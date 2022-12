Munchmuseet med gratis inngang for de under 18

– Vi ønsker å senke terskelen for de unge til å besøke oss, og med et gratis tilbud som nå gjelder helt opp til 18 år, har vi stor tro på at enda flere tar turen til Munch. Endringen gjelder med umiddelbar virkning, og vi håper å se så mange som mulig på museet i julen, sier direktør Tone Hansen.

Også kunstnere som er organisert i ulike kunstnerorganisasjoner får slippe inn i Munch gratis igjen, siden museet nå gjeninnfører denne ordningen. Det skapte reaksjoner i vår da det viste seg at ordningen ikke var videreført på det nye museet.

Museet viser til stor suksess med gratis inngang for alle hver onsdag etter klokken seks, et tilbud som vil opprettholdes i 2023. Og for dem som må punge ut, vil billettprisene bli liggende på dagens nivå, som er 160 kroner.

De lange åpningstidene fra 10 til 21 fra onsdag til søndag vil også opprettholdes, avrunder museet – som i 2022 er besøkt av 1,5 millioner.

