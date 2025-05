Beskriver «krisescenario» for å begrunne kutt og skolenedleggelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tendensen er den samme i flere store norske byer, men er ikke et særnorsk fenomen.

– Vi ser nå globalt at lave fødselsrater brukes til å skape en unntakstilstand, en kriseforståelse, som kan brukes til å begrunne drastiske politiske avgjørelser. I Norge ser vi nå tendenser til dette på oppvekstfeltet.

Det sier Kristoffer Chelsom Vogt, instituttleder og professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Vogt, som leder Nasjonalt fagorgan for sosiologi, sitter også i det regjeringsoppnevnte Fødselstallsutvalget som nylig leverte sin første delrapport.

Kristoffer Vogt Kristoffer Chelsom Vogt, professor og instituttleder UiB (Torhild Dahl/Torhild Dahl/UiB)

– Det nye her er ikke at norske kommuner er på jakt etter innsparingsposter. Det nye er at fødselstall brukes som begrunnelse. Men fødselstall går opp og ned. Da er det viktig ikke å bygge ned kapasiteten for fort. Det kan straffe seg, sier professor Vogt til Dagsavisen.

I de fire største byene våre, der Høyre har ordførerne/byrådslederne, er det store spørsmålet om forskernes advarsel blir lyttet til.

Rammer flere storbyer

I Oslo er fem skoler foreslått nedlagt, flere nye skoleprosjekter foreslått skrinlagt og skolebudsjettene kuttet med over 130 millioner kroner. I Bergen er sju skoler foreslått nedlagt. I Trondheim er skolebudsjettene kuttet, og byrådet har skapt usikkerhet rundt fremtiden til alle skoler med under 350 elever. I Stavanger er gratis skolemat fjernet, og planer om å få elever i midlertidige brakkebygg over i permanente nybygg, er utsatt.

Det er stor misnøye på skolene i Trondheim nå. — Mona Berger, Trondheim SV

Både i Oslo og andre steder i landet fører debatten om skolenedleggelser, skolebehovsplaner, kommuneøkonomi og sparebehov, til opprørsstemning og høylytte protester.

Begrunnelsen er den samme over hele linja: Dårlig kommuneøkonomi og fallende elevtall tvinger fram nødvendigheten av skolenedleggelser og økonomiske kutt på utdanningsfeltet.

Julie Remen Midtgarden (H) er byråd for utdanning i Oslo. (Aslak Borgersrud)

I Oslo har dette ført til at Byrådsavdeling for utdanning, der Julie Remen Midtgarden (H) sitter med det øverste politiske ansvaret, i mai i fjor ba administrasjonen i Utdanningsetaten om å «vurdere mulighet for å nedskalere kapasitet» i Osloskolen. Sagt på en annen måte: Legge ned skoler, droppe nye byggeprosjekter og fylle opp klasserom -altså bruke skolearealene mer effektivt.

Utdanningsetaten gjorde som den fikk beskjed om: Onsdag 14. mai gikk høringsfristen ut for deres forslag til ny, «barbert» «Skolebehovsplan 2026-2045».

Under møtet i Bystyrets kultur- og utdanningskomité samme dag, adresserte Utdanningsetatens fagfolk selv det forventningspresset de nå utsettes for i en grad som ikke har vært vanlig:

Seksjonssjef Åsta Llanos-Ytre sa rett ut at arbeidet med den nye skolebehovsplanen skiller seg ut fra tidligere prosesser gjennom «fokus på å se på overkapasiteten, som i og for seg har ligget i tidligere skolebehovsplaner også, men som vi ikke har hatt noe oppdrag med å redusere».

Sturla A. Løkken forsker på befolkningsutvikling og økonomi i Statistisk Sentralbyrå (SSB). (per kristian lie lowe)

– Ikke dramatisk år for år

Sturla A. Løkken forsker på befolkningsutvikling og utdanningsøkonomi i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han bekrefter at det har vært en økende interesse rundt SSBs befolkningsframskrivinger nå som sparekniven er tatt fram ute i kommunene.

– Ja, det har vi merket. Ikke minst med tanke på skolenedleggelser. Dette er en befolkningsutvikling som vil kunne skape konflikter i Kommune-Norge en stund framover, sier Løkken.

Han bekrefter at fallende fødselstall etter det siste store fødselskullet i Norge i 2009, tilsvarer en synlig trend i de aller fleste OECD-land.

– Nedgangen i antall barn i grunnskolealder er ikke dramatisk år for år. Den spres over en tiårsperiode og flere kull. Dette er en ventet og ganske «seig» prosess. Rundt 2040 framskriver vi at nedgangen stabiliserer seg, før tallet på 6–12 åringer gradvis vil stige igjen, sier Sturla Løkken til Dagsavisen.

To av tre kommuner i Norge vil oppleve en betydelig befolkningsvekst fram mot 2050, ifølge SSB. Fram mot 2050 forventer SSB over 100.000 flere innbyggere i Oslo, som tilsvarer hele befolkningen i Drammen eller Asker.

