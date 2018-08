SV: Det begynner å bli ganske åpenbart at han ikke er skikket til å være statsråd

Innenriks

– Jeg synes det er spinnvilt at denne situasjonskomedien med sikkerhetspolitisk alvor har fått lov til å utspille seg i Erna Solbergs regjering siden mai. Jeg ikke lenger hvem som har håndtert denne saken verst, Sandbergs sammenblanding av privatliv og regjering, eller regjeringssjefen som har visst om det hele siden mai.

Kraftsalven kommer fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer SV i kontrollkomiteen.

Dag for dag siden Sandberg-saken sprakk er det blitt presentert og avdekket stadig nye elementer. Mandag har statsminister Erna Solberg (H) varslet at hun vil svare på de etter hvert mange spørsmålene om saken fra en stadig mer kritisk opposisjon.

MDG har allerede krevd Sandbergs avgang. Fylkesnes og SV er ikke der - ennå:

– Jeg synes det begynner å bli ganske åpenbart at han ikke er skikket til å være statsråd når han opptrer slik, men vi må ha mest mulig svar før vi kan endelig konkludere. Han ligger dårlig an, spørsmålet er om det er flere enn ham, sier Fylkesnes til Dagsavisen.

Sandberg avslår Dagsavisens henvendelse om et intervju søndag kveld.

LES OGSÅ: Hege Ulstein om Sandberg og Solbergs håndtering av saken: R-Per, P-Per, N-Per og Per-Per

Privat konflikt

Fredag brakte TV2 et intervju med Sandbergs datter, Charlotte Sandberg, sier til TV 2 at årsaken til at faren ikke informerte Statsministerens kontor, er at han ville unngå at hans fraseparerte kone fikk kjennskap til planene.

Sandbergs fraseparerte kone Line Miriam Sandberg er i dag statssekretær i Helsedepartementet.

Søndag brakte Adresseavisa nyheten om at Line Miriam Sandberg allerede i mai rapporterte inn en bekymringsmelding til Statsministerens kontor om sin eksmanns nye kjæresteforhold, som blant annet skal ha innehold en formulering om at «fremmede makter» hadde flyttet inn hos Frp-statsråden.

Sandberg svarte med å rapportere sin ekskone for lekkasjer. Solberg ville søndag overfor NTB ikke kommentere medieoppslagene som startet i Adresseavisen.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltdeler av det som er spekulasjoner og saker i mediene, sier Solberg, som heller ikke vil si om hun informerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om forholdet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Spinnvilt

På NTBs spørsmål om hva hun tenker om at et medlem av hennes regjering setter private hensyn framfor sikkerheten og regjeringens rutiner, svarer Solberg:

– Jeg har hele tiden vært tydelig og klar på at de bruddene som har vært på det regelverket vi har, ikke er akseptable. Det har også Per Sandberg vært klar på.

Overfor Dagsavisen omtaler Fylkesnes søndagens siste vending i Sandberg-saken som "spinnvilt".

– Det er jo spinnvilt hvordan to personer i regjering bryter Norges sikkerhetsregler, i et skilsmisseoppgjør. Og det blir komplett useriøst når Erna Solberg har visst om det i flere måneder uten å sette ned foten.

Sliter du med å holde deg oppdatert på historien om Per Sandbergs Iran-ferie? Her har du en kronologisk oversikt over det viktigste: