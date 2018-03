Innenriks

Flere - blant dem Jonas Gahr Støre og Tonje Brenna i Arbeiderpartiet - har etterlyst Erna Solbergs (H) stemme i debatten om justisminister Sylvi Listhaugs siste uttalelse på Facebook, der hun beskylder Ap for å "sette terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet". At posten ble lagt ut på dagen for premierefilmen for Utøya 22. juli-filmen, om terrorangrepet mot AUF på Utøya 22. juli 2011, har skapt sterke reaksjoner.

Statsminister Erna Solberg vil ikke kommentere uttalelsen overfor Dagsavisen. Istedet ringer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Stiller du deg bak Listahugs uttalelser?

– Jeg mener at alle må tenke gjennom hvilke bilder og retorikk og hvilke ord man bruker i så alvorlig saker og spørsmål. Samtidig mener det må være mulig å diskutere hva denne saken handler om, nemlig hvordan vi skal stoppe terrorister, uten at Jonas Gahr Støre skal trekke fram 22. juli.

På sin Facebook-side, skriver Ap-lederen at utspillet fra Listhaug gjør han trist. Han etterlyser også statsmininsterens stemme: "Utspillet kommer på samme dag som Utøya-filmen settes opp på på norske kinoer. Det er filmen om de 72 minuttene da Arbeiderpartiets ungdom ble jaget, skutt og drept av en terrorist på Utøya 22 juli 2011. Jeg forstår reaksjonene til de mange som fortsatt lever med sår på kropp og sjel etter 22 juli . Det er opprørende. Og veldig trist."

– Burde ikke Støre nevnt 22 juli?

– Det velger han selv. Men det må være mulig å diskuterer denne saken uten at Ap skal trekke fram 22 juli.

Forstår du at det kan oppfattes som vondt?

– Det som skjedde 22. juli gjør vondt for alle. Men vi må kunne diskutere disse alvorlige sakene. Det er ikke Listhaug som har trukket fram 22. juli her, sier Sanner til Dagsavisen.

Grunnen til at mange reagerte, var at uttalelsene kom på premieredagen for 22. juli-filmen. Sanner så selv filmen på kino premieredagen.

– Ubeskrivelig tøft

– Det var ubeskrivelig tøft, og en ufattelig sterk film, sier Sanner om 22.juli-filmen.

Det er Sanner som har ansvaret for lovforslaget om å ta fra fremmedkrigere statsborgerskap uten at domstolene involveres. Torsdag sa stortingsflertallet nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol. Fredag morgen delte Listhaug et bilde på Facebook av flere soldater med tildekkede ansikter, med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. LIK OG DEL!».

– Er du enig i Listhaugs påstand om at Ap setter terrorister først?

– Jeg har ikke noe behov for å erklæer meg for enig eller uenig, men jeg mener at dette er et viktig verktøy i kampen mot terrorisme. Det gjelder ikke mange, men det er viktig. Vi har vurdert alle disse spørsmålene opp mot grunnloven og den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Vi har ivaretatt nødvendige hensyn, sier Sanner.

Erna må svare

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet har sendt spørsmål til stortingets president, der han krever svar fra statsministeren. Aukrust siterer Listhaugs utsagn og spør "Står statsministeren bak budskapet?"

"Sylvi Listaug har 139.83 følgere på sosiale medier. Under hennes tekst er det en serie hatefulle ytringer mot Arbeiderpartiet og mot muslimer. (...) I Norge har vi erfaring med at konspirasjoner og påstander om at Arbeiderpartiet støtter islamsk terror kan få de aller verste konsekvenser.", skriver Aukrust, som var nestleder i AUF fra 2010 til 2014

– Ap er velkommen til å snu

I en epost til NTB svarer Listhaug lørdag ettermiddag på kritikken.

– Vi lever i en usikker tid hvor vi trenger nødvendige verktøy for å bekjempe terror og trygge landet vårt. Hvis Ap ikke liker å få kritikk for at de stemmer ned dette forslaget, er de velkommen til å snu, skriver Listhaug.

Listhaug peker på at andre land har lignende bestemmelser for inndragelse av pass fra fremmedkrigere, en bestemmelse hun mener er viktig for å kunne bekjempe terror.

– Grunnen til at vi ønsker å utfordre Ap i denne saken er at Støre selv har tatt selvkritikk for å ikke ta innvandringspolitikk nok på alvor, og de har sagt at de skal være strenge. I praksis viser de det motsatte, ifølge justisministeren.

På spørsmål om Frp har belegg for å påstå at Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet, svarer Listhaug:

– De stemmer ned et forslag som vil bidra til å frata fremmedkrigere pass. Forslaget kommer til å være et avskrekkende virkemiddel mot fremmedkrigere, og forhindre dem fra å drive med terror.