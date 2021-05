NRKs sportssjef om konflikten med Andersen: – Kollegaene ville ikke møte henne

Saken er oppdatert

– Jeg får en telefon under et møte. Nå må jeg komme ned. Det er krise. Line er rasende. Redaksjonen er knekt, sa Sundvor da han forklarte seg i retten onsdag.

Sentralt i arbeidskonflikten er et møte i sjakkredaksjonen i oktober 2019 hvor Andersen skjelte ut flere kollegaer.

Sportsredaktøren forteller at en av vaktsjefene knakk sammen og hadde tårer i øynene da han kom ned.

– Han sier at han skal skånes, ikke bare under sjakken, men for all framtid. Dette vil han ikke bli utsatt for på arbeidsplassen. Hvis jeg tvinger ham til å jobbe sammen med Line, så går han ut døren, sa Sundvor.

[ Line Andersens advokat: – Hun er i realiteten stuet bort ]

Tar Andersen av sjakken

Han forteller at de andre kollegaene ikke ville møte Andersen på dette tidspunktet, og at han gikk for å snakke med henne.

– Jeg setter deg ikke på. Jeg beholder Ole, sa Sundvor.

Han bestemte seg dermed for å ta Andersen bort fra sjakksendingene de neste dagene og at Ole Rolfsrud, som allerede hadde vært vikar på tre sendinger, skulle være programleder.

– Jeg har ansvar for arbeidsmiljøet, at folk ikke skal ha det vondt på jobben, og at de er i stand til å gjøre det på en forsvarlig måte, forklarte Sundvor.

Line Andersen har saksøkt arbeidsgiveren fordi hun er flyttet fra Sporten på grunn av den uløste konflikten, noe hun mener representerer en usaklig endringsoppsigelse.

Hun sa i sin forklaring tidligere onsdag at hun ikke opplevde at samarbeidet i sjakkredaksjonen var spesielt konfliktfylt, men beskrev etter hvert en konflikt direkte med Egil Sundvor.

Reagerer

Line Andersen reagerte på opplegget NRK skisserte for å håndtere arbeidskonflikten med henne. – Det ligner ikke på en vanlig konflikthåndtering, sier hun.

Gjentatte forsøk på å få til en konflikthåndteringsprosess mellom NRK og Line Andersen feilet før saken havnet i retten. Selv mener Andersen at opplegget NRK skisserte ikke var rettferdig.

Blant annet forslo statskanalen hun skulle gjennomføre ti timer med samtaler med en organisasjonspsykolog, som i etterkant skulle oppsummere sine hovedinntrykk til NRK og Andersen muntlig.

– Det er ti timer hvor jeg skal diagnostiseres og helbredes av en ekstern. Det ligner ikke på en vanlig konflikthåndtering, sa Andersen i retten onsdag.

Line Andersen i Oslo tingrett der hun går til privat søksmål mot sin arbeidsgiver NRK og krever erstatning for endring i arbeidsoppgaver etter at hun ble fjernet fra skjermen mot slutten av 2019. (Stian Lysberg Solum/NTB)/NTB)

Midlertidig omplassering

NRK understreker at omplasseringen av Andersen er midlertidig, og at de har forsøkt å få Andersen tilbake på skjermen. Men at arbeidskonflikten må løses først.

Dette førte også til at Andersen ble tatt av julesjakksendingene julen 2019.

– Alle råd jeg får tilbake er entydige og klare. Line kan ikke delta på julesjakken. Til det er arbeidsmiljøet for ødelagt, forklarte Sundvor i retten.

Han påpekte at han i stedet tilbød Andersen programlederjobber på andre sendinger.

– Jeg setter henne opp første helg etter nyttår som programleder på vinterhelgene. Da er hun i et annet team. Jeg viser at jeg stoler på henne som programleder, og ønsker at hun skaper tillit til meg, sånn at jeg vet at det er trygt å sette henne i et arbeidsmiljø, sier Sundvor.

Fratatt oppgaver

I etterkant av dette bestemte sjefen for NRK-sporten, Egil Sundvor, at Andersen skulle byttes ut som programleder for de kommende sjakksendingene.

– Da sier jeg at det går ikke, du må snakke med meg først, sa Andersen.

Ifølge programlederen lovet Sundvor å høre Andersens versjon, men at det ikke ville endre på noen ting.

Det var Andersens kollega Ole Rolfsrud som overtok som programleder for sjakksendingene.

Senere fikk Line Andersen beskjed om at hun ble fratatt også andre programlederoppgaver.

Da hun etter lang tids sykefravær skulle tilbake til NRK, fikk hun 30. november 2020 beskjed om at hun ikke ville få tilbake sine programlederoppgaver. Andersen forklarte at dette skjedde mens hun satt på morens dødsleie.

