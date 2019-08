Hetebølgen som ga høye temperaturer over store deler av Sør-Norge i slutten av måneden, tangerte nesten den norske varmerekorden for juli.

Høyeste maksimumstemperatur på 35,0 grader ble registrert 27. juli på Mosjøen lufthavn i Nordland. Laveste minimumstemperatur var minus 6,4 grader og ble målt ved Juvvasshøe i Lom i Oppland 3. juli, heter det i en pressemelding fra Meteorologisk institutt.

Nesbyen har fremdeles varmerekorden på 35,6 grader fra 1970.

Nye fylkesrekorder

Fylkesrekordene for høyeste topptemperatur gjaldt Rogaland med 34,6 grader, Hordaland med 34,8 grader, Sogn og Fjordane med 33,9 grader og Nordland med 35,0 grader.

For bunntemperaturene fikk fylkene Oppland, Buskerud, Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag nye rekorder, med henholdsvis temperaturer på minus 6,4, minus 2,7, pluss 2,1, minus 2,7 og minus 4,5 grader.

For hele måneden i snitt lå Norge 1,3 grader over normalen. Relativt varmest var det i Trøndelag og Nordland med et avvik på 2–3 grader over normalen. En del stasjoner i Finnmark endte fra 0,5 til 2 grader under normalen.

Høyeste døgnnedbør var 107,9 mm, som ble målt i Haukedalen i Førde i Sogn og Fjordane, den 31. juli. De store mengdene med nedbør førte til jordskred og stengte veier flere steder i fylket, aller verst var det i Jølster.

Tegn på at klimaet er i endring

Natt til 9. juli 1933 falt temperaturen aldri under 25,5 grader i Halden – den varmeste temperaturen noensinne målt på nattetid i Norge. Den siste helgen i juli ble den 86 år gamle tropenattrekorden slått da gradestokken viste 26,1 grader på Sømna-Kvaløyfjellet i Nordland.

Også i Bergen ble det satt varmerekord i forrige uke med 33,4 grader. Dette er andre året på rad at vestlandsbyen setter varmerekord. I fjor ble rekorden fra 1947 slått da gradestokken viste 32,2 grader.

– Det er litt blandede følelser med slike rekorder. På den ene siden er det fascinerende med mye vær og at folk interesserer seg så mye for været, som de har gjort i det siste. Men det er en bismak også med tanke på at jorda blir stadig varmere med høyere makstemperaturer, sier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun viser til sine europeiske kollegaer som har meldt om daglige varmerekorder på kontinentet i uka som var.

– Det virker nok som slike hetebølger er noe vi vil se stadig mer av i fremtiden. Det blir oftere satt varmerekorder, og det er tegn på at klimaet er i endring, sier Borander.