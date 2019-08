Onsdag kveld var det møte i statsministerboligen om bompenger, der Venstre-leder Trine Skei Grande deltok.

Taus om bommøte

Torsdag ettermiddag vil hun fortsatt ikke røpe hva som kom ut av møtet.

– Jeg kommenterer ikke hvem jeg har møter med og når jeg har vært på møter, sier Skei Grande til Dagsavisen.

Hun avviste alle spådommer om at bompengestriden kan velte hele firepartiregjeringen.

– Nei, det håper jeg da virkelig ikke. Jeg håper vi kan komme fram til en løsning som er bra for klima, miljø og bylufta og da er Venstre med på det, sier Skei Grande til Dagsavisen.

– Blir dere enige før valget?

– Vi skal bli enig om et budsjett før valget, og dette er absolutt en budsjettsak, sier Skei Grande.

Jensen: – Vet ikke hva de gjorde

Frp-leder Siv Jensen var ikke på møte i statsministerboligen onsdag.

– Jeg vet ikke hva de gjorde, sier Siv Jensen i et intervju med Dagbladet.

De siste dagene har hun vært tydelig på at Frp anser saken som ferdig forhandlet, etter at landsstyret i partiet søndag sluttet seg til en skisse for hvordan striden kunne løses. Skissen ble umiddelbart avvist av Venstre.

Gikk i ring

– Vi hadde holdt på i to måneder, vi hadde kommet til et punkt der vi gikk i ring. Vi kom ikke videre. Da må man forankre da. Så er det en ærlig sak at Venstre ikke liker dette, men en forankring måtte skje. Vi har forankret, vi er fornøyd – vi jubler ikke, men sier at dette er greit. Da er vi ferdige, og vi må gå videre, sier Jensen til avisen.

Hun avviser at det skal finnes noe nytt kompromiss i regjeringen.

– Vi har ikke noen grunn til å forhandle noe mer, vi kjenner hverandres posisjoner! Uansett hvor mange møter til jeg sitter i, så har jeg bare én plan: Det er å sørge for at vi får ned bompengebelastningen, sier Jensen.

