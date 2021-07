Rødt, svensk skjerf rundt halsen på Trump-tilhengeren som stormet Kongressen blir dokumentarfilm

Nå skal «mysteriet med skjerfet» bli dokumentarfilm, med planlagt premiere i 2022, melder TT.

Det er dokumentarfilmskaperen Mattias Löw som tar mål av seg til å forsøke å komme til bunns i hvem mannen er, og hvordan det røde skjerfet fra Skellefteå havnet i verdensbegivenhetene.

Først dukket det opp et bilde blant annet på Daily Mails Snapchat-konto av alt rotet som opprørerne hadde etterlatt seg. Det røde skjerfet lå slengt sammen med en megafon, planker og tomflasker, noe lokalavisen Norran rapporterte om – og som ble omtalt i en rekke medier i etterkant.

Senere viste det seg at den svenske fotografen Joel Marklund, som var til stede utenfor Capitol Hill, observerte – og fotograferte – mannen, som også brukte gassmaske og hjelm i tillegg til det røde skjerfet der han oppfordret de andre opprørerne til å bryte politisperringene.

– Det ble med en gang naturlig å fundere på hvorfor det havnet der. Hvem er han? Er han muligens en av disse utflyttede skellefteboerne? Senere begynte vi å forstå at det var mye dypere enn bare et skjerf som kom til å havne rundt halsen på en kuppmaker: Det ble et sted underveis et symbol på trusselen mot vårt demokrati, som er skjørere enn hva mange tror, sier Löw til nyhetsbyrået TT.

Det røde skjerfet var et av tusen slike skjerf, med påskriften «Skellefteå» i hvitt med frynser, som kommunen sendte ut som julepresang til utflyttere i 2017. Filmskaperne jakter nå på mannen som brukte det under opptøyene på Capitol Hill, for å finne hans forbindelse til den lille nordsvenske byen.

Den såkalte «Skellefteåmannen» er fortsatt ikke identifisert, og har foreløpig lyktes å holde seg unna amerikanske myndigheter – som har jaktet på deltagerne i de voldelige opptøyene. Matthias Löw røper at de er på sporet, men vil foreløpig ikke avsløre hva de har funnet frem til. I filmen intervjues også flere personer fra det såkalt alternative høyre i USA.

