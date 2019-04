Nettavisen har bedt om innsyn i mottatte fritakserklæringer til kommunestyrevalget i Oslo. Totalt har 59 personer fått fritak, og 44 av fritakene gjelder Alliansen.

Tidligere er det blitt kjent at flere Frp-topper og kjendiser uvitende var blitt ført opp på Alliansens lister til kommune- og fylkestingsvalget i høst.

Les mer om det her: Alliansen-leder satte uvitende Frp-topper og kjendiser på lokalvalgslister

En av dem som ufrivillig ble satt opp på valglistene, er sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen. Stavrum sier til egen avis at han er glad for at han nå er fjernet fra listen:

– Jeg synes det er et bevis på hvor fornuftig det var å endre valgloven, slik at folk ikke kan bli satt opp mot sin vilje. Spesielt viktig for journalister som må være uavhengige. Bare det å bli satt opp på listen er negativt.

Les også: Rektor reagerer sterkt på at Alliansen samler underskrifter fra elever