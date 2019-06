Alliansens valgliste, som toppes av Holocaust-fornekteren Hans Jørgen Lysglimt Johansen, ble godkjent av valgstyret i Oslo 29. mai.

Den omfatter også Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen, som begge er kjent fra programserien Satiriks på NRK.

LES OGSÅ: Det høyreekstreme mikropartiet Alliansen satte alle fra justisminister Jøran Kallmyr og Carl I. Hagen til komikerne Johan Golden og Atle Antonsen på sin valgliste – mot deres vilje

– Har ikke hørt noe

Johan Golden, ikke minst kjent fra TV-programmet Nytt på nytt, har tidligere sagt at han ikke vil stå på Alliansens liste.

– Hæ? Er jeg det? var hans reaksjon da han ble orientert om at han sto på lista, av NRK Østlandssendingen i begynnelsen av april.

På grunn av regelverket ved kommunevalg, må han nå likevel finne seg i å stille til valg for Alliansen.

– Valgstyret har godkjent 21 valglister. Det betyr at det er 21 partier med kandidater som velgerne kan stemme på ved kommunestyrevalget i Oslo, opplyser Karina Miller, leder for valgavdelingen i Bystyrets sekretariat.

– Hvorfor står Johan Golden på Alliansens valgliste selv om han sa at han ikke ønsket det?

– Vi sendte brev til alle de om lag 3.000 kandidatene som sto på de ulike partienes valglister. De som ønsket å be om fritak, hadde frist til 24. april med å sende oss en epost om det. Vi har ikke hørt noe fra Johan Golden, opplyser Miller.

Da Nettavisen var i kontakt med Golden omtrent ved fristens utløp, opplyste komikeren at han ventet på å få noe i posten som han kunne svare på.

BAKGRUNN: Står bak verbale angrep mot jøder og «det falske Holocaust-narrativet»

– Fritatt eller strøket

Mange andre på Alliansens liste tok likevel kontakt med valgstyret i tide til å bli fjernet fra den.

– I alt 58 av dem er nå fritatt eller strøket fordi de ikke er bosatt i Oslo og dermed ikke er valgbare, forteller Miller.

Espen Thoresen er ikke blant de 58.

– Valgstyret mottok aldri noen fritakserklæring fra Espen Thoresen, og han blir derfor stående på lista, sier Miller.

Når det gjelder de to NRK-profilene kjent fra Satiriks, har de uttalt offentlig at de ønsker å stå på Alliansens valgliste, noe som ikke bør overraske dem som kjenner til denne TV-serien.

Fordi så mange ble fjernet fra Alliansens første liste, måtte Hans Jørgen Lysglimt Johansen finne noen «innbyttere» som faktisk var villige til å stille.

– Du må ha minst sju kandidater for å kunne stille til valg, og det er anledning til å sette inn nye kandidater når noen på lista ber om fritak, forklarer Miller.

Alliansens valgliste omfatter nå 11 personer. Uten de nevnte komikerne ville partiet dermed vært nede på det minimum som kreves for å delta i kommunevalget.

LES OGSÅ: Fascister er ikke legitime aktører i det offentlige ordskifte, men en trussel. Bra jobba, Arendal, skriver Dagsavisen-spaltist Mohamed Abdi etter at Arendalsuka trakk tilbake tillatelsen til Alliansen

– Følger regelverket

– Er det ikke håpløst at folk kan bli satt på en valgliste uten å ha samtykket til dette først?

– Vi følger regelverket i valgloven. Det innebærer at alle kan bli satt på en valgliste av partier/grupper som leverer liste til kommunevalget. Det er ikke nødvendig med et samtykke, men man kan få fritak hvis man sender skriftlig beskjed innen fristen. Sånn må vi håndheve dette, og vi må også forholde oss til at kandidatene får brevene vi sender til deres folkeregistrerte adresse om dette, svarer Miller.

Valgstyret i Oslo, som ledes av ordfører Marianne Borgen (SV) er imidlertid ikke fornøyd med tingenes tilstand. Til valgstyrets neste møte, som finner sted 17. juni, har administrasjonen fått beskjed om å legge fram et utkast til et brev til Valglovutvalget, som nå jobber med en revidering av valgloven.

LES OGSÅ: Det høyreekstreme partiet Alliansen fikk drøyt 3.300 stemmer i 2017-valget. Det gir en statlig partistøtte på om lag 300.000 kroner i året fram til 2021

– Ingen er tjent med det

– Ingen er tjent med at det settes opp valglister med folk som ikke er spurt, sier Borgen.

– Det bør være slik at partier bør kunne dokumentere at de som står på valglista deres er innforstått med dette og ønsker det. Demokratiet vårt forutsetter at de som står på valglistene er interesserte i å gjøre en innsats og at de står for partienes ulike plattformer.

– Er det ekstra uheldig at så mange intetanende er blitt oppført på nettopp Alliansens valgliste?

– Jeg mener prinsipielt at dette bør gjelde alle partier, men i hovedsak er det ikke noe problem med de andre partiene. Der «fighter» jo folk for å få komme på listene, svarer Borgen.

Alliansens leder, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, har tidligere sagt at han ikke har dårlig samvittighet for å ha ført opp intetanende personer på sin valgliste.

– Nei, fordi alle de som vi ikke har spurt, de får nå brev fra valgstyret i Oslo kommune, hvor de skal velge om de tar imot plassen eller ikke, uttalte han til NRK tidlig i april.

Dagsavisen har ikke lyktes å komme i kontakt med Johan Golden for en kommentar.