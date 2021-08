Ufarlige vampyrer på Skarnes

4

TV-DRAMA

«Post Mortem: Ingen dør på Skarnes»

Regi: Harald Zwart

Netflix, 2021

Ingen dør på Skarnes, sier de gang på gang i denne nye norske Netflix-satsingen. Munnhellet er premisset for humor og drama i serien, hvor familien Hallangen driver begravelsesbyrå. Familiens utfordring er at folk lever seg veldig gamle på dette stedet, så forretningene går fryktelig dårlig.

Det forandrer seg da Live Hallangen blir funnet død i åkeren, for så å komme til live igjen når rettsmedisinerne begynner å skjære i henne. Hvordan det egentlig går an, bruker ingen egentlig veldig mye tid på, for «Post Mortem»-universet er av det slaget hvor folk har nok med sitt, er trivelige og godtroende og lett aksepterer tingene tilstand og det de blir forklart.

Hjemme igjen merker Live (Kathrine Thorborg Johansen) snart at noe er annerledes etter tida som død, og den mest krevende nye siden ved henne er en uventet blodtørst. Dette behovet for menneskeblod takler hun etter beste evne, hun er jo sykepleier, samtidig som hun skjuler dette for omgivelsene. Samtidig er det ikke fritt for at Lives nye behov har en potensielt positiv side, all den tid det å ta blodet fra folk, kan bety nye oppgaver for familiens begravelsesbyrå. Og hvordan døde egentlig Live? Hun husker noe som antyder at kommunelegens «et anfall»-diagnose ikke stemmer. Broren Odd har på sin side nok med sitt, for banken truer med å ta fra familien hus og hjem.

Kathrine Thorborg Johansen i «Post Mortem». (Netflix)

Det begynner å skje ting på Skarnes, av den typen som politiet gjerne skal fatte interesse for. De uniformerte går også rundt og sier at ingen dør på Skarnes. Serien fokuserer i det hele veldig på at vi er på Skarnes, dette lille tettstedet og gjennomfartsstedet i Sør-Odal kommune, mellom Oslo og Kongsvinger, eventuelt Charlottenberg.

Det voldsomme fokuset forteller vel at ingen har noe imot om Skarnes kan bli et nytt Lilyhammer, enda et rart norsk sted som kan appellere til et globalt Netflix-publikum.

En norsk seer kan kanskje stusse litt over at serien ikke inkluderer typisk lokale innslag som rånere – som Live Hallangen kunne fråtset i. Vi er jo midt i tjukkeste rådebankland. Så godt som ingen av dem som bor her snakker odøling heller.

Elias Holmen og Sara Khorami i «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes». (Netflix)

«Post Mortem»s Skarnes er i høyeste grad et eget TV-designet jovialt sted, hvor folk gjerne hører på norsk seksti- og syttitallets populære slagere, for her gir gamle dagers Deep River Boys, duoen Kurt Foss og Reidar Bø og visesanger Stein Ove Berg lyden av et norsk samfunn hvor tida går litt saktere.

Samtidig har visst ingen hørt om «True Blood» her, eller «Twilight», Dracula eller annet fra populærkulturens vampyrhistorier her, så det som foregår er og blir en gåte.

Live Hallangen får dermed slite med sitt på egen hånd en god stund, mens bror Odd får mer å gjøre. Han kan være eksempelet på humorkaliberet her – han banner skikkelig høyt i kjerka, så presten hører det. «Post Mortem» byr på treffsikker morbid humor også, og gode onelinere. Men det skal ikke være noen fare for at man ler seg i hjel, eller blir skremt til døde av «Post Mortem».

Historien lunter seg fram, og vil åpenbart heller være sjarmerende og godslig enn mørk og grusom. Det som skal få oss til å grøsse mest, synes å være innslag som er begravelsesbyråfolks jobbhverdag.





Ingen har vel noe i mot om Skarnes gjennom Post Mortem kan bli et nytt Lilyhammer. (Netflix)

Stemningen gjør Harald Zwarts nye serie til kan minne om den fra «X-Files», og hvor Sør-Odal ––politiets Judith og Reinert er det nærmeste vi kommer en Scully og Mulder-aktig duo – uten sammenligning for øvrig. Tempoet i handlingen foregår også i nittitallsdrama-tempo, noe som er lovlig sakte i våre dager.

Dette er veldig lekkert filmet og velprodusert, og serien tjener på at man har visst å benytte seg av det fine, klare lyset og den film-episke åpne himmelen som preger landskapet i dette området om høsten.

Alt dette gjør «Post Mortem» til en ganske snill, godt og profesjonelt laget liten mørk komedie, hvor det gjelder for Live og de andre å komme fra det med mest mulig av livet i behold. Hvor mange som dør og lever på Skarnes når historien kommer til sin sesong 2-vennlige slutt skal forbli usagt. Hvis noen dør på Skarnes, da.

«Post Mortem: Ingen dør på Skarnes» har premiere på Netflix torsdag 26. august

