hun ikke har hatt skyld i. Men når det først skjedde, tok det altfor lang tid før hun igangsatte tiltak som fylte det tomrommet som oppsto, altså alternative arenaer for utstillinger. Det var en lang stund museet så å si var usynlig.

Elton mener en ny leder bør evne å se nye muligheter.

– Det burde være en samlende og overraskende leder. En som kan ta vare på de verdiene som Nasjonalmuseet forvalter, og samtidig gå inn i samtiden med et åpent sinn, og evne å se nye muligheter. Vedkommende bør også hurtigst mulig ta stilling til gjenbruk av Nasjonalgalleriet.

[ Gunhild Stordalen har fått offentlig juling ]

Karin Hindsbo svarer

Karin Hindsbo er blitt forelagt kritikken fra Lars Elton.

– Min jobb har vært å åpne det nye Nasjonalmuseet. Da jeg begynte i juni 2017, holdt man fortsatt på med fundamenteringsarbeider på tomten på Vestbanen. Nå står det et funklende flott nytt museum der, skriver Hindsbo i en e-post til Dagsavisen.

Hun viser til at 800.000 mennesker siden åpningen 11. juni i fjor har vært innom museet.

Nye Nasjonalmuseet Direktør Karin Hindsbo, som torsdag annonserte at hun går av som direktør for Nasjonalmuseet. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Vi har fått enorm oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og vi har allerede hatt flere kritikerroste utstillinger. Åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» satte publikumsrekord for en utstilling med samtidskunst i Norge med 216.000 besøkende. Samtidig skulle konsolideringen av de fem tidligere institusjoner fullføres i denne perioden, skriver Hindsbo.

– Det har vært en fantastisk jobb, som også har krevd en del, så jeg har ikke rukket å være til stede på hver eneste utstillingsåpning i dette langstrakte landet. Men det får jeg kanskje mer tid fremover!

[ Det beste fra kunståret 2022: Fra feministiske ikoner til villskap på Munch (+) ]

[ TV-våren 2023: «Exit 3» og mange onde menn i fokus ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen