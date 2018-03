Innenriks

En rekke sentrale politikere i Høyre oppfordret i løpet av helgen justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til å slette og beklage en Facebook-status om at Ap setter terroristenes rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Også Venstre-leder og regjeringskollega Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, SV-leder Audun Lysbakken og Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er blant dem som skarpt tar avstand fra Listhaugs terroranklager.

Erna Solberg har på sin side bedt Ap se seg selv i speilet og omtaler det hele som en diskusjon mellom Ap og Frp.

– En stor skivebom fra statsministeren, sier Støre.

– Dønn feig



Ap-lederen er oppgitt og opprørt over at statsministeren ikke tar et oppgjør med Listhaug.

– Landets justisminister retter grove anklager mot Arbeiderpartiet på et fullstendig urimelig grunnlag. Det sårer og opprører mennesker som sto i terrorangrepet 22. juli 2011, og som nå opplever et grovt overtramp. Når Erna Solberg hever seg over dette og sier at hun personlig er tilhenger av en dønn kjedelig debattform, så viser hun at hun er dønn feig, sier Støre til NTB.

– Har du noen gang tidligere omtalt Solberg som «feig»?

– Hun trekker seg tilbake. Fra alle andre hold sies det klart fra. Men Solberg gjør det ikke, sier Støre.

Verken liker eller deler



Listhaug publiserte fredag et bilde på Facebook av maskerte, væpnede menn med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Dagen før sa stortingsflertallet nei til et forslag fra Frp og Høyre om å la Justisdepartementet frata norske fremmedkrigere passet uten å gå om domstolen.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

«Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages», lød det blant annet fra lederen av Høyres kvinneforum Tina Bru, tidligere kunnskapsminister Henrik Asheim og stortingspolitiker Stefan Heggelund.

Overgå Trump



KrF-leder Knut Arild Hareide trodde først at Listhaugs Facebook-side var hacket og at statusen var falsk.

– En forsøpling av den politiske debatten, sier Hareide til NRK. Han mener Listhaug prøver å være mer populistisk enn Trump og at hun bør si unnskyld til Ap.

Venstre-leder Trine Skei Grande skriver på Facebook at «kritikken mot Ap er totalt urimelig».

– Det er uakseptabelt og useriøst av Listhaug, og også av statsminister Solberg å ikke stoppe dette straks. Det en statsråd gjør og sier, hefter hele regjeringen for, sier SVs Karin Andersen til NTB.

Svekker tilliten



Støre påpeker at Listhaug er justisminister for hele landet.

– Påstanden om at vi er mer opptatt av terroristenes rettigheter enn av landets sikkerhet, er en grov feil og totalt ufølsomt overfor dem som har vært målrettet ofre for en planlagt terrorhandling. At ikke Listhaug og Solberg innser at dette er dypt sårende, uroer meg, sier Støre, og legger til:

– Solberg løfter ofte fram betydningen av tillit som en viktig verdi i vårt samfunn. Det er veldig alvorlig at hun ikke innser at Listhaug bidrar til å svekke den tilliten.

Jensen: – På fest



Frp-leder Siv Jensen vil ikke kommentere diskusjonen.

– Jeg var på fest lørdag og er ikke helt oppdatert, så dette får du snakke med Listhaug om, sier hun til NTB.

– Men er du enig i at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet»?

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en streng og rettferdig politikk som sikrer våre interesser. Så ser jeg at det går en diskusjon om ordbruk, men avstår fra å kommentere dette ytterligere, sier Jensen.

I en epost til NTB lørdag forsvarte Listhaug innlegget med at det var en utfordring til Ap og Støre.

Støre sier at han gjerne tar diskusjonen om hva som skal til for å frata folk passet, og at Ap mener det må skje innenfor rettsstatens rammer, men understreker at helgens diskusjon handler om de «grove og dypt sårende anklagene».