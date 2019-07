Rekordvarmens uutholdelige letthet

Det er 31 grader i hovedstaden. Aker Brygge er proppfull av mennesker som nyter finværet etter en laber juni-måned. I Europa blir varmerekorder slått over en lav sko, og flere lands myndigheter har gjort tiltak for å unngå en gjentakelse av situasjonene sommeren 2003. Den gangen ble det registrert rundt 15.000 dødsfall i Frankrike. Dagsavisen har tatt turen ut til Aker Brygge for å ta temperaturen på folks bekymringer, eller mangler på sådanne, i solsteiken.

Vi treffer Hanne Haagenrud og sønnen Samuel, de har syklet ned for å is og kose seg. Hanne sier at varmen i fjor og nå har vært en vekker.

– Det er en veldig todelt følelse, det er skremmende når det blir så varmt og det får så store konsekvenser, samtidig liker man jo varme, sol og bading. Jeg får ikke dårlig samvittighet for å bade og spise is, det er mer det å fly eller ta en unødvendig tromling av klær som føles galt, sier Haagenrud.

Todelt følelse

Haagenrud mener at politikerne også må ta tak.

– Vi kan ikke bare skamme og angste oss, politikerne må ta tak og få til helhetlig politikk.

Hun peker blant annet på at togtilbudet for dårlig og utrolig dyrt.

Sander Karlsrud Thorsvik merket at ting begynner å skje med klimaet. Han skuer utover fjorden idet Dagsavisen huker tak i ham.

– Nå er det jo rekordvarme hele tida. Jeg prøver å være ordentlig med gjenvinning og sånt, men det er andre dette går hardt utover.

Han føler ikke skam for å bade eller ta seg en øl i sola.

– Det må være helt greit, men det er veldig bra at unge spesielt engasjerer seg nå. Det viser politikerne at folk har lyst på endringer.

Selv liker han sol, men også litt variasjon.

– Det trenger ikke være over 30 grader hver dag.

Bekymret for framtiden

Anja Bakken Riise, leder av Fremtiden i våre hender, mener de ekstreme temperaturene vitner om en skremmende utvikling. I Paris ble det målt 42,6 grader i går. I New York i USA er det erklært unntakstilstand på grunn av varmen.

– Det koker i Sør-Europa nå. Det er en skremmende utvikling, sier Riise.

Varmen nå er ifølge Riise del av en trend:

– Man kan ikke si at denne konkrete hetebølgen er et direkte resultat av globaloppvarming, men klimaforskere viser til at klimaendringene vil gi hyppigere forekomst av hetebølger. De vil også være mer ekstreme, og da vil vi få slike «hetetopper» som vi ser nå. Dette er et forvarsel på hva som kan bli den nye normalen.

Riise mener ikke at folk skal skamme seg for å dyppe seg i havet.

– Folk må jo få lov til å kose seg og bade. Det er rasjonelt å kjøle seg ned i disse temperaturene. I Norge har vi heller ikke dødelige temperaturer, men det har de faktisk sør for oss.

Varmen i fjor og i år har ifølge Riise fungert som en øyeåpner for mange.

– I fjor hadde vi en lang og ekstremt varm sommer, den fikk nok åpnet manges øyne når det gjelder klima. I tillegg kom FNs rapport om de skremmende konsekvensene av 1,5 graders temperaturøkning. Begge deler har vært med på å mobilisere ungdommens klimastreiker og en generelt høy klimaaktivisme det siste året. Det vi etterlyser og spør etter er: Når kommer de voksne på banen?

Til høsten er det valg, og Riise håper folk stemmer på partier med god klimapolitikk til høsten, sier hun.

– Jeg har jo spurt folk i dag. De fleste har sagt at de blir bekymret, og bryr seg om klimaet.

– Det er bra. Jeg tror kanskje ikke du hadde fått de samme svarene for noen år siden.

– Skal du bade i dag, da?

– Etter jobb skal jeg bade, det er jo det eneste fornuftige i denne varmen.

Temperaturen varierer

Anne-Gro Rivenes og Oddny Flatby fra Voss har et lite mellomstopp på Karl-Johan før de skal videre til Gardermoen og Toscana. De tror temperaturendringene følger naturlige svingninger.

– Det er mange som mener at dette har skjedd før. Vi har hatt varme sommere før, sier de.

Rivenes er dessuten mest glad i temperaturer rundt 12–13 varmegrader. Begge er mest bekymret for plasten i havet og konsekvensene av vindmølle-utbygging.

– Jeg er kanskje ikke så bekymret for meg selv, men så absolutt for mine barnebarn, sier Rivenes.

Miljøbevisste nordmenn

Luwam Tesfu og Abel Tekeste har kjørt til Oslo fra Stockholm, nå skal de ta ferja ut på Gressholmen.

De mener at sommeren i år ikke gir dårlig samvittighet, fordi det har vært så dårlig fram til nå.

– Vi merket mer til dette i fjor da det var så ekstremt, sier Tesfu.

Begge prøver å bruke bil, og helst tog når det er mulig. De mener at nordmenn er veldig klimabevisste, noe Tesfu opplevde da hun bodde sju år i Oslo.

– Vi har Greta [Thunberg, den unge miljøaktivisten som er blitt et internasjonal symbol, journ.anm.] i Sverige, og vi er veldig glade for henne, men dere kildesorterer mer og er flinkere til det i Norge.

Tekeste mener også at den norske staten satser på miljøet.

– Da vi kjørte over grense så vi plutselig masse elbiler, det har vi ikke i Sverige, sier han.

– Men luften i Oslo er jo så dårlig, så det må dere burde jo ha elbiler, skyter Tesfu inn.