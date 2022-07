Utdrikningslag med gutta (og aliens)

Hvem: Are Heidenstrøm (43)

Hva: Filmprodusent

Hvorfor: Har produsert sci-fi-komedien «Blasted» som ligger på Netflix nå

Hei, så fint at du hadde litt tid til oss!

– Det går litt i ett før sommeren, men man tar jo alltid en prat med lokalavisa!

Ja, for dette er kult, eller? Norges første sci-fi-komedie for Netflix?

– Ja, det er utrolig gøy, det er det!

Filmprodusenten er opprinnelig fra Fredrikstad. Han har vært Oscar-nominert og vunnet Amanda-pris. (Privat)

Først så må jeg bare spørre: Hva gjør en filmprodusent sånn egentlig?

– En filmprodusent er på en måte en prosjektleder for det hele. Produsenten er økonomisk og administrativ leder for et prosjekt, og jobber med filmen helt fra idé til ferdig levert produkt. Så er det en prosess som går over mange ulike faser. I starten jobber jeg kanskje mye med konseptutvikling sammen med en forfatter eller regissør. I «Blasted» sitt tilfelle var det med begge. Parallelt med det så jobber jeg gjerne i starten med innsalg for å få filmen finansiert. I dette tilfellet hadde jeg en pitch for Netflix, og når jeg fikk dem med, så startet samarbeidet. Så er det runder med casting, for å få skullespillere, og så samle teamet med diverse fagfolk. Jeg er den ansvarlige lederen for filmprosjektet, kan du si.

Og hvordan havner det man gjør på typ verdens største strømmetjeneste? Hvem kjenner man da?

– Hehehe! Det var et helt nytt team fra Netflix som kom til Norge for å starte sondering, fordi de ville lage en Netflix original, en spillefilm der Netflix på en måte kjøper alle rettigheter for å distribuere filmen over hele verden. Jeg presenterte filmen for den nye avdelingen, og de sa de ville ha den. Nå vil den gå ut i 190 land, bli dubbet til rundt 20 språk og nå 220 millioner abonnenter. Det er veldig gøy å få lage noe som blir sett av så mange! Det er veldig uvanlig i norsk sammenheng. Dette er den første norske originalfilmen på Netflix.

Hva handler filmen om? Det er noe med aliens og et utdrikningslag?

– Det handler om et utdrikningslag med noen gutter som drar på tur til en hytte i Hessdalen, en liten fjellbygd i Sør-Trøndelag. Der kommer de samtidig ut for en rominvasjon som de må bekjempe. Det er litt kort fortalt, da.

Og i hovedrollene?

– Axel Bøyum og Fredrik Skogsrud er de to på plakaten som er to gamle kompiser som må finne sammen igjen. Og så er det Ingrid Bolsø Berdal, dette er vel det fjerde prosjektet hvor jeg samarbeider med henne. Sist var på Heksejakt, en TV2-serie der hun hadde hovedrollen. Jeg er glad for å ha fått henne med på en ny film. Hun vant jo gullruten for Heksejakt! Og så er det Ingar Helge Gimle i en rolle, det er stas.

Det er jo en greit spenstig sjanger. Hvordan har responsen vært? Jeg så blant annet at NRKs anmelder var litt lunken?

– Jeg er egentlig veldig fornøyd med responsen. Dette er en sci-fi-komedie, en sjanger som er ren underholdning, en popcorn-film. Som ikke nødvendigvis anmeldere er så begeistra for, men vi har laget filmen for publikum. Og der er responsen superbra. Vi er også veldig glad for å ha fått firer i både VG og Dagsavisen. Jeg er egentlig veldig fornøyd, jeg.

Og hvordan er ditt eget forhold til UFO-er og Aliens? Er du Dana Scully eller Fox Mulder?

– Hehehe! Jeg har alltid vært begeistra for sci-fi-filmer siden jeg var liten og så E.T. Så det å gjøre en sci-fi er noe jeg alltid har drømt om. Å kunne gjøre Norges første sci-fi-komedie er stas!

Så liiitt Fox Mulder da, med andre ord.

– Jaja...

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg liker å jobbe med hyggelige og entusiastiske mennesker, og synes det er utrolig spennende å jobbe med film og tv-serier. Sånn privat, så er det masse. Hehe! Akkurat nå gleder jeg meg til ferie. Forhåpentligvis kommer jeg meg til Thailand, vi får se med flykaoset.

Hvilken film har gjort størst inntrykk på deg?

– Assa daa... Da vil jeg si to filmer. Pulp Fiction og Matrix gjorde sterkt inntrykk på meg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nei, da drikker jeg god rødvin.

Er det noe du angrer på?

– Hehehe! Oi shit, den var vanskelig. Så dette er de faste spørsmålene, ja. Nei, angrer egentlig ikke på noe.

Hva liker du minst ved deg selv?

– Det er vel at jeg er dårlig til å slappe av. Jeg har vel et behov for at det skjer noe hele tiden.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det må kanskje være å kunne stoppe tiden.

Så du får slappa av?

– Hehe, kanskje det. Eller å få gjort enda mer, så jeg rekker å få gjort alt og oppfylt alle mine drømmer.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Æhmm... Det holder ikke med én, altså! Jeg synes jo det hadde vært gøy å snakke med den helt unike Elon Musk. Får vel også si statsminister Jonas Gahr Støre. Og så synes jeg det er spennende med sjakk, så Magnus Carlsen.

