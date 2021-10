Internasjonale artister må reise utenom Norge – frustrerte arrangører etterlyser vaksineløsning

Torsdag skulle den amerikanske jazzartisten Lakecia Benjamin spilt på Nasjonal Jazzscene Victoria i Oslo. Men siden artisten ikke fikk omgjort sitt amerikanske vaksinepass i tide, ble konserten utsatt til neste år.

– Våre kolleger i utlandet rister på hodet. Artister reiser fritt gjennom Europa, men får ikke komme inn i Norge. Vi er frustrert og forvirret, sier Jan Ole Otnæs, daglig leder for Nasjonal Jazzscene.

Flere ganger i høst har Nasjonal Jazzscene måttet avlyse eller utsette konserter fordi amerikanske vaksinepass ikke er godtatt i Norge.

Det vakte oppsikt tidligere i høst da den amerikanske jazzlegenden Ron Carter (84) ble holdt igjen på Gardermoen og satt i karantene, samme dag som han skulle spilt på Cosmopolite i Oslo. Carter hadde gjennomført en rekke konserter på sin Europaturne.

Dette skjedde bare to dager før den nasjonale gjenåpningen ble kunngjort 25. september. Men karanteneplikt gjelder fortsatt ved innreise i Norge for artister som ikke har EU-godkjent vaksinepass.





Lakecia Benjamin, amerikansk jazzartist (Nasjonal Jazzscene/skjermdump)

I høst har Nasjonal Jazzscene måtte flytte eller avlyse konserter med de amerikanske artistene Ambrose Akinmusire, Joe Lovano, Bill Frisell, Lakecia Benjamin og duoen Sheila Jordan og Cameron Brown. Jordan/Brown skulle også opptrådt på Vossajazz.

– Ingen signaler om oppmykning

– Artister med amerikansk vaksinepass reiser fritt i hele Europa, men ikke i Norge. Lakecia Benjamin spiller i Gøteborg, Malmø og Umeå denne uka, men ikke i Oslo. Hennes amerikanske manager og franske agent er også frustrert over norske myndigheter, sier Jan Ole Otnæs ved Nasjonal Jazzscene.

– Vi har vært i kontakt med Helsedirektoratet, FHI og UDI, og vi har prøvd å legge press på norske myndigheter, uten respons. Fra 8. november kan fullvaksinerte reise fritt til USA, men ikke fra USA til Norge. Fra den nye regjeringen har vi ikke hørt noen signaler om oppmykning. Det synes jeg er merkelig, sier Otnæs.

Siden august har Frankrike latt fullvaksinerte utenfra EU-området søke om konvertering til vaksinepasset som gir fri reise i i EU/EØS-området. Både Nasjonal Jazzscene og festivalen Oslo World har benyttet denne ordningen hos franske myndigheter, slik at artister utenfra Schengen kan inkludere Norge i turneplaner.

Oslo World venter på vaksinepass

Men den økte pågangen på franske myndigheters vaksinepass har gjort at behandlingstiden nå nærmer seg en måned, ifølge Oslo Worlds festivalsjef Alexandra Archetti Stølen. Festivalen starter neste uke. Vanligvis har festivalen artister fra hele verden. Til årets festival har de hovedsaklig booket artister med base i Europa. Nå venter festivalen på konvertert vaksinepass fra Frankrike for den malisiske gruppa Trio da Kali. De skal opptre med Kringkastingsorkesteret under Oslo World-festivalen 4. november.

– Vi er henvist til å søke franske myndigheter for å få et EU-godkjent vaksinepass til en artist som skal opptre i Norge, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen.

Alexandra Archetti Stølen. Sjef for festivalen Oslo World (Mimsy Moller)

– Norge opererer med egne regler sammenlignet med resten av Schengen. Man kan reise ganske fritt i Europa med vaksinepass fra andre deler av verden -men ikke i Norge. Dette er en diskriminerende praksis som jeg blir mer og mer provosert over.

– Jeg etterlyser et system som vil kulturen vel. Også norske myndigheter bør kunne godkjenne vaksinepass for fullvaksinerte med EU-godkjente vaksiner. Jeg skjønner ikke hvorfor Norge har lagt seg på en så streng linje, sier Archetti Stølen.

Helsedepartementet svarer: Dokumentasjonen må være verifiserbar

Dagsavisen har kontaktet FHI, UDI og Helsedirektoratet om denne saken. UDI og Helsedirektoratet har vist videre til helse- og omsorgsdepartementet. Pressevakt Helene Hoddevik Mørk svarer:

«De fleste personer som er bosatt i et land utenfor EU/EØS/Schengen eller Storbritannia kan ikke reise til Norge nå, med mindre de faller inn under unntaksbestemmelsene, er bosatt i et lilla land eller kan dokumentere status som fullvaksinert eller gjennomgått sykdom de siste seks månedene med et godkjent verifiserbart koronasertifikat. Norske helsemyndigheter har i sine smittevernfaglige vurderinger lagt vekt på behovet for at dokumentasjonen må være verifiserbar».

«Norge er koblet til EUs løsning for digitale koronasertifikater, som er en sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksine, test og gjennomgått sykdom. Koronasertifikater fra stadig flere land utenfor EU/EØS anses å samsvare med EUs sertifikat "EU digital COVID Certificate", og en rekke land er i dialog med EU om å få på plass løsninger som er verifiserbare i EØS. Norge aksepterer foreløpig kun slike sertifikater. Om det skal gjøres endringer i innreisetiltakene vurderes jevnlig. Eventuelle endringer vil bli kommunisert ut fortløpende».





