«Beforeigners» er borte: – Dette er bare trist

– Dette er bare trist, sier Nicolai Cleve Broch, som spiller hovedrollen i den populære serien «Beforeigners».

– Beklagelig, kommenterer Ivar Køhn, daglig leder for «Beforeigners»' norske produsent Rubicon TV.

Andre sesong av den populære norske serien, med norsk tittel «Fremvandrerne», hadde premiere på strømmetjenesten HBO Max i desember i fjor. Den har vært en seersuksess både i Norge og internasjonalt for HBO, som har finansiert serien og har distribusjonsrettighetene.

Men nå er begge sesongene av «Beforeigners» fjernet fra strømmetjenesten HBO Max. Sist uke fikk Rubicon TV beskjed om at serien ikke lenger vil være tilgjengelig på strømmetjenesten, som følge av fusjonen mellom mediegigantene Discovery og Warner Media.

Warner eier HBO, og etter fusjonen vil Discovery+ og HBO Max vil bli til en strømmetjeneste, meldte flere medier tidligere i vår. Mandag denne uka meldte bransjebladet Variety at HBO vil slutte å produsere nordisk innhold som følge av fusjonen, og at nordisk innhold ville bli fjernet fra strømmetjenesten HBO Max.

– I forrige uke fikk vi beskjed fra HBO om at de fjerne alt nordisk innhold. Nå har vi begynt å få reaksjoner fra folk som lurer på hvor «Beforeigners» er blitt av. Det virker som om HBO har fjernet serien for godt. Det er kjempesynd, sier Ivar Køhn i Rubicon TV. Han kom til stillingen som Rubicon-direktør fra jobben som dramasjef i NRK tidligere i vår.

Ivar Køhn, daglig leder Rubicon TV, tidligere dramasjef NRK. Her under Berlin-festivalen 2018 (Mode Steinkjer)

– Det er rent økonomiske grunner som ligger bak. Men jeg vet ikke så mye mer enn det jeg har lest i nyhetssaker på nettet. Dette er teknisk-økonomiske forhold langt utenfor min fatteevne, og utenfor det vi kan gjøre noe med, forteller Køhn.

«Jeg håper inderlig at man finner en løsning, slik at Beforeigners og andre berørte produksjoner kan bli tilgjengelige for publikum igjen. Jeg er veldig stolt av serien vår, og det føles dypt urettferdig at den ikke lenger skal ha et liv i møte med publikum», kommenterer hovedrolleinnehaver Nicolai Cleve Broch, på SMS til Dagsavisen.

Store serier borte

«Beforeigners» var HBOs første nordiske produksjon og hadde premiere i 2019. De siste par årene har HBO Nordic produsert flere store nordiske dramaserier, som nå er borte fra strømmetjenesten:

Begravelsesagenten, gullsmeden og læreren på jakt, i den norske HBO-serien «Velkommen til Utmark» (HBO Nordic)

* Den norske serien «Velkommen til Utmark» produsert av Paradox for HBO er fjernet.

* Den danske serien «Kamikaze» basert på Erlend Loes roman «Muleum» er fjernet.

* Den svenske serien «Lust» er borte, knapt fire måneder etter premieren.

Fra lanseringen av «Lust», den første svenske HBO Max Original-serien (NTB kultur)

– Alt jeg så etter av nordisk innhold er borte fra HBO, også mye europeisk og amerikansk innhold er borte. Det verste for oss er jo at «Beforeigners» ikke kan ses lenger, sier Ivar Køhn.

En del av norsk populærkultur er borte — Ivar Køhn, Rubicon TV

– «Beforeigners» er en serie vi er veldig stolt av. Det er en del av norsk populærkultur som nå er borte. Og det er offentlige norske midler involvert i produksjonen. Dette er beklagelig, synes Køhn.

[ https://www.dagsavisen.no/kultur/tv/2021/12/03/tv-anmeldelse-fremvandrerne-pa-nye-veier/ ]

Første sesong av «Beforeigners» fikk ti millioner kroner i produksjonsstøtte fra Norsk Filminstitutt (NFI) og fire millioner kroner gjennom insentivordningen for internasjonale produksjoner. Senere krevde NFI produksjonsstøtten tilbakebetalt på grunn av rettigheter som lå hos HBO, men Rubicon fikk beholde midlene etter behandling i Medieklagenemda. «Beforeigners» sesong to fikk 22 millioner i refusjonsmidler gjennom insentivordningen.

Sesong en av «Beforeigners» satte seerrekord for HBO Nordic i Norge, opplyste strømmetjenesten under lanseringen av sesong to i november 2021. I oktober gikk HBO Nordic over til å bli HBO Max.

– Vi håper at det etterhvert går an å få rettighetene til «Beforeigners» tilbake, og at en annen distributør vil ta over serien. Det er ingen meningen i at serien ikke skal kunne strømmes, sier Ivar Køhn.

To strømmetjenester blir en

Fusjonen mellom Discovery og HBO var ett av temaene under bransjekonferansen Nordiske Mediedager i Bergen tidligere i vår. Her ble det blant annet understreket at de to strømmetjenestene ville bli samlet i en app.

– Vi har merket at noe har ligget i luften. HBO har vært avventende i tilbakemeldingen på produksjoner vi har hatt under utvikling. Under en debatt på Mediedagene varslet Discovery at det ville bli store endringer, og at det også ville påvirke HBO, forteller Ivar Køhn.

[ Tobias Santelmann om «Beforeigners»: - Noe av det feteste jeg har vært med på ]

– Vi har hatt et godt samarbeid med HBO Nordic hittil. Vi har ikke opplevd noe slikt før at en strømmetjeneste tar et så drastisk grep. Vi har vært vant til at strømmetjenestene har kommet med mer og mer innhold. Nå er det plutselig blitt mindre, kommenterer Køhn.

Krista Kosonen spiller den kvinnelige hovedrollen i "Beforeigners", her fra andre sesong, som hadde premiere 5. desember ifjor. (NTB kultur)

– Vi jobber med mange strømmetjenester og har mye annet i utvikling, så dette får ingen umiddelbar virkning for Rubicon, utover at vi mister en god kunde. Men det er veldig synd at «Beforeigners» er blitt borte, sier Ivar Køhn. Han forteller at Rubicon har hatt planene klare for en tredje sesong av «Beforeigners», men nå er planene lagt på is. Rubicon søkte insentivordningen for «Beforeigners 3» tidligere i år, men fikk ikke tilslag, skriver bransjebladet Rushprint.

HBO: «Global gjennomgang»

Dagsavisen har bedt HBOs norske pr-ansvarlig om kommentar til at «Beforeigners» og annet nordisk innhold er tatt bort fra strømmetjenesten.

På spørsmål fra VG igår om konsekvensene av sammenslåingen for norske serier, kommenterte HBO Max: «Som del av en global gjennomgang er vi i ferd med å evaluere serier som for tiden er i produksjon eller post-produksjon i Norden, Sentral-Europa og Nederland for å avgjøre om de vil bli gjort tilgjengelige på HBO Max, eller om en annen lisensieringsordning kan inngås».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen