Saken om den afghanske familien Abbasi som de siste dagene er blitt kastet ut tur-retur Norge/Afghanistan, har opprørt flere – deriblant Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap). Hennes oppfordring om å «ta en ny debatt på hvilke menneskelige hensyn det skal legges vekt på i innvandringspolitikken» ble plukket opp av Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande. Hun spilte ballen tilbake til Ap med beskjed om at Venstre og KrF var klare til å reforhandle asylforliket som ble inngått under flyktningkrisen høsten 2015, dersom Ap tok initiativ til det.

– At regjeringspartiene peker på asylforliket når det gjelder lengeværende barn, som denne saken dreier seg om, er rart. For dagens regelverk på dette feltet er noe Høyre, Frp, KrF og Venstre skrev avtale på i 2014, sier Aps innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, til Dagsavisen.

Han viser til den såkalte asylbarnavtalen i 2014, som skulle sikre at barns beste ble sterkere vektlagt når det gjaldt lengeværende, mindreårige asylsøkere.

– Bare trist

Gharahkhani er klar på at dersom regjeringen, som har flertall og ansvaret for feltet, tar kontakt for å reforhandle asylforliket, vil Ap snakke med dem med utgangspunkt i partiets nye migrasjonsmanifest. Den nye Ap-politikken innebærer ikke noen oppmykning på dette feltet, påpeker han.

Aps fremste innvandringspolitiker mener regjeringspartiene nå bruker en utsatt og sårbar familie til å spille politisk spill.

– Dette er bare trist. Akkurat nå har vi en regjering som spriker i alle retninger og bare skaper mer uro og usikkerhet på et så sensitivt og vanskelig tema. Hva er det egentlig regjeringa mener? Nå får Erna Solberg vise ledelse og rydde opp i egen regjering. Fra før av er vi vant til at Frp driver politisk spill i innvandringssaker. At Venstre nå slenger seg på samme galeien hadde jeg ikke trodd. Frp, Venstre, KrF og Høyre sitter i regjering, de har flertall alene, de bør være voksne og ta ansvar fremfor avledningsmanøvre ved å rope på et opposisjonsparti, sier Gharahkhani.

Aps Masud Gharahkhani mener Venstre bedriver spill i asylpolitikken. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

– Ap rir to hester

Overfor Dagsavisen avviser Venstres Guri Melby, som er partiets innvandringspolitisk talsperson på Stortinget, at intensjonen er spill. Hun mener på sin side at det er Ap-ordfører Rita Ottervik som spiller, når hun ifølge Melby har lagt press på Venstre og KrF for å løse Abbasi-saken for selv å ha ryggen fri i en vanskelig sak i sitt hjemfylke.

– Hun fremstiller seg som maktesløs i denne saken, men Ottervik er en toneangivende politiker i Ap som har vært ordfører i svært mange år. Hun har sendt regjeringen to brev om saken, og da plukket hun ut Kjell Ingolf Ropstad og Trine Skei Grande. Jeg mener at Ap her forsøker å ri to hester. Det har en god del lokalpolitikere som helt sikkert mener det ærlig når de gir sin støtte i enkeltsaker, men som sier nei til regelendringer nasjonalt som kunne hjulpet i disse sakene. Og så peker de på oss i stedet, sier Melby.

– Jeg driver ikke politisk spill

Ottervik avviser på sin side at hun bedriver spill i saken.

– Jeg driver ikke politisk spill i en så alvorlig sak. Det jeg har gjort er å be partileder i Venstre og KrF, som sitter i regjering, om å stoppe utsendelsen av denne familien. Jeg har også henvendt meg til alle partiene som var en del av asylforliket for å be dem om å se på det på nytt. Jeg oppfatter at Ap sentralt er villig til det om regjeringen tar initiativ, sier hun til Dagsavisen, og legger til:

– Det var ikke min hensikt å kritisere KrF og Venstre. Jeg appellerte til de to partiene jeg tenkt det var mest sannsynlig at ville lytte.

