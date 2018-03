Innenriks

«Som overlevende, som en som har mista noen, som en som kjenner mange berørte, som menneske, som mamma og som politiker gremmes jeg. Tilgi henne ikke, hun veit hva hun gjør", skriver Tonje Brenna i Arbeiderpartiet på Facebook. Hun reagerer kraftig på justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) siste utspill på Facebook.

På sin Facebook-side har Listhaug delt et bilde av soldater i uniform med ansiktene skjult og påskriften "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. LIK OG DEL."

Tonje Brenna kaller budskapet et angrep på Arbeiderpartiet og beskylder Listhaug for å spille på frykt og fordommer.

– Det er en veldig spekulativ ord- og bildebruk. Listhaug og hele Norge vet hva denne type Arbeiderpartiet-hat kan føre til. De to tingene - fremmedfrykt og Ap-hat - var bakgrunnen for det dødeligste angrepet på norsk jord i fredstid, sier Tonje Brenna til Dagsavisen.

– Bør se Utøya-filmen

22. juli 2011 ble 77 mennesker drept i to angrep av en norsk høyreekstremist. 69 av dem ble drept under AUFs sommerleir på Utøya. Tonje Brenna var selv på Utøya, og var generalsekretær i AUF 22. juli 2011. Hun tror ikke Listhaug har vurdert å bruke bilde en hvit høyreekstremist i sin post om terrorister. At justisministerens oppdatering om arbeiderpartiet kom på premieredagen for filmen om Utøya, gjør det hele enda verre, sier Brenna. Hun mener Listhaug bør se filmen.

– Listhaug bør se filmen og tenke på alle de som ble drept, de overlevende og pårørende. Og så bør hun tenke litt over om det er denne type retorikk hun mener vi skal bruke mot hverandre i dette landet. Hennes jobb bør være å samle og bidra til dialog. Isteden bidrar hun til mistenkeliggjøring og splittelse.

Posten fra justisminister Listhaug er trolig en reaksjon på at Arbeiderpartiet ikke har villet støtte regjeringens forslag om å ville ta fra fremmedkrigere statsborgerskapet uten at domstolene er involvert. Under bildet skriver Listhaug: "Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre!"

"Tilgi henne ikke, hun vet hva hun gjør"

Brenna, som i dag er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti, mener Listhaug med bildet av mørke menn i uniform spiller på fremmedfrykt som rammer langt bredere enn fremmedkrigere.

– Jeg kan nesten ikke tro at en statsråd kan få lov til å skrive noe sånn. Og hadde hun brukt samme retorikk kombinert med bilde av en høyreekstrem terrorist? Selvfølgelig ikke.

– Burde noen gripe inn?

Erna Solberg har latt Listhaug ha hjemme-alene-fest for lenge, hun burde ha grepet inn for lengst. Jeg begynner å mistenke at hun synes det er greit - hvis ikke ville hun jo stoppet det.

Også AUF-leder Mani Hussaini reagerer kraftig på justisministerens Facebook-post. Han ber statsminister Erna Solberg (H) ta med hele regjeringen for å se filmen om Utøya. "Er dette noe du kan stå inne for? Det er nesten like lavmål som å påpeke at 22.juli-terroristen var medlem i FrP, eller vet du hav dette er faktisk verre"", skriver Hussaini til statsministeren.

Her er Brennas Facebook-svar til Listhaug.