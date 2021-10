Ny premiere etter pandemiforsinkelser: – Vi gleder oss skikkelig til å spille igjen

– Vi frilansskuespillere har blødd, sa skuespiller Rudy Claes da Dagsavisen tok en prat med henne i sommer.

Som frilansskuespiller har pandemien vært utfordrende for Claes, som har livnært seg på å lese inn lydbøker. Men aller helst skulle hun jobbet med Mikroteateret, et teater som spilles i private hjem, og som hun selv er med å drive. I fire år har hun jobbet med teaterets største produksjon noensinne: «Perfekte fremmede». Nordisk teaterpremiere var 4. mars 2020, men så ble alt avlyst, og siden har de ikke kunnet spille. Helt siden mars i fjor har de jobbet for å få satt opp stykket igjen. Nå - et og et halvt år etter premieren - er teateret oppe og går igjen. 27. oktober har «Perfekte fremmede» nypremiere.

– Siden nedstengingen har vi hver gang det har åpnet litt opp igjen prøvd oss på en gjenopptagelse av forestillingen, uten at det har latt seg gjøre, skriver Torvid Fladmoe, produsent for Mikroteateret, i en epost til Dagsavisen.

[ «Perfekte fremmede»: Mobilen avslører hvem du er ]

Forestillingen spilles tett på publikum. Teaterpublikummet vet ikke mer enn at forestillingen blir i en leilighet på Grünerløkka. Først to dager før forestillingen får de vite adressen. Eierskifte på spillested, problemer med å ivareta tilfredsstillende smittevern og skuespillere som ikke har hatt anledning, er blant grunnene som har stått i veien for gjenopptagelse av forestillingen. Men først og fremst har pandemien vært en stor brems.

– Det har vært vanskelig med de begrensningene pandemien hele tiden har ført med seg, skriver Fladmoe.

«Perfekte fremmede» er bygget på en italiensk film, som har kommet i Guinness rekordbok for mest gjenskapte film. Mikroteateret har norske teaterrettigheter på stykket. Det handler om syv venner som skal ha en hyggelig middag sammen. Men det skjer ikke.

– På ett tidspunkt begynner de å snakke om at de som er så gode venner ikke har hemmeligheter for hverandre. Ok, sier vertinna, om det stemmer, så leker vi en lek hvor vi legger alle mobilene på bordet, og så deler vi alt som kommer inn på dem i løpet av middagen, med alle, sier Claes da Dagsavisen intervjuet henne i forbindelse med premieren i mars 2020.

Det viser seg å være en akkurat like dårlig idé som det høres ut som.

Nye eiere av leiligheten forestillingen settes opp i, har ønsket Mikroteateret varmt velkommen igjen.

– Vi gleder oss skikkelig til å spille igjen. Vi har fått med en ny skuespiller på laget, Eili Harboe, som går inn i rollen som Betina. Et fantastisk tilskudd i gruppen vår, skriver Fladmoe.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen