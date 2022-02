Han regisserer verdens største stjerner. Og et norsk dansekompani

Kun uker før Norge stengte ned, hadde danseforestillingen «DuEls» premiere i Vigeland-museet i Oslo. Den ble en braksuksess.

Dansere fra Nagelhus Schia Productions og Iceland Dance Company danset mellom skulpturene på museet, til koreografi av fransk-belgiske Damien Jalet og islandske Erna Omarsdottir. Nå blir forestillingen «DuEls» dansefilm, i regi av den svenske regissøren Jonas Åkerlund.

Fordi «DuEls» er så fysisk, er det vanskelig å filme scenene flere ganger. Alt bør helst sitte på første tagning. (Antero Hein)

– Vi har jobbet mot en filmversjon i to år. Koronaen stoppet oss. Men koronaen har også gjort filmprosjektet mulig, siden det plutselig åpnet seg en luke i Jonas Åkerlunds kalender samtidig som vi kunne bruke Vigeland-museet. Nå skjer det endelig, etter to års arbeid! sier Guro Nagelhus Schia.

Hun er danser, og kunstnerisk leder for det nasjonale dansekompaniet Nagelhus Schia Productions sammen med Vebjørn Sundby.

Drømmelag

Jonas Åkerlund har en lang og imponerende CV. Han har laget musikkvideoer for en lang rekke verdenskjente artister, som Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears og Madonna, og band som Metallica, Rammstein og U2. Han har vunnet mange Grammy-priser og MTV videopriser, og regissert flere langfilmer. Ett eksempel er dansefilmen «Place» (2009) med Mikhail Barysjnikov og Ana Laguna.

Danserne går i dialog med skulpturene i Vigelandmuseet. (Antero Hein)

– Åkerlund er veldig interessert i dans. Han hadde hørt rykter om «DuEls». Så for to år siden, like etter live-forestillingene, sendte vi ham en dokumentarisk film vi hadde laget internt, og spurte om han kunne tenke seg å jobbe med oss. Det var full klaff. Åkerlund sammen med koreografene, Damien Jalet og Erna Omarsdottir, er et skikkelig drømmelag, sier Guro Nagelhus Schia.

Dialog

«DuEls» er en reise gjennom Vigeland-museet. Danserne flytter seg fra rom til rom, og kommuniserer med den ene skulpturen etter den andre.

– Vi går i dialog med skulpturene. I en skulptur er energien konsentrert og låst. Vi har latt oss inspirere av det. Danserne bruker sine levende kropper til å frigjøre energien og vise fram de indre kampene i skulpturene, forklarer den kunstneriske lederen.

Detaljer

Da forestillingen gikk live, i februar 2020, solgte de ut både ordinære visninger og ekstraforestillinger på et blunk. Kritikerne var svært begeistret.

«Det er nydelig å se dialogen som oppstår mellom dans og skulpturer på denne måten», skrev Dagsavisens anmelder, og «sjelden har vel en danseforestilling i Norge hatt en vakrere scenografi enn i dette museet». Subjekt kåret «DuEls» til årets scenekunst, og Frankfurter Allgemeine Zeitung skrev svært rosende.

– Ikke alle danseforestillinger gjør seg på film. Men «DuEls» gjør det. Publikum får komme veldig tett på danserne. Mange av de bitte små detaljene vi dansere jobber med, og som kanskje ikke når like lett fram til alle i et live-publikum, blir poengtert og vist fram i en filmversjon. Det blir noe annet, men noe like interessant. Dessuten er det selvsagt gledelig at vi gjennom film kan nå langt flere enn vi kan på Vigeland-museet, sier Guro Nagelhus Schia.

Stor produksjon

Filmingen ble gjennomført første uka i februar. Filmen skal etter planen være klar allerede høsten 2022.

F.v. koreograf Erna Omarsdottir, filmskaper Jonas Åkerlund, koreograf Damien Jalet, kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia og assisterende kunstnerisk leder Vebjørn Sundby. (Antero Hein)

– Det har vært en enorm produksjon. Åtte kameraer fanger seksten dansere. Siden dansen er så fysisk krevende, kan vi ikke ta mange opptak av hver scene. Det er steingulv i Vigeland-museet, veldig hardt å danse på. Dansen blir bare dårligere for hvert forsøk om vi prøver igjen og igjen. Så det blir som stuntscener – alt bør klaffe fra starten. Redselen for at noen skulle bli syke i siste øyeblikk har vært enorm. Vi har testet og testet, og levd isolert i tiden mot innspilling. Vi har planlagt dette i to år. Heldigvis gikk det! sier den kunstneriske lederen.

Live igjen

Hun utelukker ikke at det likevel kan bli flere live-visninger av «DuEls». Selv om det er mye som må klaffe for å få det til.

– Det har vært snakk om å gjøre forestillingen på Island, i kombinasjon med filmen. Skulpturene kan vi åpenbart ikke frakte med oss dit. Dessuten hører vi rykter om at Netflix snuser på dette. Det er veldig gøy. Vår ambisjon er å nå lengst mulig ut med «DuEls», sier Guro Nagelhus Schia.

Filmversjonen av «DuEls» produseres av Nagelhus Schia Productions i samarbeid med 4 1/2 Fiction AS og M12 Studios, og co-produseres med Iceland Dance Company og Vigelandmuseet.

