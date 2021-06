Trekker seg fra ytringsfrihetskommisjonen i protest

Like før Ytringsfrihetskommisjonen startet sitt innspillsmøte for kunstnere under festivalen Kulturytring Drammen onsdag formiddag, kunngjorde kommisjonsmedlem Begard Reza at hun trekker seg fra kommisjonen, bl.a. i protest mot Sløseriombudsmannens deltakelse på innspillsmøtet.

«Latterliggjøring av transpersoner og Metoo. Aktivistisk støtte til «Sløseriombudsmannen» og uthenging av kunstnere: Det er blitt umulig for meg å fortsette arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen», skriver Reza i en kronikk i VG, publisert onsdag. Reza er generalsekretær i Salam, organisasjonen for skeive muslimer i Norge.

I Dagsavisen denne uka gikk forbundet Norske Dansekunstnere ut med skarp kritikk av Ytringsfrihetskommisjonen for å ha invitert Sløseriombudsmannen alias Are Søberg til å delta på kommisjonens innspillsmøte for kunstnere.

Omdiskutert Facebook-konto

Sløseriombudsmannen er navnet på en omdiskutert og populær Facebook-konto, som bl.a. har delt klipp fra sceneforestillinger som har fått offentlig støtte, og stilt spørsmål ved pengebruken. Kontoen var anonym fram til i mars, da Søberg ble navngitt og sto fram i media. En rekke danse- og scenekunstnere har kritisert Søberg for uthengning og hets. «Flere kunstnere har blitt sjikanert av Sløseriombudsmannen gjennom hans Facebook-konto der han forsøker å rokke ved finansieringsgrunnlaget for sceniske ytringer», heter det i Fritt Ords rapport «Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020».

Kunstner og regissør Morten Traavik inviterte Are Søberg til samarbeid om teaterforestillingen «Sløserikommisjonen», som ble fremført første gang i Bergen tidligere i år, og som tirsdag kveld ble vist under Kulturytring Drammen.

Are Søberg, bedre kjent som Sløseriombudsmannen, med Zahid Ali og Shabana Rehman på Sløserikommisjonen Seksjon 1 - Vestland på BIT Teatergarasjen. (Thor Brødreskift)

– Det problemet egentlig går ut på er at en liten gruppe scenekunstnere mener det er en menneskerett å motta andres skattepenger uten at noen skal kunne kritisere pengebruken, uttalte Are Søberg til Dagsavisen denne uka.

Invitasjonen til Søberg var det som til sist gjorde at Raza trakk seg fra kommisjonen, skriver hun i VG-kronikken.

«Invitasjonen av «Sløseriombudsmannen» står i skrikende kontrast til kommisjonens mandat om å problematisere ytringer som «reduserer utsatte gruppers reelle ytringsmuligheter og demokratiske deltakelse» skriver Raza i VG.

[ Dansekunstnere protesterer: Vil ikke delta på møte med sløseriombudsmannen ]

I VG-kronikken skriver hun bl.a. at hun valgte å bli med i kommisjonen selv om det hun karakteriserer som «kulturkrigere» også var invitert med, fordi hun hadde tro på å ha motstemmer i kommisjonen.

«Men det har blitt tydelig at jeg selv ikke har mulighet til å fungere som annet enn en maskot. Jeg ble det muslimske, skeive alibiet. Til ingen nytte har jeg kritisert sekretariatet internt mange ganger og spurt hvorfor de inviterer inn rasister og hatpredikanter som selvfølgelige «eksperter» på ytringsfrihet.» skriver Raza i VG.

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av kulturdepartementet i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge, og komme med en Norsk Offentlig Utredning som sluttdokument.

Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør for Tinius-stiftelsen.

Kommisjonen har 18 medlemmer: Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Nils Johan Heatta, Bente Kalsnes, Sebastian Klein, Mímir Kristjánsson, Adele Matheson Mestad, Bård Borch Michalsen, Steinar J. Olsen, Shabana Rehman, Kjetil Rolness, Vebjørn Selbekk, Jan Inge Sørbø og Sarah Zahid. Begard Reza har nå trukket seg.









