Ash Olsen kan bli årets nykommer: – Nå er alt litt overveldende

– Jeg skal føde på fredag, jeg. Så selvfølgelig er jeg nervøs, sier den 22 år gamle rapperen Ash Olsen til Dagsavisen.

Men nei, hun skal ikke bli mor. Hun skal bare dele «barnet» sitt med verden, når hun på fredag slipper sin første EP «ASHY». Som om ikke det var nok til å sette nervøsiteten til den unge rapperen fra Fredrikstad i høygir, skal hun på lørdag opptre på P3 gull, hvor hun er nominert i kategorien «Årets nykommer». På kort tid har Ash Olsen markert seg som en lovende rapper.

– Jeg mister det helt hvis jeg skal kjenne på alle nervene, så jeg prøver å ta en ting av gangen, sier hun.

Sin første konsert noensinne holdt hun så sent som i juni, kun ti måneder etter at hun slapp debutlåten «KITKAT». Etter det fikk hun tilbud fra plateselskaper over hele verden, og NRK P3 var raskt ute med å fremheve henne som en av de norske artistene som kunne ta over både den nasjonale og internasjonale musikkscenen i løpet av 2021. Fredag 26. november er hun klar for å slippe den selvtitulerte EP-en «ASHY», som slippes på hennes eget plateselskap, EZ Money.

– Det er ganske sjukt å tenke på. Jeg klarer ikke helt å la det synke inn, for nå er alt litt overveldende. Det har skjedd så fort, jeg skal spille min femte konsert ever på lørdag, og det på P3 Gull. Sjukt.

Freestyle i bilen

Dagsavisen møter Ash Olsen på Frogner. I helsvart bekledning og med henda i lomma kommer hun gående mot oss. Hun passer sjangeren sin godt, med tatoveringer både i halsen og på henda, og et par diamanter på tennene. Vi finner oss til rette på Kaffebrenneriet og Olsen bestiller seg en kanelbolle.

– Jeg har ikke spist frokost i dag, jeg. Det er jo ikke bra, sier hun. Klokken er 13.50.

I ung alder begynte Olsen å skate, og brukte mye tid i skatehallen. Der ble det alltid spilt høy musikk, og konsekvent av sjangeren hiphop.

– Tupac, Biggie, Wiz Khalifa, Juicy J. Den gjengen der. Jeg ble veldig påvirket av det og hørte masse på dem.

Hun har tydelig for seg den første gangen hun selv prøvde å rappe. Det var ikke med et sangtalent i bunn, mener hun.

– Jeg kunne ikke synge i det hele tatt. Jeg sugde, liksom.

Ash Olsen spilte på Bylarm 2021, blant annet på klubben Blå. (Mode Steinkjer)

Men i bilen på vei hjem fra en skatehall med en kompis, satte hun på «Only God Can Judge Me» av Tupac på repeat. Til kompisens store frustrasjon, som ble lei av å høre på den samme låten. Spontant bestemte hun seg derfor for å finne en instrumentalversjon på YouTube og stå for rappingen selv.

– Jeg begynte å rappe bare på kødd, også ble jeg helt fascinert og dødsforelska med en gang, sier Olsen, som på den tiden kun var 13 år gammel.

Fra bilen dro hun rett hjem og fant fram instrumentalversjoner av alle låtene hun kunne komme på. Der begynte øvingen på å freestyle. Det er også sånn låtene hennes blir til nå. I studio freestyler hun, rapper løs om det som faller henne inn ut ifra følelsene hun kjenner på der og da. Hun bestemmer seg aldri for et tema på forhånd, men når hun åpner tankene sine foran mikrofonen blir følelsene hennes til ord.

– Noe av det gir ikke mening i det hele tatt, sier hun og ler. Hun synes det er morsomst å jobbe med sinne, eller en sånn «I dont give a fuck»-holdning.

– Da blir låter som «KITKAT» og «Tuttifrutti» til, sier hun.