– Så dør hun 20 timer etterpå, forklarte en tydelig preget Andersen.

Saken fortsetter under videoen

– Sparker oppover

Rettssaken startet tirsdag, og i løpet av den første dagen leste NRKs advokater opp flere meldinger og eposter hvor Andersen skjelte ut kollegaer. Hun er ikke stolt av tonen i meldingene, men sier det var nøye utvalgt hvem som mottok dem

– Jeg forsøker å være en som sparker oppover og ikke nedover. De meldingene dere har hørt er ikke spesielt sjarmerende, men de har vært rettet mot ledere, sa Andersen onsdag.

Hun fortalte at hun var sint eller følte seg dårlig behandlet da hun skrev det.

– Jeg er ikke alltid like sjarmerende i livet, men jeg beklager tonen i noen av dem, sa Andersen.

Den kjente NRK-profilen fortalte at hun ikke har opplevd sjakkredaksjonen, der hovedkonflikten oppsto, som spesielt konfliktfylt.

– Nei, absolutt ikke. Men jeg er redd for å slå fast noe som helst. Det dukker opp så mange konflikter jeg ikke har vært klar over engang, sa Andersen i retten onsdag.

Konflikthåndtering

Gjentatte forsøk på å få til en konflikthåndteringsprosess mellom NRK og Line Andersen feilet før saken havnet i retten. Selv mener Andersen at opplegget NRK skisserte ikke var rettferdig.

Blant annet foreslo statskanalen at hun skulle gjennomføre ti timer med samtaler med en organisasjonspsykolog, som i etterkant skulle oppsummere sine hovedinntrykk til NRK og Andersen muntlig.

– Det er ti timer hvor jeg skal diagnostiseres og helbredes av en ekstern. Det ligner ikke på en vanlig konflikthåndtering, sa Andersen i retten onsdag.

– Fikk ikke svar

Opplegget er et av flere som er blitt skissert overfor Andersen for å løse konflikten fra NRKs side. Men Andersen ønsket å vite mer om hvilken form prosessen skulle ha, hvilket mandat som lå til grunn og hvem som skulle delta, men opplevde ikke at hun fikk skikkelige svar.

NRK mener på sin side at de forsøkte å svare på spørsmålene som ble stilt.

– For oss så var det svart ut flere ganger. Det var en hendelse i sjakken, vi hadde laget et opplegg for å prøve å komme videre med de folkene som var berørt. Med fagforeningen involvert, sa Vibeke Fürst Haugen i retten onsdag.

Hun er divisjonsdirektør på Marienlyst og representerer NRK i rettssaken mot Line Andersen.

Skal tilbake

Fürst Haugen understreket at Line Andersens omplassering er midlertidig.

– Line er ansatt i sporten, men ble satt til å utføre oppgaver på nett og mobil i påvente av en løsning av arbeidskonflikten. Beslutningen (om omplassering) er tatt for å sikre arbeidsmiljøet i sporten akkurat nå. Så må vi håndtere denne konflikten, som fortsatt er uløst. Denne må vi løse for at Line og alle andre skal ha det bra og ha et forsvarlig arbeidsmiljø.

NRK-direktøren forklarte at hun 30. oktober 2019 ble orientert av sportsredaktør Egil Sundvor om at Line Andersen hadde blitt tatt av sjakksendingene på grunn av uro i redaksjonen.

– Det ble beskrevet som kritisk for innholdet at det ikke skulle være mer støy rundt sjakken, og at vi måtte sikre et godt arbeidsmiljø slik at vi klarte å gjennomføre sendingene. Slik jeg hørte det, var det kritisk, og da må vi gjøre det som må til for å sikre innholdet i sendingene, sa Fürst Haugen, som la til at hun støttet beslutningen om å fjerne Line Andersen.

– Grovt forenkling

NRKs sportssjef Egil Sundvor reagerer på Line Andersens versjon av konflikten i sportsredaksjonen.

– Jeg synes at en del av historien hennes er grovt forenklet. Det er en del tildragelser i historiske ordelag om hva som har hendt når, som jeg reagerer på.

Sundvor, som begynte som leder for sporten i 2016, vitnet i retten onsdag ettermiddag.

Han forklarte at han raskt skjønte at miljøet på Sporten var preget av en konflikt rundt Line Andersen og en av mellomlederne i avdelingen.

Sundvor forklarte at han tok opp Andersens forhold til nærmeste leder, fleksibilitet i avdelingen og hennes sykefravær.

– Line er en dyktig journalist og en dyktig programleder, slo Sundvor fast i vitneforklaringen.

Samtidig slo han fast at ingen i NRK har krav på kun å få være programleder.

Line Andersen er flyttet fra sporten på grunn av den uløste konflikten, noe hun mener representerer en usaklig endringsoppsigelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen