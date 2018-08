Innenriks

Av Gunnhild Hokholt Bjerve, NTB

Per Sandberg gikk mandag av både som fiskeriminister og første nestleder i Fremskrittspartiet som følge av hans ferie i Iran og brudd på regjeringens varslingsregler og regler for mobilbruk.

– Det har vært mye diskusjon om denne tematikken også internt i Frp, og det forstår jeg. Så nå har han kommet til den konklusjonen, og det mener jeg var klokt og riktig, sier Jensen til NTB.

Sentralstyret vil møtes 3. september for å finne fram til en person som kan konstitueres som nestleder, fram til landsmøtet velger både første og andre nestleder i mai neste år.

Jensen er ikke med på at det er et problem at Sandberg er den andre Frp-statsråden som har måttet gå i løpet av noen måneder som følge av mediestorm og politisk press. Sylvi Listhaug ble presset fra posten som innvandrings- og integreringsminister i våres.

– Listhaug en viktig politiker

I stedet påpeker Frp-lederen raskt at Listhaug ikke er ute av bildet.

– Sylvi Listhaug sitter på Stortinget, hun sitter i Frps sentralstyre og er en viktig politiker for Frp. Vi har ikke mistet Sylvi, snarere tvert imot. Hun er full av engasjement og full av pågangsmot for Frp, sier Jensen, og tilføyer at Listhaug er en åpenbar kandidat som første nestleder. NRK erfarer mandag at nettopp Listhaug blir fungerende nestleder i partiet.

På spørsmål om landbruksminister Jon Georg Dale også er en potensiell kandidat, svarer Jensen:

– Det er ikke jeg som utnevner, det er det landsmøte som gjør.

Mange samtaler

At Sandberg ønsket å gå av, har Jensen visst siden forrige uke. Hun opplyser at de har hatt samtaler om saken, men understreker at det var Sandbergs beslutning å gå av.

På spørsmål om hun har tatt opp Sandbergs forhold til en Bahareh Letnes, svarer Jensen:

– Jeg har hatt mange samtaler med Per om mange ulike ting, men det er grenser for hva en partileder skal gå inn en av dem en.

– Han har gjort en formidabel innsats, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå, sa Frp-leder Siv Jensen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Hun understreker at partiets politikk overfor Iran skal ligge fast.

