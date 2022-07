Norske produsenter med storfilm rett på Netflix - sa fra seg millionstøtte

– Det har vært svært viktig både for oss og for hele skandinavisk film- og TV-bransje at store strømmeaktører som Netflix, Amazon, Disney+ og Viaplay har kommet inn på markedet og satser på lokalt innhold, sier Espen Horn, produsent og grunnlegger for Motion Blur.

Etter å ha gjort store norske kinofilmer som «Den 12. mann» og «Amundsen», kommer deres nye spillefilm «Troll» rett på Netflix. Den første «Troll»-traileren ble sluppet for fire uker siden og er allerede sett av fire millioner.

– «Troll» blir den største filmen gjort i Norge av norske produsenter, hevder Espen Horn.

De store internasjonale strømmetjenestene har skapt en ny gullalder for norsk film og TV-bransje. Norske «Blasted: Gutta vs. aliens» var denne ukens mest sette ikke-engelskspråklige film på Netflix.

I år har Viaplay og Netflix har til sammen nærmere 100 nordiske dramatitler i produksjon eller klare for strømming.

Motion Blur har hatt prosjekter for flere strømmetjenester, men har jobbet mest med Netflix. I 2020 hadde Motion Blur premiere på Netflix’ første norske spillefilm, «Kadaver», og i høst hadde Motion Blur premiere på dramaserien «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes» for Netflix. De ser ingen tegn til at etterspørselen vil avta, tross dalende abonnementstall for Netflix i år.

Kristian Sinkerud (t.v) og Espen Horn, filmprodusenter i norske Motion Blur (Lasse Nyhaugen/Motion Blur)

Elias Holmen og Sara Khorami i «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes». (Netflix)

– Når vi jobber med Netflix, merker vi ingen tegn til at de har slakket av. Tvert imot er de enda mer fokusert på å skape godt lokalt innhold, sier Espen Horn.

– Det vil være stor etterspørsel etter lokalt innhold på strømmetjenestene i årene framover. Hele næringskjeden nyter godt av dette. Før måtte vi reise langt ut i verden for å få fullfinansiert filmprosjekter. Nå får vi fullfinansiert filmer her hjemme. Det gir kontinuitet, og gjør at vi kan rekruttere, kommenterer Motion Blurs Kristian Sinkerud, produsent på «Troll» sammen med Kristian Sinkerud.

– Vi har gjort flere kinofilmer for Norge, som fikk noe salg til utlandet. Men «Kadaver» på Netflix var det noe helt annet. Plutselig satt folk og så filmen vår i Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika. Det er veldig stas, sier Espen Horn.

Seriene som forsvant

Det vakte sterke reaksjoner i norsk TV-bransje da strømmegiganten HBO sist uke varslet at de ikke lenger ville produsere lokalt innhold i Norden, og trakk tilbake sitt nordiske repertoar fra strømmetjenesten HBO Max. Dermed forsvant de norske storseriene «Beforeigners» og «Velkommen til Utmark» fra HBO Max, som eier rettighetene til seriene.

Beforeigners (Lars Olav Dybvig)

– Det er en del av norsk populærkultur som nå er borte, sa produsenten for «Beforeigners » til Dagsavisen.

– Det var overraskende av HBO. Vi forstår det ikke helt, sier Kristian Sinkerud i Motion Blur.

– Det er klart det er tankevekkende når noe sånt skjer. Samtidig er dette ikke noen tendens i markedet. Jeg kjenner ikke vurderingene som ligger bak hos HBO. Men det er trist både for produsentene, serieskaperne og seerne, «Beforeigners» og «Utmark» er to gode norske serier som HBO fikk fram, og som abonnentene deres nå ikke får sett lenger, sier Motion Blur-produsent Espen Horn.

Norske produsenter må verne om sine rettigheter overfor internasjonale strømmetjenester, understreket både direktør for Virke Produsentforeningen og direktør for Norsk filminstitutt (NFI) i Dagsavisen etter fjerningen av «Beforeigners». Motion Blur-produsentene er ikke helt med på det:

– Forutsetningen er at Netflix har alle rettigheter, sånn i korte trekk. Ingen strømmere opererer annerledes. Det er greit for oss. Ikke alle synes det er en riktig modell, det respekterer vi, men for oss er dette uproblematisk.

15 millioner tilbake til NFI

I 2020 ble Motion Blur tildelt 15 millioner kroner fra NFI til «Troll», gjennom markedsordningen for filmer med stort publikumspotensial på kino. Da Netflix ville ha filmen, måtte Motion Blur si fra seg millionstøtten, og droppet planene om kinodistribusjon.

– Til «Troll» hadde vi fått tilsagn om markedsstøtte, så meldte Netflix sin interesse for filmen. Vi diskuterte om vi skulle gjøre en kombinasjon av kino og Netflix, men konkluderte med å ha premieren på Netflix. Da kvalifiserte ikke lenger filmen for støtte fra NFI, og vi sa fra oss NFI-støtten, forteller Kristian Sinkerud.

– Det er litt synd å ikke få vist den på et stort lerret. Men vi kan nå over 200 millioner mennesker på Netflix i stedet. Det er et fantastisk potensial i å lage blockbuster-film med Netflix, sier Kristian Sinkerud.

Den romantiske norske filmen "Royalteens" handler om ei ung jente og en kommende konge, og har global premiere 17. august. Foto: Netflix (NTB kultur)

Flere norske spillefilmer kommer nå rett på Netflix. Tidligere i år kom «Battle Freestyle», oppfølgeren til den norske kinofilmen «Battle» (2018) som ble plukket opp internasjonalt av Netflix . I august kommer Per-Olav Sørensens filmatisering av den norske ungdomsboka «Arvingene», «Royalteen», på Netflix.

Viaplay er produsent på den kommende norske filmen «Gulltransporten», og annonserte nylig at de gikk inn som produsent for filmatiseringen av Gulrais Sharifs suksessroman «Hør her ‘a».

Ber om bedre insentivordning

NFI fordeler årlig over 600 millioner kroner til produksjon av norsk film og TV-drama, og er den største enkeltkilden for film og tv-finansiering i Norge. Men de omfattende endringene i NFIs tilskuddssystem har gjort det statlige filmorganet mindre relevant som finansieringskilde, mener Motion Blur-produsentene.

– NFI har marginalisert seg selv gjennom å forandre et allerede svært velfungerende støttesystem. Både forhåndsstøtten og etterhåndsstøtten er endret. Vi skal fortsette å lage film også for kino. Men en film som «Amundsen» vil ikke lenger være realistisk å finansiere opp på den tradisjonelle måten. Og produksjon av privatfinansiert norske film har stoppet opp, siden man nå bare får etterhåndsstøtte til filmer som allerede har fått NFI-støtte, mener Espen Horn.

– Nå har vi fått en fornuftig kulturminister som forstår viktigheten av å gi norsk filmbransje tryggere rammebetingelser. En bedre og mer forutsigbar intensivordning hadde vært til større hjelp for oss. Det ville gitt oss forutsigbarhet og mulighet til å tenke mer langsiktig, sier han.





