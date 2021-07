– Trump irriteres av at Giuliani prøver å få betalt for jobben med å utfordre valgresultatet, skriver nettstedet Business Insider, som siterer Wolffs bok.

Joe Biden vant det amerikanske presidentvalget i 2020, men Donald Trump og hans støttespillere mener seieren var juks – til tross for at valgarrangører, internasjonale observatører, Trumps egen justisminister og et titalls dommere ikke har funnet verifiserbare beviser på omfattende valgfusk. Etter valgnederlaget er det lite som har gått veien for ekspresidenten. Blant annet er Trump nå under kriminaletterforskning i delstaten New York for økonomisk mislighold.

[ Rudy Giuliani fratatt advokatbevillingen ]

Feide med tidligere støttespiller

Ifølge The Times of London, som har fått tilgang til deler av Wolffs nye bok om Donald Trumps tid etter valget («Landslide: The Final Days of the Trump Presidency»), har Rudy Giuliani krevd betaling for det juridiske arbeidet som fulgte med forsøket på å annullere valgresultatet. Dette har altså fått Trump til å se svart.

Giuliani, som var borgermester i New York fra 1994 til 2001, er også under etterforskning for å ha brutt en lov som forbyr lobbyister å representere utenlandske interesser i USA uten å registrere et slikt forhold på forhånd.

[ Donald Trump langer ut mot New Yorks påtalemyndighet ]

Store summer

Det er fremdeles usikkert hvor mye Giuliani krever fra sin tidligere arbeidsgiver, men The New York Times har hevdet at Giulianis dagspris skal være rundt 20.000 amerikanske dollar. Det tilsvarer drøyt 171.000 norske kroner etter dagens kurs.

Da Trump begynte å innse at kampen for å annullere valgresultatet var tapt etter den andre runden med riksrett i januar, skal han ha sluttet å kommunisere med Giuliani, ifølge Business Insider. Nå skal det tilsynelatende være isfront mellom Trump-leiren og Giuliani.