Når andre skal mene noe

Olsen er vokst opp i Fredrikstad, og har etter et lite opphold i Oslo flyttet tilbake til hjembyen. Etter det hun omtaler som veldig kort tid på videregående skole, droppet hun ut, for skole var ikke noe for henne. Hun har alltid hata skole.

– Jeg nekta å gå på skole. For meg var det lett å droppe ut, jeg tenkte bare «fuck it». Jeg har alltid vært optimistisk, sta og ambisiøs så jeg regna med at det kom til å ordne seg, så lenge jeg fikk gjøre greia mi.

Og greia hennes, det er musikk. Rap og hiphop. Hennes neste store ambisjon nå er å bli nummer én på Billboard. Men at hun gjør greia si, er ikke like lett for alle å akseptere. Hun opplever at mange i miljøet hun er vokst opp i nå skal ha en mening om henne.

– Det er jo litt ubehagelig. Folk later som de kjenner meg godt og det er bare veldig, veldig falskt. Noen er også greiere med meg nå enn de var før jeg begynte å gi ut musikk.

Slikt prøver Olsen å holde seg langt unna. Hun er ikke så glad i mennesker, så egentlig er det ikke så vanskelig for henne.

– Jeg stoler ikke på noen, og jeg har ikke noe behov for det heller. Jeg liker å være alene, enkelt og greit, og har veldig få mennesker rundt meg, sier hun.

Men at musikken hennes treffer folk, synes hun er veldig fint. Hun har fått meldinger fra fans rundt om i verden.

– Å lese sånne meldinger er en fin greie, assa. Det er faktisk flere i India som har kontaktet meg og hørt musikken min. Hvordan faen har de hørt om meg, liksom? Det er ganske sjukt. Det er andre siden av jorda.

Artist Ash Olsen. Musiker og artist. (Mimsy Møller)

Hater oppmerksomhet

– Hva har det å si som ny artist å bli løftet fram av store kanaler som P3?

– Det varmer hjertet og sjelen som faen. P3 plukka meg opp med en gang jeg slapp singelen min, da ingen visste hvem jeg var, sier Olsen.

Hun er veldig spent på lørdagen, og gruer seg både til å opptre og til eventuelt å motta en pris.

– Jeg er alltid dritnervøs før konserter. Det er ganske krise hver gang jeg skal spille, så å opptre på live TV blir en kamp, sier hun.

– Hva tenker du om at du kanskje kan motta en pris, da?

– Nei, uff. Jeg suger på å prate fra før! Hvis jeg vinner må jeg gjøre det foran masse mennesker. Jeg skulle gjerne bare gått opp på scenen, tatt prisen og gått ned igjen.

Hun er mer nervøs for å vinne enn for å opptre.

– Jeg hater jo oppmerksomhet. Så det er jo helt lættis at jeg har gått for den karrieren her, jeg skjønner det ikke sjæl en gang.

FAKTA – P3 GULL:

«P3 Gull» er NRK P3s kåring av den beste musikken gjennom året som har gått. Prisshowet blir som i fjor sendt direkte fra gamle Deichmanske bibliotek i Oslo. Vinneren av kategorien årets låt og årets artist avgjøres av publikumsstemmer, mens årets nykommer og P3-prisen kåres av jury. Disse er nominert på forhånd:

Årets nykommer: Synne Vo, Victoria Nadine, Mo Ayn, Jonathan Floyd, Ash Olsen

Årets artist: Girl In Red, Kamelen, Aurora, Stig Brenner, Chris Holsten

Årets låt: «Creme De La Creme» - Kamelen, «Serotonin» - Girl In Red , «Mirror» - Sigrid, «Be Okay» - Victoria Nadine , «Smilet i ditt eget speil» - Chris Holsten

P3 Gull-showet ledes av Jonis Josef, Henrik Farley og Martin Lepperød, og blant artistene som skal opptre er Sigrid, Aurora, Rambow, Chris Holsten og Kamelen.

