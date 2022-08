Teaterstykket felte en statsråd. Nå er «Ways of Seeing» tilbake

– «Ways of Seeing» handler blant annet om makt og ideologi og hvordan det som en gang ble betraktet som ekstreme ytterpunkter har forflyttet seg nærmere maktens sentrum. Forestillingen tar standpunkt og står ved det. Den har en urokkelig tro på at kunst og kultur er en uunnværlig del av demokratiske samfunn, skriver Black Box teater i sin pressemelding.

21. august lanseres boka «Jeg skulle si storm – boka om Ways of Seeing» på Black Box teater. Bidragsytere i boka er blant andre Lillian Bikset, Ketil Lund, Khalid Salimi, Kai Strittmatter, Sverre Knudsen, Jon Wessel Aas, Mohammed Abdi, samt Dagsavisens faste kommentator Hege Ulstein.

25. og 26. august settes selve stykket opp på premierescenen på Black Box.

– Det er nesten ikke grenser for hvor mange som har ment noe, debattert og diskutert denne forestillingen. Mange av dem som har uttalt seg i årene som har gått siden premieren har en ting til felles: de har fortsatt ikke sett den. Nå har de muligheten til nettopp det når den settes opp igjen, skriver Black Box teater i pressemeldingen.

Angrep på demokratiet

Rettstegning fra Bertheussen-saken Tegning av Laila Anita Bertheussen som forklarer seg i Oslo tingrett. I bakgrunnen f.v. sitter aktor Frederik Ranke, statsadvokat Marit Formo, forsvarer John Christian Elden, medforsvarer Bernt Heiberg og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs. (Egil Nyhus/NTB)

15. januar 2021 ble daværende justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer, Laila Bertheussen, dømt til ett år og åtte måneders fengsel. Hun ble dømt for angrep på demokratiet og funnet skyldig i åtte tilfeller av trusler mot sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara, og daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) samt hennes ektemann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Tor Mikkel Wara under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen, som sto tiltalt for og siden ble dømt for, angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Retten fant det bevist at motivene for de straffbare handlingene var Bertheussens engasjement mot «Ways of Seeing»-forestillingen:

– Tiltalte brukte alle tilgjengelige kanaler for å skape oppmerksomhet om «Ways of Seeing». Intensiteten i Laila Anita Bertheussens engasjement belyser motivet i denne saken, konstaterte dommer Yngvil Thue i opplesningen av dommen.

F.v. Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar er regissør og skuespillere bak «Ways of Seeing». (Mimsy Møller)

– For meg er dette en lettelse. Dommeren var klar på at motivet for handlingene var «Ways of Seeing»-forestillingen. Det var godt å høre dette uttrykt med juridisk presisjon, sa Hanan Benammar, en av skuespillerne i forestillingen, til Dagsavisen i januar 2021.

«Jeg skulle si storm»

På lanseringen av boka «Jeg skulle si storm – boka om Ways of Seeing», som tar for seg stykket og alt som skjedde med og rundt det etter premieren høsten 2018, blir det samtaler med blant andre Ali Esbati, Asbjørn Grønstad og Sofia Rana. Lanseringen er et samarbeid mellom Forlaget Oktober, teamet bak Ways of Seeing og Black Box teater.

– Som tittelen antyder fremprovoserer «Ways of Seeing» et perspektivskifte hos publikum. I sentrum av teaterforestillingen står to kvinner med flerkulturell bakgrunn, kunstnerne Hanan Benammar og Sara Baban, som setter premissene for hvordan deres egne historier blir fortalt. Alliert med tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund og et høyt elsket spøkelse konfronterer de publikum ikke bare med skarp analyse og kritikk, men også med omsorg, poesi og sårbarhet. Resultatet er at forestillingen slo inn i offentligheten med en særlig kraft da den hadde premiere i 2018, skriver Black Box i sin pressemelding.

– Vi er stolte og glade for å kunne ønske forestillingen og kunstnerne Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar samt alle involverte velkommen tilbake på Black Box teater!

