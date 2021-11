Aurora Aksnes: - Man blir jo litt lei av kjendiser som feirer seg selv

– Dette er jo ikke helt min kopp te.

Aurora Aksnes, kjent under artistnavnet Aurora, møtte opp på rød løper i forbindelse med P3-gull lørdag kveld.

Norske artister og kjendiser samlet for å oppsummere musikkåret med NRK P3 sin prisutdeling P3-gull. I år som i fjor holdes den på gamle Deichmanske bibliotek, og ledes av programleder-trioen Henrik Farley, Jonis Josef og Martin Lepperød.

Aksnes er nominert i kategorien årets artist, men innrømmer at hun selv har stemt på konkurrenten Girl In red. Hun er ikke så nervøs for om hun går av med seieren eller ikke.

– Enten så vinner jeg, og det er hyggelig. Eller så slipper jeg å holde tale.

Aurora Aksnes, kjent under artistnavnet Aurora, på rød løper lørdag kveld. (Selma Moren)

Andre som hadde møtt opp var Sigrid Raabe (25), som for første gang hadde tatt med seg kjæresten, skikjøreren Nikolai Schirmer (30).

– Jeg gleder meg mest til å spille, og se de andre spille, sa hun til Dagsavisen, mens hun løp videre.

Sigrid Raabe, kjent som Sigrid, sammen med kjæresten Nikolai Schirmer. (Selma moren)

Stig Joar Haugen, aka Stig Brenner, slo også av en prat med Dagsavisen.

- Jeg føler meg lykkelig i kveld. Det føles ut som verden er tilbake! Men jeg er her ikke for å vinne pris. Jeg er nominert sammen med giganter som fortjener den like mye som meg.

Stig Joar Haugen (31), kjent som Stig Brenner, sammen med artistkollega Adrian Sellevold (23). (Selma Moren)

---

Kveldens nominerte

Årets nykommer:

• Synne Vo

• Victoria Nadine

• Mo Ayn

• Jonathan Floyd

• Ash Olsen

Årets artist:

• Aurora

• Girl in red

• Stig Brenner

• Chris Holsten

• Kamelen

Årets låt:

• «Creme De La Creme» – Kamelen

• «Serotonin» – Girl in red

• «Mirror» – Sigrid

• «Be Okay» – Victoria Nadine

• «Smilet i ditt eget speil» – Chris Holsten

---