Marte Michelet: «Boka inneholdt feil og anklager det ikke var grunnlag for»

I dag publiserer Gyldendal en ny utgave av de siste årenes mest omstridte norske bok: «Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene. Unnvikelsene. Hemmeligholdet». I «Ny og revidert utgave» har Marte Michelet fjernet flere beskrivelser av Alf T. Pettersen, en av lederne for flyktningtransporten Carl Fredriksens Transport, som hjalp over 350 norske jøder å flykte til Sverige.

26. november er årsdagen for deportasjonen med «M/S Donau», da 529 norske jøder ble sendt til tyske dødsleire. Til sammen 773 norske jøder ble arrestert og deportert høsten 1942-vinteren 1943. Rundt 1.200 klarte å flykte til Sverige. I «Hva visste hjemmefronten» hevdet Michelet at den norske hjemmefronten ble varslet om jødedeportasjonene, men unnlot å handle, og at norske grenseloser drev utpressing av jødiske flyktninger. Boka skapte årelang debatt.

I forordet til den nye utgaven av «Hva visste hjemmefronten» skriver Marte Michelet at «boka inneholdt noen feil og noen anklager mot navngitte enkeltpersoner som det ikke var grunnlag for». Hun understreker at «kapittelet om Carl Fredriksens Transport (...) inneholdt alvorlige feil og mangler som forlaget og jeg har beklaget offentlig».

I den nye og reviderte utgaven er kapittelet om Carl Fredriksens Transport skrevet om, og flere sider fra forrige utgave er tatt ut. En formulering om at Alf T. Pettersen «uttrykte seg nedsettende om jødene» er fjernet i den nye utgaven. Begrepene «profitt» og «profittmotivet» er erstattet med «penger» i den nye utgaven. Den opprinnelige utgaven inneholdt «flere konkrete vendinger som gjorde at Pettersen kunne oppfattes som en kynisk fluktprofitør» skriver Marte Michelet i appendikset til den nye utgaven.

[ Marte Michelet: – Jeg håper «Michelet-debatten» er ferdig nå. Dette handler ikke om meg (+) ]





Alf T. Pettersen, en av de ansvarlige for flyktningtransporten Carl Fredriksen Transport under andre verdenskrig. Her som ung politimann (Lokalwiki/Privat)

«Originalutgaven ga særlig et skjevt bilde av Alf Pettersen (…) I sum tegnet kapittelet et urettferdig bilde av motivene og virkemåten til ledelsen i Carl Fredriksens Transport» skriver Michelet i et appendiks til den nye utgaven.

«Da Hva visste hjemmefronten? kom ut i 2018, skapte den umiddelbart debatt. Boken ble omtalt som «årets viktigste bok» i Dagbladet og vant Bokhandelens sakprosapris. Etter flere års debatt besluttet forlag og forfatter å gi ut en ny og revidert utgave av Hva visste hjemmefronten?» heter det i forlagets presentasjon av den nye utgaven.

«Hva visste hjemmefronten? Ny og revidert utgave» inneholder også nye funn om motstandsbevegelsens stengning av fluktruter for jødiske flyktninger, skriver Marte Michelet i et nytt forord til boka.

[ Marte Michelet: - Dette har ingenting i retten å gjøre ]

Etter utgivelsen av «Hva visste hjemmefronten» har Alf T. Pettersens etterkommere flere ganger gått ut og påpekt feil i omtalen av Alf T. Pettersen. Først februar 2021 gikk Michelet ut og beklagde omtalen av Alf T. Pettersen som drevet av profittmotiv. Da reagerte etterkommerne på at det hadde tatt over to år.

Saken fortsetter under videoen

– Det tok altfor lang tid før jeg kom med den beklagelsen. Det har jeg tatt selvkritikk på, sier Marte Michelet til Dagsavisen.

– I min research til kapittelet om Carl Fredriksens Transport landet jeg i en feil oppfatning av Alf Pettersen, sier Marte Michelet.

Les intervjuet med Marte Michelet her (+)

«Uriktige påstander er tatt ut, og nye, vesentlige opplysninger er lagt inn, blant annet om aktivismen til Alf Pettersen og Reidar Larsen når det gjaldt å få stilt fluktprofitører for retten etter krigen» skriver Michelet i tillegget til den nye utgaven av boka.

«Når vi begår feil, bidrar dette til en ekstrabelastning vi selvsagt skulle unngått. Vi har aldri ønsket å påføre noen av etterkommerne unødvendige lidelser. Vi har hatt dialog med flere av etterkommerne og opplever at dette har vært konstruktivt. I tillegg til at kapittelet om Carl Fredriksens Transport nå er helt skrevet om, har det også vært viktig for oss at beklagelsene til Alf Pettersen fra både forfatter og forlag gjentas og utdypes i den nye utgaven» skriver forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, Reidar Mide Solberg, i e-post til Dagsavisen.

[ Historikerstrid i ny bok om hjemmefronten ]

I februar 2021 varslet advokat John Christian Elden søksmål mot Michelet og Gyldendal på vegne av flere etterkommere til personer omtalt i boka, om ikke boka ble trukket fra markedet mens feil ble rettet opp. Michelet understreker at «Hva visste hjemmefronten» ikke har vært trukket tilbake, men at det ikke har blitt trykket nye opplag mens hun har arbeidet med den nye utgaven. Om søksmålsvarselet sier Michelet:

– Verken Gyldendal eller jeg har hørt noe om dette på halvannet år. Det er ikke tatt ut noe søksmål.

«Vi fikk løfte fra Gyldendal om at endringer ville bli tatt inn i samsvar med våre ønsker dersom boken kom i ny utgave, så vi har for så vidt ventet på om det var aktuelt fra forlagets side. Vi får se hvordan de har rettet opp feilene denne gang», skriver advokat John Christian Elden i e-post til Dagsavisen.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---