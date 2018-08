Innenriks

Per Sandberg (Frp) sier at han tidlig i forrige uke signaliserte til statsminister Erna Solberg (H) at han ønsket å gå av som fiskeriminister.

– Jeg varslet tidlig i forrige uke at jeg ønsket å gå av som fiskeriminister, sa Per på pressekonferansen i regjeringens representasjonsbolig etter at hans avgang var blitt bekreftet.

Han fortsatte med å si at årsaken til at han ønsket å gå av som minister, er sammensatt.

– Men jeg skal love alle at dere vil få svar på det på pressekonferansen i morgen. Det er litt andre dimensjoner i denne saken, og det har jeg og ikke minst Bahareh Letnes behov for å konfrontere dere med, sa han med henvisning til pressen som hadde møtt opp i representasjonsboligen.

– Hvis dere har litt tålmodighet til å vente på undertegnede og Bahareh Letnes, så skal vi stille oss disponible til å svare på alle spørsmål, spekulasjoner og påstander i denne saken, sa Sandberg.

Statsminister Erna Solberg bekreftet at Sandberg selv ba om å få gå av, noe hun mener er en riktig beslutning.

– Han har stått i en krevende situasjon, og vi har hatt flere samtaler om dette, sa Solberg på pressekonferansen sammen med Sandberg.

Solberg takket Sandberg for arbeidet både som fiskeriminister og for hans bidrag i regjeringen.

– Per har bidratt til regjeringens arbeid med sin lange erfaring fra Stortinget og har hatt stor betydning for forhandlingene om regjeringsplattform, sa Solberg.

Hun bekreftet nok en gang at Sandberg ikke har fulgt sikkerhetsrutinene for bruk av mobiltelefon på reise.

– Det gjelder også bruk av tjenestetelefonen da han reiste til Kina i vår, sa Solberg.

Hun framholdt videre at regjeringen har prioritert arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Per Sandberg la ikke skjul på at han gjerne skulle ha fortsatt som statsråd.

– Jeg er utrolig stolt. De siste to årene har vært de mest givende i hele min karriere. Det er vemodig og trist, sa den avgående fiskeriministeren da han fikk ordet.

Han hadde mye på hjertet hva gjelder fagområdet – norsk fiskeri- og havbruksnæring – men var altså taus om temaene det var knyttet mest interesse til, og som er årsaken til at han måtte trekke seg som statsråd og nestleder i Fremskrittspartiet. (NTB)