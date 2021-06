Slår hardt tilbake mot medietoppen som leder Ytringsfrihetskommisjonen: - Hun angriper meg som varsler

– Dette angrepet fra kommisjonsleder Løken Stavrum mot meg, forbauser og sjokkerer meg, kommenterer Begard Reza, inntil onsdag medlem av den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen, og generalsekretær i Salam Norge, organisasjonen for skeive muslimer.

Reza trakk seg fra sitt verv i Ytringsfrihetskommisjonen i protest mot at kommisjonen inviterte den omstridte Sløseriombudsmannen til sitt innspillsmøte for kunstnere denne uken. Gjennom en kronikk publisert i VG onsdag kom hun med omfattende kritikk av kommisjonens virke.

«Latterliggjøring av transpersoner og Metoo. Aktivistisk støtte til «Sløseriombudsmannen» og uthenging av kunstnere: Det er blitt umulig for meg å fortsette arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen» skrev Reza i VG.

Kjersti Løken Stavrum leder den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen - her under presentasjonen på Litteraturhuset i Oslo 14. februar 2020. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Som tilsvar til Rezas kronikk uttalte Kjersti Løken Stavrum til Dagsavisen:

– Det er et omfattende arbeid å sitte i Ytringsfrihetskommisjonen. Kommisjonen består av frie, uavhengige stemmer, og kommisjonens arbeid foregår i rommet der vi møtes. Begard Raza har i liten grad vært til stede der. Nå har jeg lest i VG hva hun mener. Ingen av anklagene hun fremsetter i VG-kronikken har hun gjort meg kjent med. Det synes jeg er uryddig.

Reagerer på uttalelsene fra Stavrum

Uttalelsene fra Stavrum til Dagsavisen får Reza til å reagere kraftig:

«Jeg har åpent og flerfoldige ganger fortalt sekretariatet om problemene i Ytringsfrihetskommisjonen. Det er svært interessant at hun bruker sin makt til personangrep på meg, istedenfor å svare på kritikken. Jeg har nå ingen tillit til Kjersti som leder lenger» skriver Reza til Dagsavisen.





I VG-kronikken skriver hun bl.a. at hun valgte å bli med i kommisjonen selv om det hun karakteriserer som «kulturkrigere» også var invitert med, fordi hun hadde tro på å ha motstemmer i kommisjonen. «Men det har blitt tydelig at jeg selv ikke har mulighet til å fungere som annet enn en maskot. Jeg ble det muslimske, skeive alibiet», skrev Reza.

Etter kronikken ble publisert i VG onsdag morgen, trakk hun seg tilbake og lot Salam Norges styreleder formidle henvendelser, på grunn av mediepress og trusler, opplyser hun til Dagsavisen. Dagsavisen fikk Rezas uttalelser på mail onsdag ettermiddag, og har vært i direkte kontakt med Reza torsdag. Hun fastholder kritikken av Stavrum som leder for Ytringsfrihetskommisjonen.

«Jeg legger merke til at Stavrum altså ikke bryr seg om min kronikk. Istedenfor å svare på min kritikk av kommisjonens prioriteringer fremmer hun usanne påstander mot meg. Det beviser grunnlaget for min kritikk» skriver Reza til Dagsavisen.

Kjersti Løken Stavrum er direktør for Tinius-stiftelsen og Blommenholm Industrier, som er største eier i mediekonsernet Schibsted. Hun er også styreleder for ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, og er tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Oppsøkte politiet etter trusler

Også til NTB uttalte Stavrum at «Begard Reza har vært lite til stede i kommisjonens arbeid». Til uttalelsene om at Reza i liten grad deltok på Ytringsfrihetskommisjonens møter, kommenterer Reza at hun ved ett møte var hos politiet på grunn av trusselhenvendelser, ved en annen anledning var til medisinsk behandling, og at hun har opplyst om dette til Ytringsfrihetskommisjonens sekretariat.

