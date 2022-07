Bransjen overrasket over seriefjerning

Bransjen har reagert med overraskelse etter at strømmetjenesten HBO Max sist uke fjernet en rekke store norske og nordiske dramaserier, til dels kort tid etter lansering. Dermed er de to norske HBO-satsingene «Beforeigners» og «Velkommen til Utmark» utilgjengelig for seerne inntil videre.

«Vi fikk vite dette av HBO for noen dager siden, og vi ble veldig overrasket», kommenterer Stein Kvae i Paradox, som har produsert «Velkommen til Utmark» for HBO.

Årsaken er fusjonen mellom mediegigantene Warner og Discovery, som medfører at Discovery+ og HBO Max skal samles i en strømmetjenestene. «Denne prosessen involverer fjerning av utvalgt innhold», kommenterte HBO Nordic til Dagsavisen i går.

«Dette er bare trist», kommenterte Nicolai Cleve Broch, som spiller hovedrollen i «Beforeigners», til Dagsavisen i går. Det er uklart om seriene gjøres tilgjengelig igjen av HBO, men «Beforeigners» norske produsent Rubicon TV håper å kunne kjøpe tilbake rettighetene, fortalte Rubicon-sjef Ivar Køhn til Dagsavisen. Både Rubicon og Paradox viser til finansielle disposisjoner foran fusjonen som årsak til at seriene er fjernet.

Fra den norskproduserte HBO-serien «Velkommen til Utmark» (HBO Nordic)

– Dette har ikke noe med kvaliteten på innholdet å gjøre, det er en disposisjon som må forstås finansielt. Dette er nok ikke siste gang noe sånt skjer, for dette markedet kommer til å være i store finansielle endringer i årene som kommer, kommenterer «Utmark»-produsent Stein Kvae.

[ «Beforeigners» er borte: – Dette er bare trist ]

Sikre produsentene

– Det er overraskende at HBO fratar sine kunder norske og nordiske kvalitetsserier, kommenterer Åse Kringstad, direktør for Virke Produsentforeningen, som organiserer norske film- TV- og spillprodusenter.

Denne saken viser at det er svært viktig å hegne om eierskap til eget innhold — Åse Kringstad, Virke Produsentforeningen

– Fra Virke Produsentforeningens side er vi opptatt av å sikre den uavhengige produsentens posisjon. Denne saken viser at det er svært viktig å hegne om eierskap til eget innhold. Norske produsenter må selv må få velge hvilken avtalemodell de ønsker å inngå med en strømmetjeneste. Det er viktig å sørge for at norske uavhengige produksjonsselskaper kan beholde eierskapet til sine dramaproduksjoner, kommenterer Åse Kringstad.

[ Jazz nok for alle, og folkefester attpåtil (+) ]

«Beforeigners», norsk tittel «Fremvandrerne», er produsert av norske Rubicon TV for HBO, og har mottatt offentlig støtte fra statlige Norsk filminstitutt (NFI). I 2019 oppsto det strid mellom Rubicon og NFI, som krevde tilbakebetalt 9,5 millioner i produksjonsstøtte til første sesong av serien. Begrunnelsen var at Rubicon hadde overdratt rettighetene for serien til HBO. Medieklagenemnda ga imidlertid Rubicon medhold i at selskapet måtte regnes som selvstendig produsent for sesongen.

«NFI mente at Rubicon ikke kvalifiserte til å motta produksjonstilskuddet de var blitt tildelt for «Fremvandrerne» sesong 1, fordi de i mellomtiden hadde solgt alle rettigheter til HBO. Det er dette rettighetsforholdet som er årsaken til at HBO nå kan trekke serien tilbake, mens produsent og serieskapere fortviler, kommenterer Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

NFI-direktør: Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. (Mimsy Moller)

I ettertid har kulturdepartementet og NFI endret forskriftene for produksjonstilskudd.

«Etter at vi tapte hos medieklagenemnda, skjerpet vi vilkårene i forskriften for å sikre skapernes rettigheter og eierskap til eget verk, som premiss for å motta produksjonstilskudd. Strømmeaktørene har tilgang på en hær av forretningsadvokater, gjerne spesialisert i opphavsrett. Det er viktig at norske produsenter forhandler fram gode avtaler som ikke begrenser mulighetsrommet deres», påpeker NFI-direktøren.

[ Malling og moskusen går til filmen ]

Venter på strømmeavgift

Bransjebladet Variety skrev mandag at HBO vil avslutte lokal innholdsproduksjon i nordiske land. Flere store strømmetjenester vil fortsatt produsere og vise lokalt innhold i det nordiske markedet, understreker både NFI-direktøren, Virke-lederen og Kulturdepartementet. Helt siden 2011 har Kulturdepartementet utredet en strømmeavgift, der internasjonale strømmetjenester må investere en andel av omsetningen i lokal film- og TV-produksjon. En slik avgift er kommet på plass i en rekke europeiske land, nå senest i Danmark, som følge av EUs direktiv for audiovisuelle tjenester.

Anette Trettebergstuen (Ap) etterlyste flere ganger en slik strømmeavgift mens hun var i opposisjon. Nå er Trettebergstuen den femte kulturministeren på rad som lover å få på plass strømmeavgiften. Det er statssekretær Oda Malmin (Ap) som kommenterer HBO-saken overfor Dagsavisen.

«Strømmetjenestenes bidrag til finansiering og tilgjengeliggjøring av norsk innhold, gjennom en strømmeavgift, står naturlig nok sentralt i arbeidet med implementering av det såkalte AMT-direktivet. Vi kommer til å sende lovforslaget for direktivet på høring så fort det er klart, forhåpentligvis rett over sommeren», kommenterer Oda Malmin.

Statssekretæren understreker:

«Det er selvfølgelig synd at «Beforeigners», «Velkommen til Utmark» og andre nordiske serier av høy kvalitet nå fjernes fra HBO og dermed ikke er tilgjengelig for et større publikum. Man skulle tro at det også var i distributørens interesse å kunne tilby populære serier som «Beforeigners» til et stort publikum. Samtidig er det sånn at de som eier rettighetene, har full råderett over sitt åndsverk. Vi følger utviklingen på dette området nøye, og blir det nødvendig, må vi vurdere om vi skal endre de filmpolitiske forskriftene for å nå de politiske målene».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen