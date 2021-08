Charlie Watts var hjertet i The Rolling Stones. Nå har det sluttet å slå

«Det er med uendelig tristhet vi kunngjør dødsfallet til vår kjære Charlie Watts. Han gikk bort på et sykehus i London tidligere i dag, omgitt av sin familie», heter det i en uttalelse fra hans talsmann tirsdag. Dødsårsaken er foreløpig ikke oppgitt.

Tidlig i august ble det kunngjort at Charlie Watts måtte stå over gruppas kommende turné i USA. Det ble sagt at han hadde gjennomgått behandling for en uspesifisert sykdom, og trengte hvile. Selv sa han at han ikke ville at fansen skulle oppleve enda en utsettelse etter alle konsertavlysningene av covid-19-grunner. Gruppa tok inn vikar for Watts, og regnet med at han ville være tilbake ved neste anledning. Det er fortsatt ikke kjent hva som skjer med denne turneen, eller med gruppas framtid i det hele tatt.

The Rolling Stones starter sin tidsregning i 1963, da Charlie Watts ble med i gruppa. Visstnok en kveld Mick Avory, etterpå i The Kinks, ikke dukket opp. I sin selvbiografi «Livet» skriver Keith Richards at Charlie Watts er hjertet i The Rolling Stones.

historiskebilder Charlie Watts på den sagnomsuste konserten til The Rolling Stones på Sjølyst i Oslo i 1965 (Henrik Laurvik/NTB)

Mye i The Rolling Stones har handlet om Mick Jagger og Keith Richards, men mannen bak trommene fikk minst like mye applaus hver gang navnet hans ble nevnt på konsertene deres. Mens trommesettene i rocken vokste og vokste satt Watts der bak sitt enkle, lille “batteri”, og holdt gruppa sammen bedre enn noen andre kunne gjort. Mens de andre i Stones har tviholdt på sin ungdommelige framtoninger har det aldri vært tvil om at Charlie Watts ble eldre. Den aller kuleste i The Rolling Stones, når alt kom til alt.

Watts sto langt fra den alminnelige myten om The Rolling Stones. Alltid kledd som en engelsk adelsmann, stillferdig og tilsynelatende utilpass i bakgrunnen hver gang de viste seg fram utenfor scenen. I selvbiografien sin skriver Keith Richards også om en natt Mick Jagger kom hjem til hotellet, ringte rommet til Watts og spurte etter «my drummer boy». Watts reagerte kraftig. Han barberte seg, kledde seg standsmessig, og etter 20 minutter banket han på døra til Jagger. Han klinte til sangeren så han holdt på å falle ut av hotellvinduet. – Kall meg aldri noe sånt igjen, skal han ha sagt.

– For meg er dette bare en jobb, sier han i en dokumentarfilm fra gruppas konsert i Hyde Park, etter at Jagger og Richards har bedyret hvor viktig det er for dem å stadig overgå seg selv på scenen. Dette betyr ikke at musikken ble uvesentlig. Han har i årenes løp gitt ut en rekke plater der han dyrker sin store lidenskap, å spille trommer med langt mindre kjente jazzband.

Charlie Watts på scenen med Keith Richards og Ron Wood i Texas i 2019. (SUZANNE CORDEIRO/AFP)

I en filmsketsj (!) i forbindelse med enda en turne i 2014 sitter Jagger selvhøytidelig i en sofa og beklager seg over Monty Pythons comeback. «Gamle menn som går i ungdommen for å tjene penger, med bare gamle nummer, ideer som var friske på 60-tallet, men som er gått ut på dato nå», sutret han. Ved siden av lå Charlie Watts og himlet oppgitt med øynene. The Rolling Stones blir aldri det samme uten ham.

