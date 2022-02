– Jeg vil fylle Spektrum og spille på de største festivalene

– Det er veldig stas. Rart å se at så mange liker den samme låta, men åpenbart treffer den, sier Ramón Andresen (23) til Dagsavisen.

I høst kunne 23-åringen fra Ski feire at han var blant landets mest populære artister, da låta hans «smil pent» ble liggende på topplisten i flere måneder, uten å nå helt opp til førsteplassen. Men da Andresen forrige fredag slapp «ok jeg lover», den første låta fra det kommende debutalbumet hans, ble responsen overveldende. Etter en drøy time hadde den nådd 50.000 avspillinger på Spotify, til tross for at den ble sluppet midnatt til fredag, altså midt i en ukedag. Etter 24 timer hadde den fått 605.000 avspillinger og stjålet førsteplassen over mest spilte låter i Norge fra Karpe og Eurovision-vinnerne Subwoolfer. Det er ny rekord for antall avspillingen av en låt på ett døgn i Norge, og Andresen er nå Norges mest populære artist. Nettstedet 730 omtalte rekorden forrige helg.

Andresen er selv stor fan av Karpe, og synes det er ordentlig rart å se navnet sitt over deres på lista.

– Jeg var litt redd for at jeg skulle få fansene deres etter meg. Det var surrealistisk å skulle slippe musikk i en tid hvor Karpe regjerte, så jeg tror min suksess kom litt ut av det blå for mange.

Men helt ut av det blå var det ikke. To uker før «ok jeg lover» ble sluppet, la artisten en snutt av låta ut på Tiktok, hvor han har 88.000 følgere. Det resulterte i at tusenvis av nordmenn brukte snutten som soundtrack til egne tiktok-videoer, allerede før hele låta var sluppet. De samme tusen satt derfor klare natt til fredag for å høre den fulle versjonen.

– Det var ingen bevisst strategi, jeg bare kjeda meg litt og posta det, også ble det tatt sinnssykt godt imot, sier Andresen.

– Da jeg først så det tenkte jeg ikke annet enn at det var gøy, men da det begynte å bikke 1000 videoer om dagen, skjønte jeg at dette kom til å bli et ganske heftig slipp, legger han til.

[ https://www.dagsavisen.no/kultur/2022/01/28/nar-karpe-gar-i-loop-ny-film-og-ny-musikk/ (+) ]

Låtskriver for de store

Det er først det siste året at Ramón Andresen har blitt et kjent fjes for mange, men den unge artisten har vært i bransjen i flere år. Allerede da han gikk på videregående, på musikklinja i Ski, begynte han å skrive låter for flere av datidens største kvinnelige popartister, blant annet Astrid S og Julie Bergan.

– For bransjen, og spesielt pop-delen av den, er jeg nok ikke så ny for folk, sier Andresen, som i det siste har fått høre fra flere at dette er fortjent og på tide.

Nå skriver han mest for seg selv.

– Jeg skriver iblant for andre norske artister, men aller best liker jeg å jobbe for mitt eget prosjekt. Det er egentlig litt nytt, sier han.

Det var aldri meningen at Andresen skulle bli låtskriver og ikke artist. Det var i hvert fall ikke det som var planen hans.

– Men så ble det sånn. Jeg skrev bare på engelsk på den tiden, og hadde ikke funnet mitt eget musikalske uttrykk ennå.

Han beskriver musikkbransjen i Norge som liten. Innad i bransjen kjenner folk til hverandre, og etter Andresen hadde gjort noen samarbeid begynte ballen å rulle. Men så fikk han øynene opp for å skrive låter med norske tekster. Det ga mersmak, og gjorde at han fant ut av hvilken retning han selv ville gå som artist.

Ramón Andresen mottar flere tusen meldinger fra fans som har hørt låten hans. (Sara Abraham, Universal Norge)

Musikkbarnet

Allerede som barn forsto Andresen at han hadde noe musikalsk i seg.

– Det er jo en klisjé, men jeg har alltid visst det. Mormor har fortalt meg at jeg ikke klarte å sitte stille før musikken kom på. Da satt jeg bare og lyttet, sier han.

Da han var 10 år kom også gleden over å skrive og skape noe. I 2014 var han med i Idol og to år senere dukket han opp i det den gang nye musikkprogrammet The Stream, som det for øvrig bare ble en sesong av.

– Jeg gikk inn i disse musikkonkurransene og trodde man skulle synge best, men så forsto jeg at det handlet mer om hva som traff flest. Det er ikke nødvendigvis de beste sangerne, men de beste artistene.

Når Andresen forsto hvor mye det har å si hva man har å formidle som artist, begynte han etter hvert å være ærlig på sosiale medier. Om hverdagslige ting, hvordan han hadde det. Folk kjente seg igjen i det han satte ord på.

– Ok, tenkte jeg. Her treffer jeg folk.

Han er glad for at han har jobbet alene med å finne sitt musikalske uttrykk, selv om han nå er signert av Universal Music Norge og har et stort team bak seg. Det har gjort at han føler eierskap til prosjektene sine.

– Selv om jeg er veldig opptatt av lagånd, er det til syvende og sist jeg som har det siste ordet i alt jeg gjør, sier han.

[ Jarle Bernhoft: «Nå tror jeg at jeg skal gå, for nå er jeg skikkelig forelska», sa jeg (+) ]

Respons og meldinger

Da låten «smil pent» gikk til topps i fjor høst, gikk Andresen på en smell. Responsen var uventet.

– Det var heftig. Jeg syntes det var så behagelig å være undervurdert. Det kom litt brått på, det å få så mye oppmerksomhet på så kort tid når jeg ikke var vant til det, gjorde at jeg ble utbrent veldig fort.

Men denne gangen var det noe annet. Andresen har en avslappet holdning til det å være Norges mest populære artist. Det var ikke uforventet at «ok jeg lover» skulle gå bra, men at den skulle gå så bra, var ikke fullt så ventet. Låten er spesiell for ham, og handler om det å tørre å slippe noen inn igjen etter en kjærlighetssorg.

– De som har fulgt meg lenge er kanskje vant med at jeg skriver om alt som har gått gærent. Jeg hadde behov for å skrive om noe som kan gi et lite håp, sier han.

At han velger å skrive så personlige tekster, gjør at innboksen på Instagram hans fylles av meldinger fra folk som har hørt låten, kjenner seg igjen og har behov for å dele sine følelser med ham.

– Det er veldig spesielt, og kan være utrolig tungt. Jeg må lese de meldingene på morgenen og ikke rett før jeg skal legge meg. Men så er det også dritfint. Jeg deler jo mine følelser fordi jeg håper at noen kan finne trøst i dem. Også er jeg heldig som har fått den gaven å sette ord på det som andre kanskje ikke klarer.

Han prøver å svare flest mulig, men har for tiden ikke sjans til å holde følge med tempoet på meldingene som suser inn. Andresen er opptatt av at det er nettopp han som skal lese og svare på meldingene, og at ingen andre kan hjelpe ham med det.

– De sender meldinger i fortrolighet. Hvis noen skulle hjulpet meg med å svare på dem blir det ikke personlig lenger.

Lille suit man

Etter braksuksessen til den nye låta har flere norske artister tatt kontakt med Andresen. Blant dem er Gabrielle, Tix og Karpe.

«Okey da, lille suit man. Den er et monster», skrev Karpe på sin Instagramhistorie i går og delte et bilde av Andresen og låta.

– Ok, fett, tenkte jeg. Andresen responderte med å skrive på sin egen historie at han herved vil bli kalt «lille suit man».

– Jeg synes det er stas at vi kan heie på hverandre. De få menneskene jeg har møtt i denne bransjen som har spisse albuer, kommer ikke så veldig langt, sier han.

Han har også fått flere tilbud om konserter og samarbeid fra folk i bransjen.

– De henger litt etter med oss internettartister, som jeg kaller det, selv om jeg egentlig ikke synes det burde være en greie. Men det har vært vanskelig å ikke få med seg det som skjedde med låta mi i helgen, sier han.

Andresen er ikke lenger en tiktok-artist, som han tidligere har opplevd at har gitt han et stempel som useriøs.

– Nå føler jeg at jeg har gjort det ganske tydelig at jeg faktisk er en ordentlig artist, sier han.

Når «ok jeg lover» går bra, går også alle de andre låtene til Andresen bra. Han får sjeldent spørsmål om når han kommer med ny musikk, for i repertoaret sitt ligger det flere låter fra tidligere år.

– Jeg har gitt ut mye musikk hyppig. Da er folk fornøyde, for de som oppdager meg nå, har masse musikk å høre gjennom, sier han.

[ Panikken sprer seg: – De er redde og vet ikke hva de skal gjøre ]

De store målene

Andresen går for tiden sitt siste semester på låtskriverlinja på Høyskolen Kristiania i Oslo. Men tiden kniper til når suksessen vokser. Derfor er lærerne hans greie med å tilrettelegge for at han skal klare å fullføre utdanningen.

Han synes det er skummelt å gi ut personlige låter. I arbeidet med musikken fungerer produsenten hans også som en psykolog. Andresen har lært at det lureste er å vente med å gi ut musikken til følelsene har roet seg litt.

– Den første EP-en min ga jeg ut bare en uke etter jeg hadde skrevet den. Det kjente jeg på psyken.

«ok jeg lover» skrev han i september. Til han slapp låta rakk han å distansere seg fra følelsene han sto i på den tiden.

Målene for framtiden er store. I alle år har 23-åringen hatt høye ambisjoner og troen på sin egen musikk.

– Jeg har lyst til å fylle spektrum en dag og spille på de største festivalene. Akkurat nå ser det jo faktisk ut som at det kommer til å skje, og hvis jeg drømmer har det kanskje skjedd innen jeg er 30. Men forhåpentligvis er det er liv etter det også, så jeg prøver å alltid tenke nytt og stort, sier han.

Han elsker å opptre live. Når nervøsiteten er stor blir adrenalinet desto større. Han tror det er litt som å hoppe i fallskjerm, selv om han ikke har gjort det før. Men jo flere som hører på låtene hans, jo større konserter ser han. Han håper også at han får oppleve å bli nominert til Spellemann eller P3 Gull.

– Mange artister sier at priser ikke betyr så mye. Jeg vil ikke legge skjul på at jeg synes det er stas. Det er stort for meg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen