Lyden av vidda kapret Nordic Music Prize

Det ble den norske folkemusikeren Benedicte Maurseth som trakk vinnerloddet da den årlige Nordic Music Prize ble delt ut torsdag ettermiddag, i forbindelse med åpningen av bransje- og publikumsfestivalen Bylarm i Oslo. Maurseth, som på forhånd var en av 12 nominerte artister fra hele Norden, kunne hente hjem ære, berømmelse, statuett og 10.000 euro. Blant de øvrige nominerte var Jenny Hval og Bendik Giske norske utfordrere, mens svenske Maja Francis og danske Astrid Sonne var blant de mer kjente fra de nordiske landene for øvrig.

– Må bare måpe

Hensikten med prisen, som ble delt ut første gang i 2010, er å sette søkelyset på hva den nordiske regionen har å by på av ny musikk. I tillegg har prisen som formål å gjenopprette albumets kunstneriske verdi. Benedicte Maurseth får prisen for albumet «Hárr», utgitt på selskapet Hubro tidligere i år. «Hárr» var opprinnelig et bestillingsverk til Hardanger Musikkfest i 2019, og er innspilt sammen med blant andre bassisten Mats Eilertsen og perkusjonisten Håkon Stene. Maurseth selv karakteriserer musikken som en «musikalsk vandring».

– Å veve sammen norsk tradisjonsmusikk med framsynte, futuristiske utskeielser kan virke som en umulig oppgave, men Benedicte Maurseth får det til å funke som fjell. Man må bare måpe av de musikalske landskapsmaleriene som preger hele «Hárr», uttaler Erik Egenes, ansvarlig for presse og internasjonalt program ved Bylarmfestivalen, på vegne av juryen.

[ – Veldig mange av de aller største norske artistene vi har i dag, spilte på Bylarmfestivalen før de ble kjent ]

Lyden av tamrein

Hun kommer opprinnelig fra Maurset i Eidfjord, og har brukt Hardangervidda i hele sitt liv i likhet med sine forfedre som blant andre har vært tamreinsgjetere på vidda. På albumets komposisjoner mikser hun hardingfele med elektronika og såkalte feltopptak av naturalistiske lyder, av reinsdyr, fugler og insekt og gjetere under arbeidet. Under det hele ligger en forankring i Arne Næss’ miljøfilosofiske teser kalt økosofi. Tittelen er hentet fra det norrøne navnet på fjellet Hårteigen, og de fleste av albumsporene har norrøne navn knyttet til vidda og naturen, og i musikerne spill videreføres rytmer fra blant annet sangen til fuglen heilo. Da hun ga ut albumet sa hun følgende om visjonen for verket:

Benedicte Maurseths album «Hárr», som ble tildelt Nordic Music Prize 2022. (Hubro )

«Det skapande arbeid, og det å gå timevis i fjell, er for meg mykje likt. Båe deler krev og framkallar eit nærvær, og ei djup lytting som gjer sansane opne og klåre. Det er noko ein kan gjera åleine, eller dela med andre, i stillheit eller i samtale».

[ Her er Dagsavisens tips til hva du bør se under Bylarm 2022 (+) ]

Jon Fosse, ECM og Loki

Benedicte Maurseth (født 1983) spiller på flere strenger utover sitt hovedinstrument som er hardingfela. Hun lærte å spille under folkemusikeren Knut Hamre, og er både komponist, vokalist, forfatter og scenekunstarbeider med flere verk bak seg utgitt både på norske selskap og anerkjente ECM i Tyskland, som blant andre sto bak utgivelsen «Over Tones» sammen med Åsne Valland Nordli. Hun har også jobbet med Nils Økland og Berit Opheim vare for å nevne to i hennes egen generasjon folkemusikere. På egen hånd fikk hun mye oppmerksomhet da en av hennes sanger ble brukt som drikkevise i Marvel-serien Loki. Hun har dessuten arbeidet mye med tekst og teateroppsetninger, ikke minst med Jon Fosse og relativt nylig også med musikken til Nationaltheatrets stykke «Morgon og kveld».