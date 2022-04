Kommunen firedobler leien for barnefestival: - Går ut over barna

– Vi har ikke disse pengene. Dette får alvorlige konsekvenser for oss, sier Solveig Riiser, daglig leder for barnefestivalen Miniøya i Oslo.

11. og 12. juni kan Miniøya igjen finne sted i Tøyenparken, etter at festivalen måtte avlyse både i 2020 og 2021 på grunn av pandemien.

I en allerede presset økonomisk situasjon får festivalen nå en økning i husleia på 275 prosent, eller nesten en firedobling. I nytt forslag til leiekontrakt for Miniøya har bymiljøetaten i Oslo lagt til grunn markedsleie for bruk av Tøyenparken til festivaler. Nå har Miniøya bedt kulturbyråd Omar Samy Gamal om hjelp. «Fra neste år bes vi om leiepris som er bortimot firedoblet (!) fra 2019. Det klarer vi bare ikke» skriver daglig leder Solveig Riiser til kulturbyråden.

Solveig Riiser, daglig leder for barnefestivalen Miniøya (Knut Neerland - Magent AS/NTB kultur)

– I ytterste konsekvens går dette ut over barna og kulturtilbudet vi ønsker å gi dem, understreker Solveig Riiser til Dagsavisen.

Arif kommer i år

Miniøya startet i 2010, som en barne- og familiefestival i Tøyenparken, fra starten et datterselskap av Øyafestivalen, siden skilt ut fra Øyafestivalens europeiske eierselskap Superstruct.

En rekke av Norges fremste artister har opptrådt på Miniøya, blant andre Marcus & Martinus, Sondre Lerche og Maria Mena. I år opptrer blant andre Arif, Marja Mortensson og nybakt Spellemann-vinner Hedvig Mollestad. De siste årene fram til 2019 har festivalen hatt et årlig publikumssnitt på over 15.000.

Miniøya er støttet av både Oslo kommune og Norsk kulturråd, og årlig deler festivalen ut rundt 1.000 gratisbilletter gjennom lokale organisasjoner på Tøyen.

– Vi gjør mye for at familier med lav betalingsevne også kan komme på Miniøya. Vi deler ut fribilletter i samarbeid med blant andre Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Dette er et lavterskeltilbud som er viktig for oss. Men om leieutgiftene øker, må vi øke billettprisene, og redusere antall fribilletter til de som absolutt burde få sjansen til å komme på festival, sier Riiser til Dagsavisen.

– Øker utgiftene, må vi øke inntektene. Det er lite å hente på salgsinntekter for oss. Andre festivaler tjener store penger på salg av øl. Vi har salg av sukkerspinn og is, publikum kan ta med sin egen mat, og vi vil at det ikke skal være dyrt på Miniøya, sier Riiser.

Oslo 20150530. Statsminister Erna Solberg besøkte barnefestivalen Miniøya 2015 på Tøyen i Oslo. (Vidar Ruud/NTB kultur)

Miniøya har nå bedt om et møte med Bymiljøetaten for å få svar på hvorfor etaten krever markedsleie. For 2022 har festivalen fått leiefritak, som del av Oslo kommunes satsing på å få opp aktiviteten i byen etter koronapandemien. Da Miniøya tidligere i vår etterspurte en langsiktig leiekontrakt fram til 2024, fikk de framlagt leieøkningen på 275 prosent.

«Bymiljøetaten plikter i henhold til tildelingsbrevet å ta markedsleie for utleie. Etaten har fått utført en vurdering av pris for Miniøya. Tilsvarende er for eksempel gjort for Voldsløkkka. Miniøya vil på bakgrunn av dette få en økt leie fra og med 2023. For 2022 får de gratis leie som et tiltak for å få i gang igjen aktivitet etter pandemien», kommenterer pressevakt Bård Eion Flaen i Bymiljøetaten, i e-post til Dagsavisen.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte — Solveig Riiser, daglig leder Miniøya

– Med økningen som nå er foreslått vil en tredjedel av støtten fra Oslo kommune gå til å betale husleie til Oslo kommune. Da må vi søke om økt driftsstøtte fra kulturetaten for å betale økt leie fra bymiljøetaten. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte av dette, sier Solveig Riiser.

Bymiljøetaten sorterer under byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG). Dagsavisen har bedt Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om kommentar til leieøkningen for Miniøya, uten å få svar innen avisens deadline.

Miniøya påpeker at festivalen ikke kan eller vil konkurrere med helkommersielle aktører i barnemarkedet og festivalmarkedet.

– Vi har ingen internasjonal eier i ryggen. Miniøya ble skilt ut da Øyafestivalen ble overtatt av internasjonale eiere. Det er aldri tatt ut noe utbytte fra Miniøya. Vi driver i praksis idealistisk, sier Solveig Riiser.

– For oss har sponsormarkedet vært tungt nå rett etter pandemien. Vi kan ikke si ja til allslags sponsorer heller, vi er en barnefestival og må ha sponsorer som beriker festivalopplevelsen, uten å skape økt kjøpepress.

[ Tønes om Spellemann-utdelingen: - Fryktelig feil ]





Kulturbyråden: - Dette går ikke an

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) lover å ta grep for å hjelpe Miniøya.

– Dette går ikke an. Vi skal hjelpe Miniøya. Jeg har snakket med Solveig Riiser og lovet henne at vi skal finne en løsning. Det kan ikke være sånn at en leieøkning skal gå ut over tilbudet til barn og unge på Tøyen. Det er ikke Oslo-byrådets politikk, sier Omar Samy Gamal til Dagsavisen.

Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo. (Terje Pedersen/NTB)

– Først må jeg se på bakgrunnen for denne leieøkningen. Så må vi i byrådet finne ut hvordan vi skal løse dette, slik at Miniøya ikke blir skviset. Miniøya er en kulturaktør som ikke kan tjene store penger på ølsalg, slik mange andre festivaler gjør, kommenterer Gamal.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen