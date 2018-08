Innenriks

Kjæresten til den avtroppende fiskeriministeren fra Frp sier til VG at det blir pressekonferanse tirsdag, men svarer ikke direkte på spørsmålet om hva den skal handle om.

– Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar, svarer Letnes.

I en SMS til Adresseavisen skriver hun følgende: «– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt».

Til Dagens Næringsliv opplyser hun at møtet med pressen skal finne sted enten klokken 15 eller klokken 16 tirsdag, et drøyt døgn etter at Sandberg forlater regjeringen.

– Vi legger våre planer i kveld, men det ligger i kortene at vi må møte dere. I morgen er første mulighet, skriver Sandberg i en tekstmelding til Nettavisen mandag.

Det er ikke avgjort hvor pressekonferansen skal holdes. (NTB)



Debatt: «Også Per Sandberg har rett til å bli elsket.»