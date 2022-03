Støttekonsert til inntekt for ofrene i Ukraina: – Jeg håper folk bidrar med det de kan

Blant artistene som skal opptre er Daniela Reyes (23) med låta «Ballongvisa». Hennes tolkning av moren Maj Britt Andersens kjærkomne sang ble først tilgjengelig for offentligheten da hun til morens store overraskelse dukket opp med trekkspill og sang låta i årets sesong av «Hver gang vi møtes». Selv mener Reyes at «Ballongvisa» er den låta av hennes repertoar som passer best til kveldens konsert.

– Den har en tydelig tekst som passer til temaet. Jeg håper flere voksne i verden kan lytte til låta, som handler om et ønske om en slutt på krig og store konflikter. Også er den skrevet på en veldig forståelig måte, som gjør den tilgjengelig for både barn og voksne, sier Reyes til Dagsavisen.

Det er mye å være redd for for tiden, mener Reyes.

– Men med «Ballongvisa» kan vi snakke om hvordan vi skal snakke om dette. Det ligger et håp i låta, og det er da noe, sier hun.

En selvfølge å takke ja

I fjor høst debuterte hun med sitt første album, til stor begeistring for musikkanmelderne. «Vi kan heretter umiddelbart vite når det er hun som synger, med en umiddelbar nærhet i stemmen, som gjør at man stopper opp og hører godt etter», skrev Dagsavisens anmelder om debutalbumet «Engangsdager». Konserten er en innsamlingsaksjon og et samarbeid mellom NRK, Kultur-Norge og seks hjelpeorganisasjoner: Røde Kors, Unicef, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Caritas og Kirkens Nødhjelp. For Reyes er det en selvfølge å takke ja til å opptre på en slik konsert.

– Det er tydelig for meg hvilken side man skal være på her. Når jeg som artist har materiale og noe jeg kan bidra med, så vil jeg gjerne gjøre det, sier hun, men understreker at ikke alle artister må opptre med noe for å vise solidaritet med Ukraina.

– Vi er jo like mye privatpersoner som kunstnere, sier hun.

Reyes håper flest mulig tar seg tid til å se på støttekonserten, som sendes direkte fra Nationaltheatret på NRK1 fra klokken 20.00 mandag kveld og skal ledes av den erfarne programlederen Nadia Hasnaoui. Til NRK sier Hasnaoui at dette kanskje er den viktigste programlederjobben hun har hatt noen gang.

– Jeg håper folk bidrar med det de kan, sier Reyes.

Sissel Kyrkjebø Den folkekjære artisten Sissel Kyrkjebø blir også å se på NRK1 mandag kveld, hvor hun skal synge til inntekt for ofrene i Ukraina. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Kjente artister skal opptre

De andre artistene som skal opptre er Ramón Andresen, Jarle Bernhoft, Sissel Kyrkjebø, Maria Mena og Trygve Skaug. Et knippe av Norges største artister for øyeblikket, som alle treffer ulike målgrupper, samles mandag kveld for å samle inn penger til ofre og berørte av krigen i Ukraina. Nykommeren Ramón tok landet med storm i fjor høst med låta «Smil pent», som gikk rett til topps på spotifylistene. Intet mindre ble suksessen da han forrige fredag slapp låta «Ok jeg lover» og slo Norgesrekorden for mest spilte låt på 24 timer med sine 605.000 avspillinger.

Også Maria Mena blir å se og høre på statskanalen mandag kveld. På sin Instagramkonto har hun vist tydelig støtte til Ukraina etter Russlands invadering. Mandag oppfordrer hun følgerne sine til å like og dele innlegget som annonserer at det vil bli avholdt en direktesendt innsamlingsaksjon for Ukrainia samme kveld.

Jarle Bernhoft på sin side, var sammen med Reyes’ mor Maj Britt Andersen en av artistene som prydet TV-skjermen lørdagskveldene på TV 2 denne vinteren, i musikkprogrammet «Hver gang vi møtes». Bernhoft, som har gitt ut musikk siden 2008, slapp i fjor høst sitt syvende album «Dancing On My Knees» som sikret ham en spellemannsnominasjon i kategorien pop.

