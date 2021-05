Line Andersens advokat: – Hun er i realiteten stuet bort

Av Marius Helge Larsen

Den kjente programlederen har saksøkt arbeidsgiveren for det hun mener er en ugyldig endringsoppsigelse etter at hun ble tatt av skjermen som programleder for sjakksendingene i 2019 og etter hvert ble satt til å lage nettjournalistikk.

Da rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag, sa Andersens advokater at journalistens nåværende arbeidshverdag ligger svært langt fra den hun hadde tidligere.

– Sett utenfra framstår dette stygt. Line Andersen hadde en rolle hvor hun var NRKs ansikt utad på viktige arenaer. I realiteten er hun stuet bort eller satt på tørkeloftet, satt på spissen, sa advokat Tron Dalheim i retten.

[ Nå har NRK bestemt hvor de skal flytte ]

Ampert møte

Dalheim gikk tirsdag gjennom deler av opptakten til at Andersen ble tatt av skjermen fra den såkalte romjulssjakken i 2019, som hun hadde ledet i flere år.

Et ampert og høylytt møte i NRKs sjakkredaksjon høsten 2019 ble sentralt for denne avgjørelsen, ifølge advokaten.

I forkant av møtet hadde Andersen vært syk, og NRK hadde i mellomtiden sendt nytt pressemateriale til kommende sjakksendinger fra VM i Fischer-sjakk på Henie Onstad i oktober 2019.

I utgangspunktet skulle Andersen ledet disse sendingene, men i det nye pressematerialet var hun fjernet, noe hun reagerte sterkt på.

«Kan man få gjort det mer respektløst?", skrev Andersen i en SMS til redaksjonssjef Thorbjørn Sarre Jensen. Denne ble lest opp i retten tirsdag.

Ifølge advokaten følte Andersen seg usynliggjort og var svært lei seg og opprørt over behandlingen hun hadde fått.

[ Bruker dialekt på Dagsrevyen for å gjøre seg forstått ]

– Jævla idioter

Møtet hvor redaksjonen skulle diskutere saken endte først med at tre andre ansatte forlot rommet, før Andersen var på gråten og selv forlot rommet, ifølge advokaten.

– På vei ut kaller hun de andre jævla idioter, sa Dalheim i retten.

Han understreket imidlertid at Andersen i etterkant kontaktet kollegaene for å gi det han mener er en uforbeholden unnskyldning.

Et referat ledelsen sendte ut i etterkant ble også lest opp i retten.

– Det er en nøktern og grei oppsummering. Og ikke en indikasjon på at dette møtet skal få de dimensjonene det senere får, sa Dalheim.

Flere vitner

Andersen og NRK skal forklare seg i retten onsdag. En rekke ansatte i NRKs sportsavdeling er kalt inn for å vitne, blant andre Andersens programlederkolleger Ole Rolfsrud og Susann Michaelsen. I tillegg skal NRKs sportsredaktør Egil Sundvor forklare seg.

Andersen mener ledelsens avgjørelse om å ta henne av skjermen, og omplasseringen innad i NRK, er en gjengjeldelse for varsling og at den er ugyldig.

– Det er en oppsigelseslignende og inngripende endring i hennes arbeidsforhold gjennom mange år, og har et klart element av degradering og ydmykelse, heter det i sluttinnlegget til saken.

Saken fortsetter under videoen

– Preget av uro

NRK mener på sin side at arbeidsmiljøet i Sporten i flere år har «vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte», ifølge arbeidsgiverens sluttinnlegg

NRK begrunner endringen i Andersens arbeidsoppgaver med behovet for å «ivareta en forsvarlig arbeidssituasjon».

Det understrekes at de ønsker at Andersen skal fortsette journalist med programlederoppgaver.

– Før en normalisering av situasjonen kan skje, er imidlertid NRK avhengig av at Andersen bidrar i konflikthåndtering, slik at alle ansatte får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, heter det i sluttinnlegget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen