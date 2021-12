Kjeld Kirk Kristiansen, direktør for det familieeide Lego-konsernet. Her med litt av sin og familiens Lego-samling. Bildet er tatt til omslaget av "Et liv med Lego", som inneholder opplysninger og fortellinger om alle settene og lekene vi ser Kjeld med. (Jes Larsen/Politiken Forlag)