– Det er veldig vanskelig å stå som listekandidat på sidelinjen og se på konflikten som går fram og tilbake uten at jeg kan gjøre noen ting, sier Cecilie Lyngby til Dagsavisen.

Det siste året har Lyngby tatt Oslopolitikken og bompengeopprøret med storm. Gjennom flere demonstrasjoner og Facebook-sida «Ja til miljø, nei til bompenger» med over 53.000 medlemmer, har hun markert seg både som bompengeaktivist og som andrekandidat for partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» (FNB), populært kalt Bompengepartiet.

Konflikt

Bompengepartiet har de siste månedene snudd politikken i flere norske byer på hodet, også i Oslo. På den forrige Oslo-målingen i Dagsavisen fikk partiet 7,1 prosent og fem bystyrerepresentanter.

Men de siste månedene har Oslo FNB slått sprekker med en bitter konflikt med grunnlegger av FNB, Frode Myrhol.

Kort oppsummert har Myrhol anklaget Oslo FNB for å ha opprettet en egen organisasjon utenfor FNB sentralt, at de hemmeligholder medlemslistene og selv har beholdt medlemskontingenten. Konflikten innebærer også anklager om trakassering, munnkurv og maktkamp internt i Oslo FNB.

Konflikten har nå gått så langt at det er i ferd med å stiftes et nytt Oslo FNB i tillegg til dagens Oslo FNB. Dette kommer vi tilbake til.

På toppen av valglista til FNB Oslo finner vi Lyngby på andreplass og Bjørn Revil på førsteplass. De tar nå et oppgjør med sitt eget partilag og ber dem gi opp og oversende medlemslistene til FNB sentralt.

– Når Frode Myrhol og Morten Malmin i landsstyret har jobbet med å få oversendt medlemslistene siden april, men fortsatt ikke har fått noe, da mener jeg at det en annen agenda som ligger bak enn selve medlemslistene. Med ett tastetrykk fra Per Ivar Bergo og interimsstyret hadde konflikten vært løst. Send over medlemslistene så er alt greit, sier Lyngby.

– Konfliktene stjeler tid og krefter fra meg og de listekandidatene jeg snakker mest med. Vi vil mye heller bruke tid på politikk enn på uenigheter. Vi har et begrenset valgkampapparat og få ressurser. De ressursene bør brukes på politikk, ikke på annet tøys og tull, sier Revil.

Demokratiske prosesser

Lyngby er klokkeklar i sin støtte til Myrhol og FNB sentralt. Tilliten til interimsstyret i Oslo er tynnslitt.

– Jeg stoler på Frode og Morten i Stavanger. Også fordi jeg har respekt for det arbeidet de har gjort. Jeg er bare listekandidat, og har egentlig ingenting jeg skulle sagt. Jeg kan ikke sende over de medlemslistene, sier hun.

En av kjernene til konflikten er at Oslo-laget av FNB, som ble stiftet i vinter, ennå ikke har hatt en eneste demokratisk prosess i partiet. Ingen politikere og ikke et eneste styremedlem er valgt av medlemmene i partiet, slik alle andre partier gjør det. Interimsstyret skulle bare være et midlertidig styre, men har likevel blitt sittende i måned etter måned uten å innkalle til et årsmøte eller generalforsamling for å vedta partiprogram, vedtekter og gjennomføre et styrevalg.

Nå krever Revil og Lyngby at disse prosessene settes i gang sporenstreks.

– Det er mye turbulens rundt interimsstyret og jeg har flere ganger foreslått at vi skal få valgt et styre blant alle medlemmene i organisasjonen. De siste par ukene viser vel hvor viktig det er å få gjort det. Medlemmene skal velge et styre på en normal generalforsamling, slik alle de andre partiene og lokallagene gjør det, sier Revil.

Som nevnt har FNB sentralt og Lyngby nå satt i gang arbeidet med å stifte et helt nytt FNB i Oslo. Det nye lokallaget skal ha et helt nytt midlertidig styre.

– Danny Chaudry som er tredjekandidat er styreleder og jeg og Britt Fossum er styremedlemmer. Dette vil bare vare noen uker til vi har fått alt på plass. Så fort alle papirer er i orden vil vi kalle inn til en generalforsamling der et ekte, valgt styre skal komme på plass, sier Lyngby.

Nå ber Revil og Lyngby om fred og ro til å drive med det de skal drive med, valgkamp.

– Jeg opplever veldig mye positivt i valgkampen og får masse trivelige henvendelser. Oppslutningen vår er jo gledelig høy og jeg håper velgerne vil gi oss tillit til å gjøre den jobben vi sier vi skal gjøre. Jeg tror konflikten raskt blir løst, og da gjelder det å rive bommer, sier Revil.

Dagsavisen har vært i kontakt med styremedlem i Oslo FNB, Per Ivar Bergo. Han ønsket ikke uttale seg om saken, og etter avtale med han ble denne artikkelen oversendt i sin helhet til styreleder Jan Eriksen med tilbud om samtidig imøtegåelse. Da Dagsavisen gikk i trykken onsdag hadde de ikke svart.

I en uttalelse til Aftenposten for noen dager siden skriver Eriksen:

«FNB er et nytt parti og det er mange som leter etter svakheter i vår virksomhet. Styret i FNB Oslo er selvfølgelig oppmerksom på at vi ikke har den fartstiden som mer etablerte partier har. Derfor har vi fra første dag vært opptatt av at vi skal være korrekte i vår kommunikasjon og aktivitet både i forhold til medlemmer, andre partiledd, presse og publikum. Vi følger gjeldende lover og regler nøye, og er selvsagt lojale overfor våre vedtekter».

«Uenigheten som er omtalt i pressen har med tolkning av vedtektene å gjøre. FNB har ikke hatt landsmøte ennå, men jeg føler meg trygg på at når det avholdes så vil vedtektene bli gjenstand for gjennomgang og revisjon som nødvendig. Enn så lenge følger vi vedtektene i FNB Oslo».