Men, det er ikke bare forskere som mener synkende elevtall trolig er av relativt kortvarig og forbigående karakter.

Slaktes av «sine egne»

I sitt høringssvar til den foreslåtte skolebehovsplanen legger ikke Oslo kommunes egen plan- og bygningsetat fingrene imellom. De skriver:

«Fallet i elevtall er midlertidig, og ifølge prognosene vil vi allerede om 16 år ha flere barn i alderen 6–12 år enn vi har i dag. Prognosene er usikre, og å planlegge endringer nå som gjør at vi knapt har fleksibilitet i mange områder framover, kan bli både kostbart og ressurskrevende», mener byplanleggerne.

Kriseforståelsen i forhold til elevtallsnedgangen er dratt ut av alle proporsjoner. — Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), leder i kultur og utdanningsutvalget i Oslo

Høringssvaret innebærer også en tydelig kritikk av det plan- og bygningsetaten oppfatter som slett planarbeid i Utdanningsetaten: «Konsekvensene ved skolenedleggelser og å ikke etablere skoler, også i områder med områdeløft, er etter vår vurdering overfladisk vurdert (..)», heter det i høringssvaret, som konkluderer:

«Vi mener høringsutkastet ikke gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og mener at det å legge ned en skole må vurderes like grundig som det å etablere en ny skole (..)».

Plan- og bygningsetaten setter også spørsmålstegn ved at forslaget til ny skolebehovsplan ikke angir hvilken oppfyllingsgrad Utdanningsetaten opererer med. Det vises til at kun 26 av 143 skoler har «bekymringsfullt lav oppfylling» (under 65 prosent) – altså elevunderskudd, mens 30 skoler har over 90 prosent.

Tidligere har man sagt at skoler i Oslo er bygget for 80–90 prosent oppfylling, som også ivaretar behovet for spesialrom og gymfasiliteter. Nå «snakkes» det om 100 prosent oppfylling.

«Grepene vi gjør nå må ikke forsterke dårlige avgjørelser fra pressårene, men heller rydde opp, og etablere grunnlaget for en robust og varig skolestruktur for Oslo framover», understreker plan- og bygningsetaten.

Tidligere skolebyråd i Oslo og leder i kultur- og utdanningsutvalget i Bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), mener Høyre og Venstre legger opp til trangere klasserom og mulig fremtidig plassmangel i Osloskolen. (Annika Byrde/NTB)

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»

– Dratt ut av alle proporsjoner

Tidligere skolebyråd i Oslo, og leder for kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), sier Høyre-byrådets «kriseforståelse» om at det er så mye ledig plass i Osloskolen, er sterkt overdrevet.

– Kriseforståelsen i forhold til elevtallsnedgangen er dratt ut av alle proporsjoner. Byrådet må forholde seg til situasjonen ute på skolene og ikke kaste ut fantasitall, sier Eidsvoll, før hun utdyper:

– Høyres fraksjonsleder for utdanning, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, snakker om 28.000 tomme pulter. Dette er bare et teoretisk tall. Skolene i Oslo har ikke 28–30 elever i klassen. For det første fordi mange klasserom ikke har plass til så mange elever. Dernest fordi det ikke er hensiktsmessig med så fulle klasserom – særlig ikke på de laveste trinnene, sier Eidsvoll, som mener Osloskolen er helt avhengig av en viss «overkapasitet»:

– Ikke bare skal vi kunne ta imot elever som flytter. Det er også knyttet stor usikkerhet til boligutbyggingen i Oslo de nærmeste årene, understreker Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

Også i de andre storbyene er frustrasjonen i opposisjonen til å ta og føle på. Under SVs storbysamling i Trondheim 15. og 16. mai, var skole et hett debattema.

SV-toppene, Mikkel Grüner i Bergen, Asmaa Jama i Stavanger og Mona Berger i Trondheim, mener forbigående lavere elevtall brukes som brekkstang for skolekutt over hele landet. (Jens Aas-Hansen)

– De sju skolenedleggelsene som er foreslått i Bergen vil i beste fall gi en innsparing på halvparten av det høyrebyrådet har kuttet i eiendomsskatt, sier Mikkel Grüner, gruppeleder i Bergen SV, og legger til:

– Det sier mye om høyresidens prioriteringer.

Også i Trondheim er temperaturen høy:

– Det er stor misnøye på skolene i Trondheim nå. Både på grunn av budsjettkutt, dårlig bemanning og prosesser rundt skolestruktur der man opplever manglende medvirkning, bekrefter Mona Berger, gruppeleder i Trondheim SV.

I Stavanger er bekymringen stor:

– Jeg er urolig på vegne av barn og unge i Stavanger nå. De fortjener bedre, sier Asmaa Jama, bystyrepolitiker i Stavanger SV til Dagsavisen.

