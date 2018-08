Farlig mangel på ydmykhet

Innenriks

Av: Hege Ulstein

ARENDAL (Dagsavisen): Etter et absurd vorspiel med Per Sandberg og Bahareh Letnes i fri utfoldelse på puben Madam Reiersen, sprang journalistene gjennom Arendal sentrum for å rekke partilederdebatten. Den startet, som ventet, med en grundig utspørring av Erna Solberg om regjeringens mangelfulle arbeid med sikkerhet. Det gjelder Sandberg-saken, men det gjelder også Riksrevisjonens knusende rapport om manglende sikring av objekter.

Solberg og Frp-leder Siv Jensen er tydelig ubekvemme med disse problemstillingene. Illustrerende nok måtte programleder Fredrik Solvang spørre Jensen flere ganger før hun medgikk at det kanskje ikke var riktig av en norsk statsråd å feire den islamistiske maktovertakelsen i Iran, slik Sandberg har gjort.

Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for mangelfull objektsikring i fjor. Kritikken ble gjentatt i vår. I høst kan saken føre til krise for Solberg. Statsministeren har valgt å legge seg på en offensiv linje der hun tilbakeviser kritikken. Men i sin iver etter å få fram sitt syn, velger hun å skape et uriktig bilde av det regjeringen faktisk anklages for. Det er en svært farlig metode, og den vil neppe hjelpe henne til å unngå at saken settes på spissen i Stortinget.

«Denne rapporten er det sterkeste jeg har lest», sa Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han kunne lagt til: Har statsministeren lest den?

«Dette dreier seg om én ting: Den fysiske sikkerheten til politiet og forsvaret», sa Solberg om rapporten under debatten. Problemet er bare at den gjør ikke det. Den handler om mer. Da SV-leder Audun Lysbakken prøvde å påvise det, ble han avfeid. Men faktum er altså at regjeringen også kritiseres for manglende sikringsstyrker. Manglende beskyttelse av sivile mål. Et poeng Lysbakken illustrerte ved å si at det blant handler om å sikre forsyning av vann og strøm til folk.

Da justisminister Tor Mikkel Wara sa det samme som Solberg hevdet i partilederdebatten, kommenterte riksrevisor Per-Kristian Foss at Wara bagatelliserte og at han umulig kan ha lest hele rapporten. Dersom Erna Solberg fortsetter som hun gjorde i Arendal, vil samme beskrivelse passe på henne.

I tillegg flåste hun med at Garden passer på slottet da det ble pekt på at politiets og forsvarets manglende evne til samarbeid for eksempel kan føre til at ingen er enige om hvem som skal passe på slottet i en krisesituasjon. Det gir ikke et heldig bilde at statsministeren prøver å fleipe når dette temaet diskuteres.

Audun Lysbakken varslet mistillitsforslag og viste til at regjeringen har skiftet justisminister så mange ganger at gjennomføringskraft ble gjennomtrekk. Å ikke ta Riksrevisjonens rapport på alvor kan føre til at det blir gjennomtrekk i hele regjeringen, ikke bare i Justisdepartementet.