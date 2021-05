Tidligere tillitsvalgt med støtte til Andersen: – Blir som å sette Zlatan i mål

– Jeg har opplevd at folk har blitt flyttet på, men aldri at folk har blitt satt til å gjøre andre oppgaver som det hun har blitt. Det blir som å sette Zlatan Ibrahimovic i mål, sa Rekaa da hun vitnet i rettssaken torsdag morgen.

Den erfarne journalisten opplever at tidligere programleder Line Andersen er blitt straffet når hun er satt til å jobbe i kulturavdelingen med nettjournalistikk som følge av arbeidskonflikten på Sporten.

– Jeg kjenner ikke igjen mitt NRK i dette. Jeg er vant til at vi tar vare på hverandre, og at om det er noen som har gått over streken, vært krass eller ufin, på grunn av adrenalin som pumper, så er jeg vant til at det løses raskt etterpå, sa Rekaa da hun forklarte seg i retten torsdag.

Rekaa, som i dag er vaktsjef i Dagsrevyen, var en av flere kollegaer som ga sin støtte til Andersen i retten torsdag.

Andersen har saksøkt NRK for det hun mener er en «usaklig endringsoppsigelse». Hun jobber nå i NRKs kulturavdeling med innhold for nett og mobil.

[ Hovedverneombud i NRK: Det er mange som har hatt det vanskelig over tid ]

– Fantastisk god på TV

NRK-kollega Stein Magne Os fortalte at han aldri har opplevd Line Andersen som ufin.

– Hun er fantastisk god på TV, sier han i retten.

Os jobbet i en årrekke sammen med Line Andersen og de øvrige ansatte i NRK-sporten som producer og journalist.

I sin vitneforklaring avviste Os at Andersen skulle ha vært et problem for arbeidsmiljøet i sportsredaksjonen.

– Har du noen gang opplevd at Line har vært ufin? spurte Andersens advokat Tron Dalheim.

– Nei, det har jeg aldri opplevd, svarte Os.

[ NRKs sportssjef om konflikten med Andersen: – Kollegaene ville ikke møte henne ]

Avviser primadonnanykker

Han sa at Andersen kunne «ta litt mer plass enn enkelte av oss andre».

– Line er jo veldig ambisiøs og vil mye, og kan bli veldig tydelig på hva hun vil. Men det er jo gjennom å diskutere ting at man kan komme opp med gode og kreativitet, sa Os, som avviste at Andersen skal ha hatt primadonnanykker.

– Nei, det vil jeg ikke si. Line har vært en integrert del av teamet, sa Os.

[ Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]

– Gnistrende engasjert

En annen som forklarte seg i retten torsdag var producer og prosjektleder Ola Fagerheim i NRK Sport, som har jobbet tett sammen med Andersen på flere mesterskap i over ti år.

– Hun er gnistrende engasjert i det hun gjør, og det synes på TV-skjermen. Hun er en av de beste vi har, sa Fagerheim.

Han fortalte at Andersen er tydelig på hva hun vil og har klare meninger, men at dette er noe han setter pris på.

– Uansett hvordan diskusjonene går, er vi gode venner etterpå og tar en øl sammen. Jeg oppfatter at det er helt ufarlig, sa Fagerheim.

[ Line Andersens advokat: – Hun er i realiteten stuet bort ]

Ønsker Andersen tilbake

Fagerheim påpeker at det er en stor påkjenning å være programleder over flere timer, og at det er Andersen som programleder som får skylden når ting går galt.

– Det er hun som dummer seg ut, selv om jeg gjør feilen, sa Fagerheim.

Nå håper han at konflikten kan løse seg og Andersen kommer tilbake på jobb.

– Vi har mye ugjort sammen. Jeg mener hun er flink med det hun driver med, og har ingen problemer med at hun kommer tilbake.

[ Fullstendig fastlåst mellom Andersen og NRK: – Vanskelig å si velkommen tilbake ]