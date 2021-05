Nå kan du bli eier av Kurt Cobains hårstrå

Det er et amerikansk auksjonshus som har spesialisert seg på gjenstander og minner knyttet til berømtheter som har lagt ut det som selges som seks hårstrå som i sin tid ble klippet av Nirvana-frontmann Kurt Cobains hode. Det var musikkmagasinet Kerrang! som skrev om hårstråene først.

De skal selges under den omfattende musikkauksjonen Amazing Music Auction (Vol 1) i regi av auksjonsfirmaet Iconic Auctions.

Salget, som avsluttes 15. mai, inkluderer også en mengde musikkutstyr, blant annet en scenehøyttaler som også skal ha tilhørt Cobain, en signert gitar fra den nylig avdøde gitarhelten Eddie Van Halen, og en gitar signert av hele Nirvana, bandet som endret rockens retning og som fikk en voldsom og brå slutt da Kurt Cobain tok sitt eget liv i april 1994. Gjenstander som har tilhørt kjente rockestjerner kan i visse tilfeller oppnå svimlende summer. I 2020 ble den akustiske gitaren Kurt Cobain spilte på under MTVs Unplugged-opptak solgt for hele 58 millioner kroner under en tilsvarende auksjon i Los Angeles.

Hårstråene vil neppe oppnå den samme astronomiske summen.

Til inntekt for scenearbeidere

Auksjonen arrangeres for Crew Nation Global Relief Fund, som er et prosjekt igangsatt av konsertarrangøren Live Nation for å støtte de mange tusen som arbeider i kulissene med scenerigging, transport, lys og lyd og annet som nå er satt på vent under pandemien. Listen over gjenstandene omfatter også en mengde signerte klassiske album fra The Beatles, Led Zeppelin og Michael Jackson, tekster som blant «Blowin’ In The Wind» håndskrevet av Bob Dylan, gullplater, fotografier, klær og altså hårstrå.

De seks hårstråene som skal ha sittet på vokalisten i Nirvana skal ha blitt klippet av Cobain i 1989, i Birmingham i England, altså en god stund før de ble kjent verden over med hitsangen «Smells Like Teen Spirit» og albumet «Nevermind».

Slik presenteres salget av Kurt Cobains hår hos auksjonshuset Iconic Auctions. (Iconic Au)

Høy stykkpris per hårstrå

Bildene som følger med hårene og utropet, viser en Tessa Osbourne som skal ha kuttet Nirvanas hår under den daværende «Bleach»-turneen, med saksen i hånden og poserende sammen med Cobain. Fem år etter denne turneen døde som kjent Cobain, og hårstråene skal da ha blitt gitt til en lokal kunstner i Cobain og «grunge»-sjangerens hjemby Seattle. Nå selges de innlagt i et plastfutteral sammen med to bilder og et såkalt ekthetsbevis. Utropsprisen er satt til 2.500 dollar, som tilsvarer om lag 21.000 norske kroner eller 3.500 per hårstrå.

Det er langt mer enn hva man må ut med for tilsvarende antall hårstrå som skal ha tilhørt John Lennon. Disse hårstråene stammer ifølge auksjonshusets gjenstandsbeskrivelse fra en konkurranse i Tyskland i 1966, arrangert av popmagasinet Bravo.

Prisen på John Lennons hår, også de seks i tallet, er på bare 750 dollar.

Det er per nå ingen bud verken på Cobains eller Lennons noe uvanlige minnegjenstander.