Trump skal ha sagt at «Hitler gjorde mange gode gjerninger»

Den britiske avisen The Guardian har fått tak i en kopi av boken «We Did Win This Election», skrevet av journalist og forfatter Michael Bender. I en artikkel avslører de at boken blant annet beskriver hvordan ekspresidenten skal ha henvendt seg til John Kelly, tidligere stabssjef i Det hvite hus, og sagt: «Vel, Hitler gjorde mange gode gjerninger». Han skal ha sagt dette under et besøk til Europa, i anledning 100-årsmarkeringen av slutten på første verdenskrig i 2018.

Business Insider er også blant mediene som har omtalt saken.

[ Donald Trump frikjent i riksrettssaken ]

Mangel på kunnskap

Uttalelsene skal ha sjokkert Kelly, som er en pensjonert offiser i U.S. Marine Corps. Boka der disse opplysningene fremkommer, er altså ført i pennen av Wall Street Journal-journalist Bender. Han er en av flere journalister som har intervjuet Trump etter at han gikk av som statsoverhode.

Ifølge Bender kom Trump med kommentaren som en del av en improvisert historietime der Kelly minnet presidenten på hvilke land som var på hvilken side av konflikten, og skisserte historiske hendelser som ledet fra første til andre verdenskrig, og alle grusomhetene Adolf Hitler sto bak.

[ «Norske» John kan få lederposisjon i Senatet – men Donald Trump vil felle ham ]

Falske nyheter

Ekspresidentens talsperson Liz Harrington har benektet uttalelsene, og sagt at det er falske nyheter. Hun hevder det mest sannsynlig er funnet på av en «inkompetent general som fikk sparken». Ifølge Benders kilder, skal Kelly ha informert presidenten om at han tok feil, men Trump var urokkelig og trakk fram hvordan Hitler fikk orden på Tysklands økonomi i 1930-åra.

«Kelly argumenterte da med at det tyske folk hadde hatt det bedre som fattige, enn å bli utsatt for nazistisk folkemord», skriver Bender, og legger til at Kelly skal ha fortalt Trump at selv om påstandene om økonomien i nazi-Tyskland etter 1933 stemte, så måtte han aldri, aldri si noe positivt om Adolf Hitler.

[ Pentagons mangfoldssjef har fått «nye arbeidsoppgaver» etter å ha sammenlignet Trump med Hitler ]

Under Europa-turen ble også et planlagt besøk til en amerikansk gravlund avlyst. Ifølge flere medier skal Trump ha omtalt amerikanske soldater som døde under krigen for «tapere». Kelly, som mistet sønnen sin i kampene i Afghanistan i 2010, forlot Det hvite hus tidlig i 2019. Han har senere kritisert Trump åpent, og blant annet ha sagt til venner at han var den «minst ufeilbarlige personen jeg har møtt i mitt liv».

Saksøker Facebook

Onsdag sa for øvrig Trump at han har saksøkt Facebook, Twitter og Google og de tre selskapenes ledere, som han anklager for å drive sensur, skriver NTB.

Trump ble kastet ut av Twitter og Facebook etter at tilhengere av ham stormet kongressbygningen etter en tale den avtroppende presidenten holdt i Washington i januar. De to selskapenes begrunnelse var at han oppmuntret til vold.

Trump saksøker Facebook, Twitter og Google fordi han anklager dem for knebling og svartelisting.

[ Tidligere Trump-medarbeider offentliggjør nytt lydopptak ]