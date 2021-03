Marte Michelet beklager feil i omstridt bok

Både historikere og familier til motstandsfolk har reagert på flere opplysninger i boka, som tar for seg hva hjemmefronten egentlig visste da jødeutryddelsen fant sted i Norge.

– Jeg har gjort noen feil som jeg har behov for å beklage, sier Michelet til Bergens Tidende.

Det hun beklager er blant annet framstillingen av ledelsen i Carl Fredriksens Transport. Til BT sier Michelet at hun gikk for langt i å antyde at Reidar Larsen og Alf T. Pettersen «kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt».

Den andre beklagelsen gjelder en feiltolkning av to brev skrevet av en annen Reidar, ikke Reidar Larsen.

– Feilen er rettet opp i den siste utgaven som kom av boken, men jeg har også behov for å beklage dette offentlig, sier Michelet, som samtidig sier at hun står inne for hovedinnholdet i boka.

– Selv om jeg gjorde noen feil i det som var et omfattende arbeid, står «Hva visste hjemmefronten?» støtt. Det er veldig viktig å avdekke hva slags behandling jødene i Norge faktisk ble utsatt for, sier Michelet.