Har flertall, vil ha forlik

Det sentrale i Abbasi-familiens sak, er vurderingen av ulike hensyn i asylpolitikken opp mot hverandre. I 2014 forhandlet de daværende samarbeidspartiene – altså mindretallsregjeringen Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF – fram en asylavtale som blant annet liberaliserte praksisen for en del lengeværende asylbarn, samtidig som det ble innført et kriterium om innvandringsregulerende hensyn. Dette hensynet skal veies opp mot eksempelvis hensynet til barnets beste.

– Når dette kriteriet er i sentrum av Abbasi-familiens sak, som har startet denne debatten, hvorfor blander dere inn opposisjonspartiene i en sak der regjeringspartiene kan sette seg sammen og reforhandle avtalen dere inngikk i 2014?

– Fordi det er ikke flertall for liberalisering i regjeringen, og jeg er ganske sikker på at vi kom så langt vi kunne i 2014. Så for å få til mer, må vi endre dynamikken i asylpolitikken. Vårt problem er at det store flertallet, Ap, Sp Høyre og Frp, ikke ønsker oppmyking. Men om vi skal lykkes med å flytte politikken på dette området, så er det Ap som er nødt til å flytte på seg. Det kan gi rom for de andre til å flytte på seg.

Hun mener videre at det er behov for en bredere gjennomgang av asylpolitikken, og peker på det som årsak til at det involverer hele Stortinget, som en oppfølging av forliket som ble laget krisehøsten 2015, og ikke bare regjeringen – til tross for at den har flertall.

Dette er saken

* Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i 2012, hovedsakelig fordi moren var enslig forsørger og oppga at de ikke visste hvor far befant seg. Da faren likevel dukket opp, mistet familien oppholdstillatelsen i oktober 2014.

* Faren forsvant like etter dette, og familien fastholder at de ikke vet hvor han er.

* Familien fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Høyesterett ville ikke behandle anken.

* De to yngste barna, Taibeh (20) og Ehsan (16), er ifølge familien født i Iran og skal aldri ha vært i Afghanistan.

* UNE mener familien har villedet myndighetene og motsatt seg retur - og dermed misbrukt asylinstituttet. Derfor må de ut av landet.

* Etter at familien Abbasi fra Afghanstihan ble sendt ut av Norge lørdag, krever Afghanistankomiteen full stopp i tvangsreturer til landet.

* Nylig ble Afghanistan kåret til verdens farligste land i Global Peace Index, og i 2018 ba FNs høykommissær for flyktninger land om ikke å tvangsreturnere flyktninger til Kabul på grunn av at sikkerhetssituasjonen er forverret.

Kilder: Adresseavisen, NTB

Tidslinje i Abbasi-saken

Familien består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). Her er en tidslinje som viser hendelsene:

• Natt til lørdag 15. juni ble fam­ilien hentet av politi i leiligheten der de var bosatt i Trøndelag,

og fraktet ut av landet.

• Søndag avbrytes utsendelsen for familiemorens del, på grunn av hennes helse­tilstand. Hun skal returneres fra Istanbul der de har mellomlandet, mens ut­sendelsen av søsknene i familien videre til Kabul fortsetter. Hun kom tilbake til Norge søndag kveld.

• I en pressemelding mandag forsvarte Politiets utlendingsenhet (PU) at de iverksatte utsendelse av moren i Abbasi-familien, som gikk inn i «en bevisstløs tilstand» kort tid etter pågripelsen tidlig lørdag morgen, og fortsatt var i samme tilstand da familien ankom Istanbul.

• I går morges ble det klart at også søsknene var på vei tilbake til Norge, fordi afghanske myndigheter har avslått å ta imot dem. De landet på Oslo lufthavn i går ettermiddag. Afghanske myndigheter ble varslet om tvangsreturen av Abbasi-familien, men ga ingen aksept på forhånd, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU). Det er heller ikke vanlig å få en bekreftelse fra afghanske myndigheter, skrev PU i en pressemelding i går.

• Det er uklart hva som skjer videre med familien.