«Hun anklager meg nå for ikke å ha vært til stede på et møte, men utelater å fortelle at jeg ikke kunne delta fordi jeg oppsøkte politiet etter trusler, kort tid etter at jeg forsvarte et kunstverk. Verken da eller nå opplever jeg at Løken Stavrum forsvarer min ytringsfrihet. Hun angriper isteden meg som varsler» skriver Reza til Dagsavisen.

Hun forteller at hun mottok trusler etter striden rundt veggmaleriet av kurdisk-norske Gelawesh Waledkhani, da Reza gikk ut som medlem av Ytringsfrihetskommisjonen og forsvarte kunstneren mot kravet fra den tyrkiske ambassaden om å fjerne verket fra Rosenkrantz’ gate i Oslo.

Reza understreker overfor Dagsavisen at hun har deltatt i komiteens arbeid og vært til stede på møtene fysisk eller digitalt, utenom gyldig fravær.

– Transfobiske uttalelser

«Jeg burde ha forstått hvor det bar allerede da jeg allerede første dagen i Ytringsfrihetskommisjonen hørte grove seksualiserte vitser om transpersoner og #metoo-aktivister» skrev Reza i VG.

Overfor Dagsavisen hevder Reza at hun tok opp transfobiske uttalelser fra kommisjonsmedlemmer med Stavrum under et av kommisjonens møter.

Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum sier til Dagsavisen at hun ikke har noen erindring om at Reza tok opp transfobiske uttalelser med henne.

Stavrum fremholder videre overfor Dagsavisen at Reza har vært til stede på fem av 12 møtedager i Ytringsfrihetskommisjonen.





Stavrum: – Det er synd at vi har endt opp her

– Kommisjonen er oppnevnt av Kongen i statsråd. Jeg mener det hadde vært ryddig å ta denne harde kritikken mot kommisjonen med dem det angår først, kommenterer Kjersti Løken Stavrum.

– Jeg har svart ut substansen av Rezas kritikk som ble fremlagt i Dagsavisen. Siden kritikken hennes kom i form av en kronikk i VG, er det naturlig at vi kommer med et svar der. Det jobber vi med nå.

– Vi hadde en uformell samtale i dag tidlig med kommisjonsmedlemmene som hadde anledning til å delta, og mitt inntrykk var at de var overrasket over kritikken fra Reza. Vårt arbeid som hun kritiserer, har hun i liten grad vært til stede på. Reza angriper en liten gruppe av komiteens medlemmer uten å nevne navn. Det er krevende å forholde seg til.

– Begard Reza uttaler til Dagsavisen at hun ikke har tillit til deg som leder for Ytringsfrihetskommisjonen. Hva er din reaksjon på det?

– Jeg registrerer den beskjeden, svarer Stavrum.

– Er denne debatten skadelig for Ytringsfrihetskommisjonen?

– Dette er lærerikt for Ytringsfrihetskommisjonen, svarer Stavrum.

– Jeg synes det er synd at vi har endt opp her. Ytringsfrihetskommisjonen har jo langt fra konkludert, vi er midt i vårt arbeide. Vi vil hente inn innspill som representerer perspektivet Reza skulle bidratt med, sier Kjersti Løken Stavrum.





Ytringsfrihetskommisjonen

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av kulturdepartementet i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge, og komme med en Norsk Offentlig Utredning som sluttdokument.

Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør for Tinius-stiftelsen.

Kommisjonen har 18 medlemmer: Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Nils Johan Heatta, Bente Kalsnes, Sebastian Klein, Mímir Kristjánsson, Adele Matheson Mestad, Bård Borch Michalsen, Steinar J. Olsen, Shabana Rehman, Kjetil Rolness, Vebjørn Selbekk, Jan Inge Sørbø og Sarah Zahid. Begard Reza har nå trukket seg.

Kommisjonen har hatt ni møter samlet siden oppstarten, ifølge kommisjonens møtekalender. Komiteen har også arrangert flere innspillsmøter, debatter og åpne møter om ytringsfrihet.

