Støre åpner for mistillit mot regjeringen

Innenriks

Av: Bjørn S. Kristiansen og Heidi Taksdal Skjeseth

ARENDAL (Dagsavisen): For første gang åpner opposisjonsleder Jonas Gahr Støre for å fremme et mistillitsforslag mot Solberg-regjeringen.

– Ja, det er en bagatellisering å hevde at rapporten bare handler om politi og forsvar. Dette handler om langt mer, og også om ressurser som ikke finner hverandre, sier Ap.-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Dersom regjeringen legger det fram på samme måte i kontrollhøringen på Stortinget i slutten av august, vil Ap be Riksrevisjonen kommentere påstandene.

– Er det aktuelt for Ap å gå inn for mistillit?

– Vi vurderer hele spekteret, sier Støre til Dagsavisen.

Dramatisk høst

Bakgrunnen er denne: Høstens første partilederdebatt, tirsdag kveld under Arendalsuka, ble et knallhardt oppgjør om regjeringens arbeid med terrorsikring.

Allerede om to uker barker regjeringen og opposisjonen sammen i en åpen høring om Riksrevisjonens særlig kritiske rapport om regjeringens arbeid med såkalt objektsikring.

– Hvis ikke vi møter en regjering med gode forklaringer, så ender det med at vi fremmer mistillit, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Under debatten påpekte SV-leder Audun Lysbakken at rapporten ikke bare handler om politiet og forsvarets bygg, men også sivile objekter.

– Vi snakker blant annet om sikring av vann og strøm til folk i krisesituasjoner.

Det ble avfeid av statsminister Erna Solberg (H), som sa:

– Det er snakk om politiets egne bygninger, og forsvarets egne bygninger. Det er det som er rapporten.

Senere i debatten gjorde hun det klart:

– Dette dreier seg om én ting: De fysiske bygningene til politiet og forsvaret.

Det er imidlertid feil, og det har riksrevisor Per Kristian Foss tidligere slått fast overfor Dagsavisen.

Wara påstod det samme

Riksrevisor Per Kristian Foss har allerede arrestert justisminister Tor Mikkel Wara, som i juni fremførte en identisk påstand som den Solberg kom med under kveldens partilederdebatt.

Wara bagatelliserer og kan ikke ha lest hele rapporten, sa Foss, som er tidligere nestleder i Høyre, til Dagsavisen.

– Rapporten dreier seg også om sikringsstyrker. Han etterlot et inntrykk av å bagatellisere når det gjelder Riksrevisjonens rapport og snakket bare om deler av rapporten, sa Foss.

– Når det gjelder sikringsstyrkene, må politiet og Forsvaret sette seg ned sammen og peke ut objekter som er viktige å beskytte ved et terrorangrep. De er kommet litt lenger i dette samarbeidet, men fortsatt gjenstår det noe uenighet. Det gjelder særlig sivile objekter, sa riksrevisoren til Dagsavisen i juni.

– Erna Solberg, du sa under debatten at Riksrevisjonens rapport handler om politiet og forsvarets innstallasjoner. Står du ved det?

– Jeg nevte også disse prosentene om hvor mye som er objektsikret.

– Jeg snakker om type objekter, og om det bare er forsvaret og politiets, eller også sivile objekter?

– Det som er mangelfullt, eller ikke gjennomført mest på, det er politiets.

– Mener vi har kommet langt med sivile objekter

– Justisminister Tor Mikkel Wara sa i juni akkurat det samme som du gjorde i kveld. Han fikk svar fra Per Kristian Foss, som sa: Wara kan ikke ha lest hele rapporten. Dette dreier seg også om sikringsstyrker til sivile objekter. Har du lest hele rapporten?

– Ja, jeg har lest rapporten. Og det er spørsmål om de fysiske sikringene, og der er det nå planer for 91 prosent av alle de sivile objektene. Det leste jeg høyt der inne.

– Det er grunnsikring av disse bygningene – jeg snakker om sikringsstyrker til sivile objekter. Dine påstander er de samme som Waras, og Foss svarte da: Jobben er heller ikke gjort med sivile objekter.

– Vi mener at vi har kommet langt med de sivile objektene.

– Men snakker Foss da usant?

– Jeg har ikke oversikt over det Foss sa i det intervjuet.

– Han sier at rapporten også omhandler sivile objekter. Kan du si om denne rapporten også omhandler sivile objekter?

– Det er 91 prosent av det som er planlagt for sivile objekter som er klart.

– Så rapporten handler også om sivile objekter?

– Ja, men det er jo det området vi har levert mest på, sier statsministeren.

SV: Regjeringen lite ydmyk

SV-leder Audun Lysbakken mener saken er så alvorlig, og regjeringens holdning så lite ydmyk, at det er nødvendig å snakke om et mulig mistillitsforslag.

– Hvorfor det?

– Fordi det er nødvendig å understreke hvor alvorlig denne saken er når regjeringen hele tiden kommer med bortforklaringer og ikke viser noen ydmykhet. Det er selvfølgelig for tidlig å konkludere ennå, men jeg synes det er riktig å si det nå fordi regjering prøver å late som om dette ikke er så alvorlig.

– En regjering som bortforklarer dette, lever farlig, sier Lysbakken til Dagsavisen.

Han avfeier påstanden om at Riksrevisjonens rapporten bare handler om politiet og forsvarets bygg.

– Ja, og det er ikke riktig. Dette handler om politiet og heimevernets mulighet til å sikre grunnleggende infrastruktur i samfunnet.