Paul Simon selger livsverket sitt

Paul Simon er den siste i rekken av gamle pop- og rockehelter som selger unna hele katalogen. For en hemmelig sum gir han fra seg seks tiår med hits, fra både solo-karrieren og Simon & Garfunkel-perioden. Kjøperen er plateselskapet Sony.

Selv om summen er uviss, er det grunn til å tro at Simon har rasket med seg en god slump penger. I fjor solgte Bob Dylan alle sangene sine til Universal for 400 millioner dollar, og Neil Young har fått med seg 150 millioner dollar for halve katalogen, ifølge BBC

[ «Mordene i Pembrokeshire»: En mordsak for mye ]

– Et privilegium

Og med klassikere som «Bridge Over Troubled Water» og «Mrs. Robinson», er det usannsynlig at ikonet har fått med seg småmynter. Og det er en avtale begge parter virker å være fornøyd med.

– Å bli betrodd hans sanger og innspillinger er et privilegium, utaler Sony-sjef Rob Stringer. Artisten selv sier at han er «fornøyd med at Sony skal ta vare på mine sanger de kommende tiårene».

[ Fotballspilleren skulle inn til kneoperasjon i 1982 – har ligget i koma siden ]

Et lite stykke musikkhistorie

Paul Simon starter karrieren sin på slutten av 50-tallet, og ble raskt en av folk-bevegelsens storheter – sammen med artister som nettopp Bob Dylan. Mange kjenner han nok særlig godt for sitt samarbeid med Art Garfunkel. Ifølge BBC gikk duoen først under navnet «Tom and Jerry», og fikk ikke suksess før ga ut musikk som «Simon & Garfunkel».

Duoen skrev seg for alvor inn i musikkhistorien med hits på 60-tallet, men Paul Simon ga også ut mange populære sanger og album som soloartist. Det er altså en sentral del av popmusikk-kanon Sony har fått tak i nå.

[ Hva heter statuene på Påskeøya? Prøv deg på Dagsavisens påskequiz med 100 spørsmål ]